Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 27/10/2026
ADEMIR CESAR CUCH, 56 ano(s). Profissão: SECURITÁRIO(A). Cônjuge: ZULEIMA REGINA DOS SANTOS CUCH. Filiação: CESARIO CUCH e FRANCISCA EDNA STELMATCHUK CUCH. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
ALCIDES BARBOZA, 80 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: ANTONIO BARBOZA e NAIR GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
ANTONIO ELIZEU ANTUNES DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DO CARMO DA SILVA. Filiação: JOAO VIEIRA DA SILVA e MARIA ROSA ANTUNES DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
BELMIRO FERREIRA, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LENA NOVA DE MELO FERREIRA. Filiação: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA e MARIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
CLAIR FERREIRA DA CRUZ, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FARIAS DA CRUZ. Filiação: VITOR PINTO FERREIRA e SILVIA ALVES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 26 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 26/10/2026.
DANIELLE ALVES RIBEIRO ANDRADE, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO MARCOS DE LIMA ANDRADE. Filiação: FRANCISCO JACINTO RIBEIRO FILHO e IVONETE ESTEVAM RIBEIRO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
DEOLINDA MARGARIDA PEREIRA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE PEREIRA. Filiação: WALDELIRIO DUARTE e MARIA BENTA NETTO DUARTE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 28 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
DIONIZIO DIBAS, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: INACIO DIBAS e MARIA HEUPA DIBAS. Sepultamento: CEMITERIO EM ARAUCARIA, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
DIRCE SANTOS GRACIA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IGNACIO GARCIA CALONGA. Filiação: PLINIO OLIVEIRA SANTOS e JACIRA BORDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
ELENYR LUCIA STALCHMIDT, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEO STALCHMIDT. Filiação: FAUSTINO STOFELLA e CELZIRA STOFELLA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
ELIAS CAETANO LOPES, 71 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: NEDI DE LIMA LOPES. Filiação: SEBASTIAO CAETANO LOPES e MARIA APARECIDA LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
ESTTELA MARIS REUS RAMPANELLI, 57 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LUIZ MARIO RAMPANELLI e GLADYS LOURDES RAMPANELLI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
EURIDES RIBEIRO DE DEUS, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MAGALI DE SOUZA DE DEUS. Filiação: AMAZOR MATHOZO DE DEUS e PURCILIA RIBEIRO DE DEUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
FRANCISCO ANTONIO DE MOURA, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ELEUTERIO ANTONIO DE MOURA e CANDIDA MARIA DE JESUS MOURA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 26 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 26/10/2026.
GERSON LUCIO DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA LOUDICENI LUCIO DA SILVA. Filiação: OSVALDO LUCIO DA SILVA e IRENE GURANDO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
GISELE APARECIDA DA SILVA, 40 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: RENAN GUSTAVO SALES TRINDADE. Filiação: MARIA MADALENA DA SILVA. Sepultamento: RIBEIRAO DO PINHAL, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
IRACEMA ALVES DE OLIVEIRA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO MIRANDA DE FREITAS. Filiação: MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA e ANACLETA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
IRENE AUGUSTO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE AUGUSTO e LUIZA DE LIMA AUGUSTO. Sepultamento: BERTI, terça-feira, 27 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 26/10/2026.
JORGE BRAGA DA SILVA, 46 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: ATAIDE BRAGA DA SILVA e CLEUZA APARECIDA BRAGA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 26/10/2026.
JORGE GUILHERME MONTENEGRO NETO, 72 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Cônjuge: RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MONTENEGRO. Filiação: WILSON MOREIRA MONTENEGRO e ZULEIKA AGUIAR MONTENEGRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 27 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 26/10/2026.
JOSE AUGUSTO RAMOS BORGES, 27 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO BORGES e ADRIANA BRUNO DE RAMOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 27 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 26/10/2026.
JOSE DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ADELIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
JURANDIR DA SILVA PALHANO, 63 ano(s). Profissão: POLIDOR(A). Filiação: JOAQUIM PALHANO e MARIA CATARINA PALHANO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
JUREMA DO ROCIO BARROS JOURDANI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VINICIUS JORDANI. Filiação: JOAO RICALDO DE BARROS e LORETE MARIA DO NASCIMENTO BARROS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
LOURDES POPOASKI BUENO, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: EDUARDO BUENO e OTILIA POPOASKI BUENO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
MAGALI CECILIA PUGSLEY DE ANDRADE, 100 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: CARLOS MOURAO DE ANDRADE. Filiação: WALDEMAR PUGSLEY e CECILIA PUGSLEY. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
MARIA APARECIDA DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO CARMELINO DA SILVA e ANELIA HENRIQUES DE SIQUEIRA. Sepultamento: CERINONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
MARIA DE LOURDES CECY ZATTAR, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ZATTAR SOBRINHO. Filiação: JACOB NICOLAU CECY e NAGIBA CURY CECY. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 27 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 26/10/2026.
MARIA DELACIR OLIVEIRA BUENO, 63 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: FRANCISCO DA LUZ OLIVEIRA e EVA DE JESUS SANTI OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
MARIA FERREIRA LEAL, 76 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ENOEL MORAIS DE MATTOS e ELVIRA CASSEMIRO DE MATTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 27 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 26/10/2026.
MARIA JOSE PEREIRA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE ANTUNES PEREIRA. Filiação: JOSE MANOEL FRANCISCO e JULIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 14:20h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
NAIR LEAL DE MATOS, 83 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: JONAS MESSIAS DE MATOS. Filiação: JOSE AMANCIO LEAL e CONCEICAO APARECIDA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 27 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 26/10/2026.
NARAYANE CABRAL TORQUETTO, 32 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: TAIANE FERNANDA DALAZEN. Filiação: ADILSON APARECIDO TORQUETTO e ROSANGELA CABRAL DOS SANTOS TORQUETTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/10/2026.
NEIVA MIKALDO ANDRIOLI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODAIR FERREIRA DA SILVEIRA. Filiação: ATALIBA ANDRIOLI e JULIA MIKALDO ANDRIOLI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
ROSLI DE JESUS, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IVONETE CASTURINO MACHADO. Filiação: CASTORINO DE JESUS e ANATALIA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 26/10/2026.
SILMARA MACHADO ZANONI, 53 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ROBERTO ZANONI. Filiação: JOAO MACHADO FILHO e LOURDES GUIDI MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
SILVIO DASI BORGO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PASCOAL ABELARDO BORGO e ARCILIA BORGO. Sepultamento: CEMITERIO EM GUARAPUAVA, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
SONIA MARILDA CORDEIRO, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: BENVINDO CORDEIRO e ALBARINA GUIMARAES CORDEIRO. Sepultamento: A DEFNIR, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
TEODOZIA CARDOSO DE MORAIS, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOAQUIM CARDOSO DE MORAIS. Filiação: PEDRO STAVITZKI e FILOMENA STAVITZKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
WAGNER DE PAULA DA SILVA, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA e SONIA REGINA DE PAULA. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.