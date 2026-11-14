Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 14/11/2026
ADOLFO LUIZ DE OLIVEIRA, 95 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA. Filiação: ULISSES LUIZ DE OLIVEIRA e MARIA JOSE DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 14 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ADRIEL DE CHAN CORDEIRO, 25 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: JOEL CORDEIRO e ADRIANE MARIANO DE CHAN CORDEIRO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sábado, 14 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ALDACIR LARGURA, 69 ano(s). Profissão: INSTRUTOR(A). Filiação: VITOR LARGUNA e ANAIR LARGURA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 14 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
AMELIA DO ROCIO FRANCO DE JESUS, 68 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: SANTINO FRANCO DE JESUS e MARGARIDA IGNACIA FRANCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 14 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ANA MARIA DA SILVA ALVES, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALZIRA SANTOS SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL, sábado, 14 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ANTONIO ALVES, 88 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO ALVES e MARIA DA LUZ FERREIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sábado, 14 de novembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ANTONIO MARCOS SIMAN, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ILDEFONSO SIMAN e MARIA BORA SIMAN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 14 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ANTONIO ODENIR ZEN, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DIRCE ANDRIGUETO ZEN. Filiação: FRANCISCO ZEN e FRANCISCA FOGIATO ZEN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 14 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ANTONIO VALENTE DA COSTA NETO, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: KATIA REGINA BODDY. Filiação: JOSE MARIA DA NAVE E COSTA e DONICA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 14 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ARIETE DOS SANTOS DINIZ, 91 ano(s). Profissão: TÉCNICO LABORATÓRIO. Cônjuge: ORIZON DOS SANTOS DINIZ. Filiação: JOSE VERAS e ANA VERAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 14 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
BENEDICTO LAZARO MOREIRA, 85 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: APARECIDO DA COSTA FERREIRA E MOREIRA. Filiação: SEBASTIAO MOREIRA DA SILVA e MARIA JOSE MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 14 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
BENJAMIN NOAH AEROSA, 8 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: IHAN AEROSA e LUCIANE ALMEIDA DE AGUIAR. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 14 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
BRONISLAU KARPINSKI BOHAYENKO, 87 ano(s). Filiação: SERGIO BOHAYENKO e VERONICA KARPINSKI BOHAYENKO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 14 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
CARLOS CORNELSEN, 73 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: MARILENE FRANCO CORNELSEN. Filiação: JOAO CORNELSEN e MARIA SIBILA CORNELSEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 14 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
DJANIRA HOGG, 83 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ISAU JOSE LACERDA. Filiação: CONRADO HOGG e MARIA MADALENA HOGG. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 14 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
EDIRLEI CRISTINA COLLEONE, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: EDAHYR JACOB COLLEONE e ARLETE EVA COLLEONE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 14 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ELIAS MARTINS, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ALBERTO MARTINS e ANA CANDIDA FERREIRA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 14 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ELIZEU DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: JOSABEL MIGUEL DA SILVA DOS SANTOS. Filiação: JOSE DOS SANTOS e MARIA ODETE DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 14 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
FERNANDO ANTONIO ALVES, 73 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ANTONIO ALVES FILHO e FILOMENA BARBOSA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 14 de novembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
FRIDA MARTENS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JACOB MARTENS. Filiação: HEINRICH PETERS e SOPHIE PENNER DE ODENBACH. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 14 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
GEMMA PIERDONA, 89 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: HILARIO PIERDONA e LUIZA DORS PIERDONA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 14 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
JACINTO FERREIRA DA CRUZ, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALCIDES ALVES DA CRUZ e FRANCISCA FERREIRA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, sábado, 14 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
JANDIRA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: EDENILSON DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO NILTON RODRIGUES e MARIA BENTA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 14 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
JANETE CRISTINA KAUJON DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EWALDO KAUJON e TEREZA KAIJON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 14 de novembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
JOSE EUZEBIO LOPES, 83 ano(s). Filiação: FRANCISCO CASEMIRO LOPES e AUGUSTA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 14 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 13/11/2026.
