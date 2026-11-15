Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo 15/11/2026
ACIR GERALDO PELLANDA, 90 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: INES VARGAS PELLANDA. Filiação: BORTOLO PELLANDA NETTO e MARIA UMBRIA PELLANDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 15 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
ADAIR SANT ANA POSSAMAI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EMIDIO DARBOIT POSSAMAI e CARLOTA SANT ANA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 15 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
AFONSO ARAMIS BONTORIN, 71 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: IDUILDA DE SOUZA BONTORIN. Filiação: MARCOS BONTORIN POLI e LUIZA PETENUSSO BONTORIN. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 15 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
ANIBAL DUMONT, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ROSA PRESTES DUMONT. Filiação: RAYMUNDO DUMONT JUNIOR e MARIA SACHETTI DUMONT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 15 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
ANITA GIACOMITTI FIORI, 88 ano(s). Cônjuge: ARY SCHWARSTZ FIORI. Filiação: JOSE GIACOMITTI e MARIA SBRISSA GIACOMITTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 15 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 14/11/2026.
AVANY BEATRIZ DRISSEN, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALZERINO MILTON DRISSEN. Filiação: ALBINO BEATRIZ e MARIA COELHO BEATRIZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 14 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
CLARA RIBEIRO MACHADO TOALDO, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ABILIO LUIZ TOALDO. Filiação: GERALDINO RIBEIRO DO CARMO e BENTA MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 15 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
EDUARDO VILELA WEIGERT, 40 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CARLOS EDUARDO HAUPT WEIGERT e SORAYA VILELA WEEIGERT. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 15 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
ELIANA SCHINIGOSKI, 69 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: CALIXTO SCHNIGOSKI. Filiação: LUIZ MARINHO DOS SANTOS FILHO e ROSNY MARINHO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 14 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
ELOI DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CREUZA KOJO OLIVEIRA. Filiação: ARI DE OLIVEIRA e MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 15 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
FRANCISCO JOAO LOPES, 67 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ROSANA APARECIDA LOPES. Filiação: JOAO JACOB LOPES e MARIA RODRIGUES LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 15 de novembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
FRANCISCO MORDASKI, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE MOSDAK e GENOVEVA MORDASK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, domingo, 15 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
GABRIEL GOMES DOS SANTOS, 28 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: JOSE ROBERTO DOS SANTOS e KELLY APARECIDA GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 15 de novembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
HELENA CANSI, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: HONORIO CANSI e THEREZA ANGELA BASSO CANSI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 15 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
IDALINA ANSELMO ROMANINI, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE APARECIDO ANSELMO e ELISA ANSELMO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 15 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
IRENE ROSOSKI FRANCO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GUILHERME MARCONCIN e CATARINA ROSOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 15 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
ISABELA GARCIA MARTINS, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOAO PAULO MARTINS e TALITHA SUSAN GOMES GARCIA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 15 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA, 38 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: APARECIDO CARLOS DADI DA SILVA e OTENIRA KREMER MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 15 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
JOSE FERREIRA DA CRUZ, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANEZIO FERREIRA DA SCRUZ e HELENA MARCELINO DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 15 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
LADERCIO ALVES RODRIGUES, 82 ano(s). Cônjuge: LUIZA MARIA SENGER RODRIGUES. Filiação: JOAQUIM ALVES RODRIGUES e ANA NAZARETTI RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 15 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
LUCIA DE ANDRADE, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HILARIO DE ANDRADE. Filiação: JOVINO TEIXEIRA PALHANO e CECILIA DE ANDRADE. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, domingo, 15 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 14/11/2026.
MARCELLO DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: PATRICIA DE CASSIA FELIPPE DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO DOS SANTOS e BENILDE FERNANDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 15 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
MARLI APARECIDA CARARO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AGENOR CARARO e FRANCISCA FAJARDE. Sepultamento: MUNICIPAL DE ASTORGA PR, segunda-feira, 16 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
NEIVA GENECI BECKER, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: GUIDO BECKER e CARMEN NIZZOLI BECKER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 15 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
NELI DO NASCIMENTO PEIXER, 80 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: OSNILDO JOSE PEIXER. Filiação: JOAO FERMIANO DO NASCIMENTO e OLINDINA MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 15 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
OBADIAS FRANCA DOS REIS, 60 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: KARIM RENATE HUNDT DOS REIS. Filiação: JAIRO DIAS DOS REIS e LOURDES FRANCA DOS REIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 15 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
PATRICIO MANUEL VEGA LOPEZ, 82 ano(s). Cônjuge: FRANCISCA DEL CARMEN CABRERA. Filiação: AMADO ADOLFO VEGA ZAYAS e DINA MARTHA LOPEZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 17 de novembro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
PEDRO BALABAN, 92 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: THEREZA KUTCHANSKI BALABAN. Filiação: TEODORO BALABAN e APOLONIA BALABAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 15 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/11/2026.
REGINA MARIA DOS SANTOS DA SILVA DE FREITAS, 65 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE FREITAS. Filiação: RENATO BATISTA MENDONCA DOS SANTOS e NEUSA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 15 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
REINALDO MILKE, 72 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: MARGARIDA MILKE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 15 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
ROSA FERNANDES LINO, 103 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: OSVALDINO LINO. Filiação: JOAO FERNANDES e MADALENA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 15 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
ROSI MARLI TORTATO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONIDES TORTATO. Filiação: PEDRO PERUSSOLO e LUIZA PERUSSOLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 15 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
RUBENS MENEGHETTE MEXIKO, 72 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: BERNADETE IZABEL CAMARGO MEXIKO. Filiação: ORLANDO MEXIKO e LAUDELINA MENEGHETTE MEXIKO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 14 de novembro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
RUDINEIA REGINA GONCALVES, 57 ano(s). Filiação: OTAVIO GONCALVES e IVA FERREIRA GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 15 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 14/11/2026.
SAMIRA DIB, 70 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: WAHIB DIB e CRISTINA DIB. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 15 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
TADAO NAGATA, 67 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: MASAZO NAGATA e TAKEKO NAGATA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 15 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 14/11/2026.
VERA LUCIA CABRAL BELARMINO, 55 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: JOSE WBIRATAN LIMA BELARMINO. Filiação: EDUARDO ALVES CABRAL e BENVINDA DOS SANTOS CABRAL. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 15 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/11/2026.
WILSON CARVALHO DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOSE CARVALHO DOS SANTOS e MARIA DAS DORES MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 15 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 14/11/2026.