Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 22/09/2026
ACIR ANTUNES DAS NEVES, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ACIR ANTUNES DAS NEVES e MARLY TEREZINHA ANTUNES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
ANTONIO CARLOS SESPEDE, 59 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: MANOEL SESPEDE e APARECIDA RODRIGUES SESPEDE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
AURELIO JOSE PRUDLO, 53 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: REINALDO GREGORIO PRUDLO e LORETI SCHITG PRUDLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
BENEDITA FERREIRA DIAS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO FERREIRA DIAS. Filiação: SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS e JESUINA MARTUCHI DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 22 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 21/09/2026.
BENEDITO CORREA GUEDES, 83 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: LEONICE VIRUEL GUEDES. Filiação: JOAQUIM CORREA GUEDES e BENVIDA BERNARDE VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
BERNADETE DE LOURDES DE LIMA, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO DE PAULA LIMA e MARIA IVANIR TEIXEIRA DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO RIBEIRAO GRANDE, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
CIBELE CRISTINA DO PRADO OLIVEIRA, 22 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: MARINO DE JESUS DE OLIVEIRA e ANDRESSA ARAUJO DO PRADO. Sepultamento: SÃO SEBASTIÃO, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
CLAUDENICE CLAUDINO DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Filiação: ANTONIO CLAUDINO e APARECIDA GOMES CLAUDINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
ELDEZINA ASSIS GROPPA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BRASILIO GROPPA. Filiação: JOAO ASSIS DOMINGOS e ANTONIA MARIA DOMINGOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
ELIANA DO CARMO CARLI PRODOSSIMO, 68 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ELOY CARLI e IDA DECONTO CARLI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
ELIANA VEIGA MENDES, 84 ano(s). Profissão: BIBLIOTECÁRIO(A). Cônjuge: NEREU MENDES. Filiação: MARIA VEIGA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – MATINHOS/PR, terça-feira, 22 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 21/09/2026.
EUGEN WILFRIED SPRENGER, 77 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRÔNICO. Cônjuge: CREUSA MATIAS SILVA SPRENGER. Filiação: EUGEN SPRENGER e MARIA BABETTA SPRENGER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
EZALT SENS RIBEIRO, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ALICE GUERRA RIBEIRO. Filiação: FRANCISCO PINTO RIBEIRO e BENVINDA SENS RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
GASPARINA DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAQUIM DO NASCIMENTO SILVA. Filiação: JOSE BENEDITO DOS SANTOS e MARIA CONCEICAO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
HEDELTRAUDE BOVE, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SYLVIO BOVE. Filiação: ALFREDO WILLRICH e BERTA WILLRICH. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
IARA MARIA ROCHA, 70 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JOAO JARI ROCHA e NOEMI WERTONGE ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
ISANDIR DE CASTRO RODRIGUES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO DE CASTRO e LUIZA DO PRADO CASTRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
JOAO ELCIO ANTUNES DA SILVA, 35 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ANTUNES DA SILVA e LEOIRTE MARIA DO ROCIO MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
JOSE ADIR LIMA DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: SEBASTIAO PORCINO DOS SANTOS e DONATILA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
JUCELIA DO ROCIO MORES COSTA, 70 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: CARLOS JOSE COSTA. Filiação: AGOSTINHO JOAO MORES e ALCINDA SCHEFER MORES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
LAERCIO GOMES DE CAMPOS, 62 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) EMPILHADEIRA. Filiação: DELCIDES GOMES DE CAMPOS e EVA ALVES DE CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
LEOKADIJA WOJTOWICZ, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOSEF WOKTOWICZ e MARIA WOJTOWICZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
LOURDES VIEIRA RAMOS, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: SEBASTIAO VIEIRA RAMOS e CATARINA PEREIRA RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
LUIZ FERNANDO BORGES DE MACEDO, 92 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUDOVINA BORGES DE MACEDO. Filiação: ERNESTO BORGES DE MACEDO e SILVIA BORGES DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
MANOEL RIBEIRO DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: MECÂNICO AUTOMOTIVO. Cônjuge: ELINETE APARECIDA PEREIRA DA CILVA. Filiação: JESUINO VIANA DA SILVA e VALDOMIRA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 22 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 21/09/2026.
