Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (27/09)
AMAURI TEIXEIRA, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ARI ANTONIO TEIXEIRA e ARACI DOS SANTOS TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 27 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
ANTONIO PILAR, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ELEODORO DE OLIVEIRA PILAR e ROSALINA GONCALVES PILAR. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 27 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
ARIOVALDO KUNTZE, 90 ano(s). Cônjuge: MALI LOURDES GONCALVES KUNTZE. Filiação: OSVALDO FREDERICO KUNTZE e EDALGISIA CAROLINA KUNTZE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 27 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
BOGOMILA VISNIEVSKI MARINO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AYRTON MARINO. Filiação: ROBERTO VISNIEVSKI e JOANA CELUSNIAK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 27 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
CARLOS ROBERTO DE FREITAS, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR TRANSPORTES. Filiação: AMERICO DE FREITAS e LAURINDA DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 27 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
CATARINA KLETENBERG, 83 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: AFONSO MIECANIKOWSKI e ANGELINA MIECZNIKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 27 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
EDLA LUIZA SCHMITZ, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DAVID ROGOS SCHMITZ. Filiação: GERMANO PAVESI e LYDIA REINERT PAVESI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 27 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
ESTANISLAU BARAO, 87 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: JACIRA BARAO. Filiação: BRAZILIO BARAO e TECLA BARAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 27 de setembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
HEROS FORMIGHIERI RIBEIRO, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ CESAR MOREIRA e NEIVA LENICE FORMIGHIERI RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 27 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
IRLAN CLESE MOTA CORDEIRO, 83 ano(s). Filiação: JOSE TIBURCIO MOTA e INACIA GONCALVES MOTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 27 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 26/09/2026.
JAIME BISCAIA, 77 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ANA MARCIA GALLIERI BISCAIA. Filiação: PAULINA BISCAIA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 27 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
JOSE FERREIRA DAS CHAGAS, 90 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: DAMAZIO FERREIRA DA LUZ e IPONINA FERREIRA CHAGAS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, domingo, 27 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 26/09/2026.
JOSE LUIZ BELIZARIO, 37 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Filiação: JOSE BELIZARIO e LAZARA JUREMA DE SOUZA BELIZARIO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 27 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
JUAREZ BARBIERI, 68 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Cônjuge: NEUZA MARIA BARBIERI. Filiação: GUIDO BARBIERI e ERMELINDA RUGGERI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, domingo, 27 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
LEONIRA ERTHAL SUCKOW, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARTIN ERTHAL e BRUNILDE ERTHAL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 27 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
LISA WILKINS, 83 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: THOMAS LEDOUX WILKINS. Filiação: WILLIAM MARTIN BLANKINSHIP e ALBERTA MAE GARDNER. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (27/09)
MANOEL QUEVEDO NAIA, 95 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ADAIR TADEU MAIA. Filiação: SEVERIANO FURTADO MAIA e ETELVINA QUEVEDO MAIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 27 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
NELSON MACHIOSKI, 56 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: ALEIXO MACHIOSKI e PELACHIA CHEVA SOORCHER MACHIOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
NIVALDIR MARAN, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JACOB BARTOLO MARAN e ROSALIA SOTELO MARAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 27 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
ODETE PEREIRA FORTUNATO, 83 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: ANTONIO FORTUNATO FILHO. Filiação: PERCILIANO PEREIRA e BRALDELINA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 27 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
OLINDA TEIXEIRA LOPES, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDENIR LOPES. Filiação: BENJAMIM CONSTANT TEIXEIRA e JOVINA RIBAS GUIMARAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 27 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
PABLO HENRIQUE CASTILHO DA SILVA, 28 ano(s). Filiação: DIVINO DA SILVA e CARIME DA FATIMA CASTILHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 27 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
PEDRO FEDALTO, 99 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: JACOB FEDALTO e CORONA MARQUETTI. Sepultamento: CRIPTA DA CATEDRAL, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
RICHARD ARCHANJO, 6 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: RICHARD ARCHANJO DE OLIVEIRA e EMILY PAOLA ARMSTRONG ARCHANJO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sábado, 26 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
ROSA GODOI DA LUZ, 94 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOSE DA LUZ. Filiação: JOAO ALVES e ESCOLASTICA FELIX DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 27 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
SCIGUEO KAWAMURA, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: KUMAGI KAWAMURA e KITA KAWAMURA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 27 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
SEBASTIANA APARECIDA GARCIA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ONOFRE VIEIRAGARCIA. Filiação: JOAO ESTEVAM DOMINGUES e BENEDICTA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 27 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
SEBASTIANA MARIA DE FREITAS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL DANTAS DE FREITAS. Filiação: FRANCISCO FERREIRA MERELES e GEORGINA FRANCISCA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 27 de setembro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
SELMIRA ABREU, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AFONSO PINTO DE ABREU e MARIA DA LUZ ABREU. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, domingo, 27 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
SERGIO ROBERTO LINO, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARI LINO e GENY DA SILVA LINO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 27 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
SIMONE MARIZA RODRIGUES DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIZA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 27 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
SONIA DE OLIVEIRA ROSA, 73 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: JOAO DE OLIVEIRA ROSA e ANA BITENCOURT ROSA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 27 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
TEREZA TELLES MACHADO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISMAEL ALVES MACHADO. Filiação: ALFREDO TELLES e MARIA LUIZA TELLES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
THERESINHA DE JEZUS ZEGLIN, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESTEPHANO ZEGLIN. Filiação: JOAO BERNARDINO DA ROCHA e GERTRUDES IZABEL DOS SANTOS. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, domingo, 27 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
VALDEMIR MACHADO, 48 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: IRAIDES MACHADO. Sepultamento: CEMITERIO FREI MATHIAS, domingo, 27 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
ZENILDO MANOEL DE MELO, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DA LUZ DE MELO. Filiação: MANOEL JOSE DE MELO e MARINA BRASIL DE MELO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 27 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
ZORAIDE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DA SILVA. Filiação: FRANCISCO DOMINGUES DE OLIVEIRA e LAZARA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 27 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 26/09/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (27/09)