Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (6)

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 06/10/2026
ANA DOS SANTOS FALCAO, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO FALCAO. Filiação: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS e JOSEFA GONCALVES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
ANTONIO DARCI ALVES DE DEUS, 60 ano(s). Cônjuge: SILMARA DA SILVA SANTOS. Filiação: LINDOLPHO ALVES DE DEUS e ARMINDA EUGENIA ALVES DE DEUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
ANTONIO LUIZ SOLIMAN, 72 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: IEDA MARIA SONAGLIO SOLIMAN. Filiação: JOAO LUIZ SOLIMAN e LEONILDES PAULINA GIORDANI SOLIMAN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
GELCI SALETTE DARIZ, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: FRANCISCO DARIZ e AMELIA MAKOWSKI DARIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
GISELIA MARIA PEREIRA DE AMORIM DE SOUZA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL MIRO DE SOUZA. Filiação: JOSE PROCOPIO DE AMORIM e TERESINHA ALVES PEREIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
HELENA DA SILVA LIMAS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CAETANO LIMAS. Filiação: FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 6 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 05/10/2026.
HIDEAKI KOSAKA, 78 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: REGINA SANAE MASSUDA KOSAKA. Filiação: AKIRA KOSAKA e MISAKO KOSAKA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
HIROSHI SUZUKI, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOSEFA PONCIO OLIVEIRA. Filiação: MASASHI SUZUKI e MASATO SUZUKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
ILDA LOPES DA ROSA, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: VALMICIO DA ROSA. Filiação: FRANCISCO LOPES e LEONOR PACHECO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, terça-feira, 6 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 05/10/2026.
IVANY DOS SANTOS SILVA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REINALDO DA SILVA. Filiação: APRIGIO SERAFIM DOS SANTOS e MARIA GUIBE DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
IZADORA GABRIELLY ALVES DA SILVA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA e ISABELA DE ANDRADE ALVES SANTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
JOAO CARLOS DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: JOAO SAMUEL DOS SANTOS e DELFINA JULIO DE PAULA SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO JD VENEZA, terça-feira, 6 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 05/10/2026.
JOAO RODRIGUES DE SOUZA, 71 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: CIRILO FERREIRA DE SOUZA e ROZA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
JOSE LEVINO DO ROSARIO, 60 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: ELENA RIBEIRO DE SOUZA. Filiação: JOAO EVANGELISTA DO ROSARIO e MARIA LEAL DOS SANTOS DO ROSARIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
JOSE PINTO DO NASCIMENTO, 101 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: AVERINA MARIA DO NASCIMENTO. Filiação: JOAO PEDRO PINTO e CLARA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
JOSE ROBERTO BORGES, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: GENTIL BERNARDO BORGES e AMELIA ENES DE MENDONCA BORGES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
JOSE WALDETARO MOURA E DIAS, 91 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: CIRENE TEREZINHA CORREA DIAS. Filiação: JOJSE DE ALENCAR ALVARENGA DIAS e MARIA MERCEDES DE MOURA E DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
JUAN PABLO ROMERO GARCIA, 7 ano(s). Filiação: SANTOS DANIEL ROMERO MEDINA e KAREM GABRIELE ROMERO MEDINA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
JULIANO LIMA DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: ELIANE CRISTINA ALVES DOS SANTOS. Filiação: JOAO LIMA DOS SANTOS e DJANIRA RAMOS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
LUCIA MARA FERRAZ COSTA, 65 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: PAULO ROBERTO PINTO COSTA. Filiação: ENEAS FERRAZ e RACHEL FERRAZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 92 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: DONATLHA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
MARIA DE LOURDES BRANDES, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: VALDOMIRO CALDEIRA BRANDES e MARIA DA SILVA BRANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
MARIA DE LURDE SENGER, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO SENGER. Filiação: ANTONIO DE PAULA e OTILIA DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 6 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 05/10/2026.