MARCILIA GONCALVES DOS ANJOS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GONCALVES DOS ANJOS. Filiação: LOURIVAL AFONSO CAPOTE e DORACILIA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
MARIANO STACIESKI, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIA ELISA RIBEIRO STACIESKI. Filiação: ARTUR STACIESKI e MARIANA STACIESKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
MARIO JOSE VIDAL, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE VIDAL e MARIA DE SOUZA VIDAL. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
MERCEDES DE JESUS DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAUL ALVES DOS SANTOS. Filiação: MANOEL ALVES DOS SANTOS e ESCOLASTICA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
MERQUIDES SCITKO DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: IRANI SANDRA TEREZINHA VIEIRA. Filiação: ELEVINO JOSE DA SILVA e ROSA SCITKO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
MOACIR MOTTIN, 70 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Cônjuge: REJANE DAS GRACAS MOTTIN. Filiação: DEONIZIO MOTTIN e HELENA PAULINA MOTTIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
PAULO KOCHAN, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BRASILIO KOCHON e ANA KOCHAN. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
PAULO VINICIUS KLECHEMAN, 48 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: SCHEILA MARA CHIMICHAK. Filiação: JOSE KLECHEMAN FILHO e JULIETA KLECHEMAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 22 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 21/09/2026.
PRESCILIANO JOSE DA SILVEIRA, 103 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: HERSILIA LOURENCO DA SILVEIRA. Filiação: BENEDITO JOSE DA SILVEIRA e JOAQUINA CLARA DA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
RENATO MARIO BOSZCZOWSKI, 83 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: NARA BOMFIM BOSZCZOWSKI. Filiação: IZIDORO BOSZCZOWSKI e IRACEMA SCHWARTZ BOSZCZOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
RODRIGO MASCHIO PIRES, 32 ano(s). Profissão: BIÓLOGO(A). Filiação: EDISON LUIZ RIBEIRO PIRES e LILIAN MASCHIO PIRES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 22 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 21/09/2026.
ROGERIO ALVES TEIXEIRA, 47 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: EBSON ALVES TEIXEIRA e ROSA ALVES TEIXEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
ROSA FLORINDO DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VANDIR FLORINDO DA SILVA. Filiação: PEDRINA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
ROSILENE BARBOSA DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: INOCENCIO BARBOSA DA SILVA e IRACI MARIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 21/09/2026.
SADY MARIA BORDIN, 92 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CARMEM MARIA FLORES BORDIN. Filiação: ANTONIO BORDIN e PIERINA SABADIN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 22 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 21/09/2026.
SEBASTIAO ANTUNES, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOVINO ANTUNES MOREIRA e OLIVIA ALVES MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
SELIDIA JANKOVSKI, 87 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: VENANCIO JANKOVSKI. Filiação: JOAO FIRAKOVSKI e BRONISLAVA FIRAKOVSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
SHIRLEY GONCALVES DA COSTA, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: VILMAR JOSE DA COSTA e OLGA GONCALVES DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
TEREZA LEANDRO LIRA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO LEANDRO DE LIRA e RITA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
VERA LUCIA BORTOLON, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: OSVALDO BORTOLON e DONATILA DAMIAN BORTOLON. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
ZELIA ALVES DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: ANELITO ALVES DA SILVA e IDALIA MOREIRA FILHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
ZENTA CHRISTINA EDEL RODRIGUES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RODRIGUES DO CARMO. Filiação: ROBERTO EDEL e ZENTA EDEL. Sepultamento: CEMITERIO P´RIMAVERAS, terça-feira, 22 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 21/09/2026.
ZULEIDE BENTO DE LIMA, 90 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: AGENOR BENTO DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE VIRGINIO DE LIMA e JOSEFA ANA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.