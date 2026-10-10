Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 10/10/2026
ADEMIR MARINHO RIBEIRO JUNIOR, 45 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ADEMIR MARINHO RIBEIRO e JANE RAQUEL SANTOS RIOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 10 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
AIMERI DE SOUZA BUENO, 63 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MAURILIO DE SOUZA BUENO e ELVIRA DOS SANTOS BUENO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SAO JOAO, sábado, 10 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
ALBERI PEDRO TEIXEIRA, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO JOSE TEIXEIRA FILHO e MARIA ENADI TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 10 de outubro de 2026 às 11:20h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
ANTONIO JOSE MALAVE, 63 ano(s). Cônjuge: WENDYS MERCEDES FIGUEROA ALMEIDA. Filiação: JOSE FRANCO e IRCIA MALAVE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 10 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
ANTONIO LANZA, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA ISAURA ANDERSON LANZA. Filiação: SETEMBRINO LANZA e MARIA BENVINDA ZENERATO LANZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 10 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
ARACI CECON RIBEIRO BONTORIN, 82 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: AILTON AUGUSTO BONTORIN. Filiação: JOAO ALVES RIBEIRO e VITORIA CECCON RIBEIRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 10 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
CRISTIANO LUIS PALTE, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ADIR PALTE e IRENE PALTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 10 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
CRISTINA APARECIDA CRUZ FARIAS BAGIO, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS VOLPATO BAGIO. Filiação: CLODOMIRO MARTINS FARIAS e MARIA DE LOURDES CRUZ FARIAS. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 10 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
DIRCEU MACHADO SANTANA, 70 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: ANTONIO MACHADO SANTANA e JOZINA LUIZA SANTANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 10 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
DOMINGAS GRAMA SANTANA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FERREIRA SANTANA. Filiação: ANTONIO GRAMA e JOZINA MENDES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 10 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
EDSON LUIS FERREIRA, 42 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: RENATA DE FATIMA GOGOLA LOURENCO. Filiação: JOAO CARLOS FERREIRA e IRENE FERREIRA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sábado, 10 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
ELAINE MARIA SANCHES DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: HERMINIO JACINTO DA SILVA e AURORA SANCHES GOMES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 10 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
ELIZABETE LUCAS VIEIRA, 58 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: APARECIDO ADAO VIEIRA. Filiação: JOSE DE ALCANTARA LUCAS e CARMEM DE CARVALHO LUCAS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – SIQUEIRA CAMPOS/PR, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
GILSON CORDEIRO DA COSTA, 64 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: ROSANA CORREIA. Filiação: PLINIO COSTA e MARIA LUCIANA CORDEIRO DA COSTA. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, sábado, 10 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
GIUSEPPE BERTOLLO, 98 ano(s). Profissão: MUSICO. Filiação: LUIGI BERTOLLO e ANTONIETTA PETRIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 11 de outubro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
INES COATTI, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SILVIO COATTI e AMBROSINA BAILONI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
IRACE CHESNEAU LENZ CESAR, 93 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: LUIZ LENZ DE ARAUJO CESAR e MARIA CHESNEAU DE ARAUJO CESAR. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 11 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
JOSE ADAO ZIOTHOVSKI, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARA REGINA DA LUZ ZIOTHOVSKI. Filiação: ANDRE ZIOTHOVSKI e AMABELICIA CARNEIRO ZIOTHOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
JOSE LEONIDAS DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: CIRENE RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: JOAO SANTOS DE MARIA e LEONOR LUCINDA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 10 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
JOSE LUIZ MARTINS, 66 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: JOSIANE CARDOSO MARTINS. Filiação: NACACIO MARTINS e MAURINA DA SILVA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 10 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
LEOCADIA SIEPCO, 97 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: BOLESLAU SIEPCO e ALEXANDRA SIEPCO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 10 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
LUANA NEVES, 26 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ISAQUEU NEVES e ZORAIDE FRANCI DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sábado, 10 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
LUCIANE REGINA MARTINS DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: FERNANDO MARTINS DA SILVA. Filiação: JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 10 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 09/10/2026.
MARCELO DIAS DE OLIVEIRA, 40 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA e IRENE DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 10 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
MARILIA CORREA DA CONCEICAO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMADEU RIBEIRO. Filiação: JOSE ALMEIDA CORREA e MARIA STELA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 10 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
MARLY BATISTA DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA e PALMYRA DOS SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 10 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 09/10/2026.
MILTON VICENTE THOMAS, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: LAURINDA MARIA APARECIDA THOMAS. Filiação: ANTONIO VICENTE THOMAS e JUSTINA MARIA JOANA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
NAIR PEDROSO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO TEM e MAE DESCONHECIDA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 10 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
NELSON DA SILVA, 51 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: DALMOZIR DA SILVA e NIRZA DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO VICENTE DE PAULA – PONTA GROSSA/PR, sábado, 10 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
NOEMIA IRACEMA BATISTA, 77 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: SEBASTIAO BAPTISTA. Filiação: JOSE MARIANO e LEVERCINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 10 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
OLGA PASCHOALI LING, 99 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: RENATO LING. Filiação: BENJAMIN PASCHOALI e MARIA PASCHOALI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 10 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
PAULO GUILHERME RIBEIRO DA ROSA MAZINI, 52 ano(s). Profissão: JUIZ DE DIREITO. Cônjuge: CINTIA MAZINI. Filiação: ANTONIO SANTOS MAZZINI e TEREZINHA ROSA MAZINI. Sepultamento: MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA – PR, domingo, 11 de outubro de 2026 às 01:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
ROBERTO JOSE DA COSTA, 83 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: CATIA REGINA LIRA DA COSTA. Filiação: ARCHANJO FRANCISCO DA SILVA e OSCARINA SILVA COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 10 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
TEREZA VALENTIM, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA VALENTIM. Filiação: ORENTINA BUAVA DA SILVA e DONATILHA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 10 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
VALDEMAR ALVES DE LIMA, 71 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ROSI SIQUEIRA DE LIMA. Filiação: MANOEL ALVES DE LIMA e SOPHIA JAROSZEIWKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 10 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 09/10/2026.
VALDIR LEMES BABOLIN, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: DARCI DA COSTA BABOLIN e LOURDES LEME BABOLIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 11 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/10/2026.
VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Filiação: ANTENOR ALVES DOS SANTOS e MARIA NATALIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 10 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 09/10/2026.
VICENTE JOSE NUNES, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: OZENDIA MARIA NUNES. Filiação: JOSE DOMINGOS NUNES e GERALDINA MARCULINA NUNES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 10 de outubro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 09/10/2026.