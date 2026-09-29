Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 29/09/2026
ADAO CARLOS BOAVENTURA, 51 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARLI RODRIGUES SOARES. Filiação: JOAO MARIA DA BOAVENTURA e MARIA DO BELEM BOAVENTURA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
ALCYR MACHADO, 78 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: APARECIDO MACHADO e GENY DO NASCIMENTO MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 29 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 28/09/2026.
ANA GABRIELE MIRANDA DE CARVALHO, 28 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: WALDETE DIAS DE CARVALHO e ILDA MIRANDA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 29 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 28/09/2026.
ANIELKA SCHIP SCHUITEK, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SCHUITEK. Filiação: PEDRO SCHIP e ANASTACIA SCHIP. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE VICENTE DA SILVA e MARIA DO CARMO DEODATO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 30 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 28/09/2026.
ANTONIO DEMBESKI, 65 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: TEREZINHA DEMBESKI. Filiação: CARLOS DEMBESKI e FELIXA TOMAL DEMBESKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
CATARINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMANDO INACIO DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
CLAUDOMIRO MARTINS DA CUNHA, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE MARTINS DA CUNHA e DIVA LAURENTINA DA CUNHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
CLEUSA APARECIDA OLIVEIRA ROSSONI, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMIR ROSSONI. Filiação: TERTULIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
CLEUZA BARBOSA SIQUEIRA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO BARBOSA DOS SANTOS e EVANIRA BARBOSA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
DARCY ERMELINO DOS SANTOS, 93 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ANA ALVES. Filiação: ATALIBA ERMELINO DOS SANTOS e JOANNA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
ELVIRA FERREIRA DE LIMA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE PAULINO DE LIMA e VITALINA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 28 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 28/09/2026.
EMILIA LUIZA ZILLI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO VITALINO ZILLI. Filiação: AUGUSTO FOFANO e SANTINA FOFANO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
FLAVIO MARCUS CAMPOS VEIGA, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARCIA SOFFREDI. Filiação: EMANUEL SOARES VEIGA e LYGIA DE CAMPOS VEIGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 28 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 28/09/2026.
GUILHERME DA COSTA ZAIANZ, 29 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: HELIO JOSE ZAIANZ e ARIANE MARIA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
HEIDI GOMEL, 85 ano(s). Filiação: PEDRO BERLIN e JOANA BERLIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
IRACEMA PINHO CARDOSO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DANIEL GONCALVES CARDOSO. Filiação: ORLANDO ARAUJO PINHO e NANCY SILVA PINHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
IRENE DE OLIVEIRA GUIMARAES, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: PERCIVAL AMERY CARVALHO GUIMARAES. Filiação: SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA e MARIA AMARAL DE OLVEIRA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
IVANA RAPISARDI FALVO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GIUSEPPE FALVO. Filiação: PAOLO RAOSARDI e PIA BERNI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
JAIRO FELIX, 99 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARIA EUGENIA METZGER FELIX. Filiação: LAZARO FELIX e MARGARIDA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
JAMIL DOS ANJOS, 74 ano(s). Filiação: MANSUR DOS ANJOS e MARIA ANTUNES DOS ANJOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
JOAO BATISTA BUENO, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: RAQUEL DA SILVA BUENO. Filiação: JOSE DOS SANTOS BUENO e NAZIRA SANTOS VEIGA. Sepultamento: CEMITERIO BOM JESUS/MUNICIPIO CAMPESTRE/CONTENDA, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
JOAO DOMINGOS PIRES DA FONSECA, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: CECILIA DRABESKI DA FONSECA. Filiação: BERTOLINO PIRES DA FONSECA e CECILIA DE LIMA FONSECA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
JOELCI VARELLA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HUGO ANTONIO ROCHA. Filiação: ERCILIO DE MACEDO VARELLA e IOLANDA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
JORGE LUIZ RUDUNIKE, 69 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JOSE RUDINIKE e HELENA RUDUNIKE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
JOSE BENTO MORO CONKE, 67 ano(s). Cônjuge: RITA APARECIDA BARBOSA MORO CONKE. Filiação: FRANCISCO ANTONIO MORO CONKE e ANA MELNIK MORO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, terça-feira, 29 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 28/09/2026.
