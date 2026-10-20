Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 20/10/2026
ADILAR ANDRE COSSA, 77 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: SUZANA SCHILLING MARTINS. Filiação: ORESTE COSSA e ADELINA BONZANNI COSSA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 20 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 19/10/2026.
ADRYAN FERNANDES DA SILVA, 14 ano(s). Profissão: ESTAGIÁRIO(A). Filiação: ALISSON JOSE DA SILVA e EDJANE MARIA DA SILVA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
ALICE ZANON DE LIMA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO XAVIER DE LIMA. Filiação: LUIZ FRANCISCO ZANON e MARIA TEREZA ZANON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
ANGELA CRISTINA DOS SANTOS, 39 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: SANDRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
ANTONIO BISPO DE SOUZA, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SENHORINHA RIBEIRO DE SOUZA. Filiação: MIGUEL BISPO DE SOUZA e MARIA ALVES PEREIRA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
ANTONIO SHIRMANN, 92 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DULCE SHIRMANN. Filiação: FREDERICO SHIRMANN e IRENE SHIRMANN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
CANTILIO VILARINO DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM VILARINO DOS SANTOS e ARTULINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE JESUS, 70 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: ADERALVO DIENER DEJESUS e IGNEZ MONTEIRO DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
CLAUDINEI DA SILVA MOTA, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MACIONILIO DA SILVA MOTA e SANTA RODRIGUES MOTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
CLEIA MARIA NOGUEIRA BINOTTO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CLETO BINORRO. Filiação: JOSE MACEDO NOGUEIRA e GILIOLA RANNI NOGUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 20 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 19/10/2026.
DOLORES SANCHES GUERRA BALEIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO BALEIRA. Filiação: DOMINGOS GARCIA GUERRA e JOSEFA SANCHES GUERRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
DORILDA ZIEMANN, 71 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: AFONSO ZIEMANN e VERONICA ZIEMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
EDNA PEREIRA NEVES APOLINARIO, 54 ano(s). Profissão: ASSISTENTE RECURSOS HUMANOS. Cônjuge: PEDRO DE OLIVEIRA POLINARIO. Filiação: TADEU XAVIER DAS NEVES e ENIDA PEREIRA DAS NEVES. Sepultamento: CEMITÉRIO PROTZEK / LONDRINA, terça-feira, 20 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 19/10/2026.
EDUARDO JUICHI SAKAGUCHI, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: YOSHIO SAKAGUCHI e SUMA SAKAGUCHI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
ELIAS SOARES, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MANOEL SOARES e LOURDES PAIVA SOARES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
ELISABETE ALVES DE LIMA, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE LUIS CAETANO. Filiação: JOAO ALVES DE LIMA e LULLA ALVES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
GENY GONCALVES PEREIRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARISTIDES LINGENOVER PEREIRA. Filiação: JOSE CORREA GONCALVES e ALBINA NOVASKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
GUILHERME DA CRUZ CORDEIRO, 23 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: EDSON CORDEIRO e DALVANA DA CRUZ DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
JOAO BATISTA GONCALVES LOUREDO, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSA DA SILVA LOUREDO. Filiação: OTAVIO GONCALVES LOUREDO e AMBROSINA AQUINO GONCALVES LOUREDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 19/10/2026.
JOSE CARLOS PINHATTI, 74 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Filiação: OCTAVIO PINHATTI e LAURA RODRIGUES PINHATTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
JOSE FRANCISCO SELA, 54 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Cônjuge: LUCIANE LABRES DE OLIVEIRA SELA. Filiação: LUIZ CARLOS SELA e NEUSA MARIA CAVARSAN SELA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
JUAREZ DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
JULIANA MALACARNE PADILHA, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ORESTES MALACARNE e ONIR NUNES MALACARNE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
LEONALDO FLEITH, 88 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: NILZA FLEITH. Filiação: LAURO FLEITH e ROSA GOUDART FLEITH. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
LUCIA DURAL LOURENCO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AROLDO BAHIA LOURENCO. Filiação: LADISLAU DURAU e CAROLINA DURAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
MARCILIA MACIEL DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO FERREIRA DA SILVA. Filiação: LUIZ MACIEL DE GOES e ANESIA FIDELIS DE GOES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
MARCOS AURELIO ZAPATA TAPIA, 86 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: LAURA AURELIO ZAPATA TAPIA. Filiação: SEGUNDO MARCOS ZAPATA CAMUS e ZUNILDA TAPIA VARGAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
MARIA BERNARDA CHRIST, 72 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANTONIO AFONSO CHRIST. Filiação: BRUNO HERMETO WAGNER e SELIA WAGNER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
MARIA DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: PEDRO CARLOS DA SILVA e MARIA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
MARIA LEOSENIR FONSECA MACHADO, 49 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: CASTURINO LEMES MACHADO e MARIA DELAIR FONSECA MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 21 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 19/10/2026.
MARISA DE FATIMA DE CASTRO FONSECA, 65 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: HERCULES MACIEL FONSECA. Filiação: ALUISIO DE CASTRO e PAULINA DECASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
MARTHA MARIA BARBOSA, 84 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE JULIO BARBOSA e CONCHETA VALLONI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
MORIS SALLOUME, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: HAYAT SALLOUME. Filiação: SOBHI ESPER HANNA SALLOUME e JASMINE GEORGOS LAYOUS SALLOUME. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 20 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 19/10/2026.
NILTON JOVITO DIETRICH, 81 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ARTUR DIETRICH e FRANCISCA PEREIRA DIETRICH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 19/10/2026.
NILZA BONOTTO TREVISAN, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU TREVISAN. Filiação: EMILIO BONOTTO e TEREZA TRAMONTIM BONOTTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
OLGA ZIMOWSKI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WASSYL ZIMOWSKI e IRENA ZIMOWSKA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 20 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 19/10/2026.
PAULO CEZAR BERGARA, 46 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Filiação: CISTO LEAL BERGARA e DIRCE CANDIDA BERGARA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 20 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 19/10/2026.
PETERSON LUAN DE SOUZA SINCINATO, 23 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: WEDERSON MARCOS RIBEIRO SINCINATO e GISLAINE APARECIDA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
RICARDO ISSAO ISHII, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: YOSHIO ISHII e REIKO ISHII. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
RODRIGO DOS SANTOS JORGE, 36 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: VALDEVINO CUSTODIO JORGE e ROSELI DOS SANTOS JORGE. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 20 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 19/10/2026.
RUY GASTAO DE ANDRADE AZEVEDO, 87 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: YARA MARIA GONALVES AZEVEDO. Filiação: ROMEU DE ANDRADE AZEVEDO e IVONETE GUIMARAES AZEVEDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
VALDEMAR NEVES EPIFANIO, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NEUSA PRETO DE OLIVEIRA EPIFANIO. Filiação: JOAQUIM NEVES EPIFANIO e ZENAEDE POLON. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 20 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 19/10/2026.
VERA LUCIA FERREIRA RAMOS TERESKY, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO FERREIRA RAMOS e MARIA APARECIDA RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
VERA LUCIA PEDROZA CUMAN, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: OSVALDIR ANTONIO CUMAN. Filiação: RENATO BOAVENTURA DA LUZ PEDROZA e ELZA PEDROZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
WESLEY DE SOUZA MACHADO, 32 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: MOACIR MACHADO e ROSEMEIRE DE SOUZA MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 20 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 19/10/2026.
WILSON GONCALVES MAIA, 66 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: MARCILIO GONCALVES MAIA e ARLINDA DO NASCIMENTO MAIA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL PARANAGUA, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.