JOSE LUCIANO DE BARROS, 57 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOAO JOSE DE BARROS e SALETE LUIZA DE BARROS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 14 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
JOSE PATRICIO CARDOSO AZEVEDO, 79 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA RITA GARCIA AZEVEDO. Filiação: ANA CARDOSO AZEVEDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 14 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 13/11/2026.
LIDENYRA STANECK DA SILVA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO MARQUES DA SILVA. Filiação: MANOEL CORDEIRO DA SILVA e LENYRA STANECK CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 14 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
MARIA ADUARDA MULLER MENEZES SIMOES, 17 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ROGERIO DE MENEZES SIMOES e ANA PAULA MULLER FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 14 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
MARIA BATISTA EVARISQUE, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA e MARIA ROSA BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 14 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 13/11/2026.
MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA RINALDIN, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAUELINO FERREIRA DA SILVA e ORLANDA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sábado, 14 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 13/11/2026.
MARIA ISADORA TASIOR, 3 ano(s). Filiação: ANDERSON JOSE TASIOR e LEILA DE FATIMA GROCHOVSKI TASIOR. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 14 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
MARIA JOSE FERREIRA ROCHA, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: WILLIMO ALVES ROCHA. Filiação: JOSE ELIAS FERREIRA e MARIA ANUNCIATA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 14 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
MARILIA DE FATIMA RAMOS DO NASCIMENTO SANTOS, 38 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: TIAGO FELIPE VOLERTE SANTOS. Filiação: EDSON LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO e SIMONE DE FATIMA RIBEIRO DE RAMOS. Sepultamento: BATEIAS, sábado, 14 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
MARTA DONATILIA DE CARVALHO, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO BERTOLINO DE CARVALHO e PAULINA ELIZIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 14 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
MICHELLE RIBEIRO DOS SANTOS, 42 ano(s). Profissão: ANALISTA. Filiação: CARLOS ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS e DORACI RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 14 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 13/11/2026.
NORBERTO DE LIMA ALVES, 77 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ELPIDIO DE LIMA ALVES e SUELY BELKISS DE LIMA ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 14 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
PEDRO ALVES DOS SANTOS NETO, 68 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: ANTONIO ALVES DOS SANTOS e CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 14 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
RAMIRA DO ROCIO CALISTRO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO DA SILVA e LEONOR TABORDA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 14 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
REGINA SORANSO CAVANHI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SORANSO e JOSEFINA DE BASTIANI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 14 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 13/11/2026.
RICARDO ROSA, 80 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: JURACI ANGELA BAGGIO ROSA. Filiação: JULIO ROSA e ANTONINA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 14 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
ROGERIO LUIS DE SOUZA, 44 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANTONIO DURAES DE SOUZA e OLINDA DA ROSA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 14 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ROSENILDA DE MELO SILVA, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JAIR LIMA DA SILVA e NEUZA DE MELO SILVA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 13/11/2026.
SANTINA RIBEIRO CARVALHO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DORVALINO NASCIMENTO CARVALHO e JULIA RIBEIRO CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL, sábado, 14 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 13/11/2026.
SILVIA RIBAS NEIVA VIEIRA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO ANTONIO NEIVA VIEIRA. Filiação: ISHAR RIBAS e GLADYS RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 14 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
SOLANGE DA CONCEICAO SANTOS, 57 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: RONALDO DIAS OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO ADRIANO DOS SANTOS e MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 14 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 13/11/2026.
TEREZINHA ANDRADE DOS SANTOS, 73 ano(s). Filiação: ANTONIO PAULISTA DOS SANTOS e ANAHYR ANDRADE DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
VALDETE TADIM, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ANTONIO DIAS TADIM e MARIA FIRINO DO CARMO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 14 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
VALDIR MATEUS DE PAULA, 69 ano(s). Cônjuge: CELUSA VALERIO DE PAULA. Filiação: ARLINDO MATEUS DE PAULA e BENEDITA IZABEL DO PRADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
WALDIR SIMIAO COSTA, 80 ano(s). Profissão: CARTEIRO. Filiação: PAULO SIMIAO COSTA e ELIDIA DE OLIVEIRA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 14 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.