JUSSARA FRISCHMANN AISENGART, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OSCAR AISENGART e FANI FRISCHMANN AISENGART. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 29 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 28/09/2026.
LEUNG YIM LAN, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: QUI NGAN KONG e CHONG LEUNG. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
LILI DYBAS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO ADAO DYBAS. Filiação: JOSE ZILIOTTO e CARMELITA ZILIOTTO. Sepultamento: CEMITÉRIO BUTIATUVA, terça-feira, 29 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 28/09/2026.
LUIS HENRIQUE NUNES DE GODOI, 10 ano(s). Filiação: JEOVANI FRANCO DE GODOI e ROSANA NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
LUIZ AUGUSTO SISNEIRO DE AZEVEDO, 80 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: AUGUSTO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO e MARIA EULINA SISNEIRO DE AZEVEDO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 29 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 28/09/2026.
LUIZ CARLOS CASTANHARO, 69 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: PEDRO CASTANHARO e AUGUSTA LANDARIN CASTANHARO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 29 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 28/09/2026.
MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANTONIO CARLOS MACIEL PEREIRA. Filiação: CARMO HENRIQUE DA SILVA e ANTONIETA COSTA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 29 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 28/09/2026.
MARIA JOSE ALVES GRAÇA, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: LUZINETE ALVES GRACA. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
MARILEA KEINERT CASTOR, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: CARLOS HENRIQUE LIBERATO CASTOR. Filiação: RUBEN KEINERT e ISOLDE KEINERT. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
MILTON BUABSSI, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANNA MARIA BUABSSI. Filiação: HABIB BUABSSI e MARIA BUABSSI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 29 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 28/09/2026.
NAGAO SHIRAISHI, 78 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MUTSUMI KOIKE SHIRAISHI. Filiação: SHIKATARO SHIRAISHI e ASSANO ASSAHARA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
NEIDE RIBAS MATTER, 97 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: OSVALDO MATTER. Filiação: FREDULPHO ODILON RIBAS e ARACY DA SILVA RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
NILDO DE JESUS MASCHIO, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANGELA TEREZA GIACOMITTI MASCHIO. Filiação: JOSE GABRIEL MASCHIO e IGNEZ SIMIONI MASCHIO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
OSMARIO DE OLIVEIRA, 92 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: CECILIA SALVADOR DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO DE OLIVEIRA e ELZA DA LUZ DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
OSWALDO TASSINI, 89 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA DA GLORIA JERONIMO TASSINI. Filiação: JOSE TASSINI e ROSA BERTOLDI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
RAFAEL GIMONSKI, 71 ano(s). Filiação: SIMAO GIMONSKI e MARIA DUPINSKI GIMONSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
REGINA DINICHUK, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDUARDO GORCZYCA e ROSA GORCZYCA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
RITA DE CASSIA CARNEIRO DE SOUZA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VANDERLEI CARNEIRO DE SOUZA. Filiação: PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA FILHO e ANSELMA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
ROSINHA LACERDA, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOAO LACERDA e MARIA LACERDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
SIRLEI MARIA FREITAS NEVES, 75 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO PEREIRA NEVES. Filiação: JOAO MARIA FREITAS e MARIA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
VANDERLEIA DO ROCIO SOARES DE PAULA, 57 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Filiação: JOAO MARIA SOARES DE PAULA e MARIA ROSA DE MACEDO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
WALFRIDO HARTMANN, 88 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: GUILHERME PAULO HARTMANN e GERTRUDES LUTZ HARTMANN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/09/2026.
WEVERSON JOSE ALVES, 58 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Cônjuge: JANETE DA ROSA NOBRE ALVES. Filiação: ANIVALDO JOSE ALVES e IZOLETE DA ROCHA ALVES. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.