MARIA HELENA OLIVERIO ACCORSI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLAVIO ARAMIS ACCORSI. Filiação: FRANCISCO OLIVERIO e MARIA TIOZZO OLIVERIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 6 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 05/10/2026.
MARIA JUVAN TAVARES DE ALMEIDA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL TAVARES DA ROCHA e ANGELICA LUIZA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
MESSIAS GARCIA XAVIER, 86 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: TEODOMIRO JOSE GARCIA e MARIA CANDIDA XAVIER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
MIRES ARGENTA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FLORENTINO ARGENTA e IGNES ARGENTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 12:30h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
OLINDA BARBOSA MACHADO, 94 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: RUBENS DA CRUZ MACHADO. Filiação: ANONIO GONCALVES BARBOSA e SEBASTIANA DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
RAFAEL NOVAES PINTO, 8 mes(es). Filiação: TIAGO PEREIRA PINTO e JESSICA ALVES NOVAES PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
REGINA MARIA CAMPOS BENCK, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ABILIO MARTINS CAMPOS e MARIA EUGENIA DE PAULA CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
REGINA PRZEZDZIECKI CAVALIN, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SILVINO CAVALIN. Filiação: IRINEU PRZEZDZIECKI e TEREZA ROSA PRZEZDZIECKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
REGINALDA MARCHL DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSE LEVIR DA SILVA. Filiação: JOSE MARCHL e CATARINA DE OLIVEIRA MARCHL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
RENATO TORQUES, 68 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: EVANI DE JESUS CAMARGO TORQUES. Filiação: JOSE TORQUES e LIDIA BEIRA TORQUES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
RONALDO DA ROCHA MARTINEZ, 70 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: JOSE MARTINS MARTINEZ e DARCILIA DA ROCHA MARTINEZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
ROSA CELESTINO SANTOS, 82 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: TAIRONE ALVES SANTOS. Filiação: JOSE CELESTINO e ANTONIA CELESTINO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
ROSALINA MARCELINA CAETANO DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GERALDO CAETANO DE ANDRADE e ALMERINDA EMILIANA BARROSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
RUBENS PACOLA, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA LUCIA DA CRUZ PACOLA. Filiação: GUILHERME PACOLA e MARIA BRAVALHERI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – SINOP – MATO GROSSO/MT, terça-feira, 6 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 05/10/2026.
RUTE TAMICO CHICAOKA INOUE, 74 ano(s). Profissão: COMISSÁRIO(A) DE BORDO. Cônjuge: MILTON YOSHIHAR INOUE. Filiação: KOJI CHICAOKA e TADAKO CHICAOKA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
SHIGERU KANO, 72 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: GORO KANO e SETSUKO KANO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/10/2026.
SILVIA DIAS LLIVI IBANEZ, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIANO LLIVI IBANEZ. Filiação: CICERO DE SOUZA DIAS e ROSALINA BATISTA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 6 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 05/10/2026.
SONIA REGINA GBUR PAIN, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: PEDRO GBUR e THEREZINHA HERRERA GBUR. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
SURLEY MARQUARDT, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: RICARDO MARQUARDT e ANITA HORN MARQUARDT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
TEREZINHA SPINELLA ROMERA, 83 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ANTONIO SPINELLA ROMERA. Filiação: JONES BUDAL ARINS e ROSA ARINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
VALDIVA FARIA DOS SANTOS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE CORDEIRO DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO ELIAS FARIAS e MARIA ARTIGAS DE FARIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 6 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 05/10/2026.
VIVIANE APARECIDA MOREIRA FAGUNDES, 43 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: SEBASTIAO GERALDO FAGUNDES. Filiação: ARI RITA MOREIRA e EVA APARECIDA MOREIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO DE IPIRANGA, terça-feira, 6 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 05/10/2026.
WALDOMIRA QUEIROZ DE PONTES ALMEIDA, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: GONCALO SANTINO DE ALMEIDA. Filiação: NAO CONSTA EM DOCUMENTO e BENEDITA QUEIROZ DE PONTES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.