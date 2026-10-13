Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira, 13/10/2026
ADRIANO VICENTE DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO VICENTE DA SILVA FILHO e DEJANIRA MONTEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 13 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 12/10/2026.
ANTONIO MIGUEL ATHANAZIO, 93 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: MANOEL MIGUEL ATHANAZIO e GUILHERMINA INEZ ATHANAZIO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/10/2026.
APARECIDA TOMAZINI DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO TOMAZINI e MARGARIDA BINATI TOMAZINI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 13 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 12/10/2026.
ARNALDINA RIBEIRO, 75 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ALBERTO RIBEIRO e GERTRUDES DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 12/10/2026.
CASTURINA SUNTAK DE SOUZA, 74 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: OLIR AS DIGO OLIVERIO SUNTAK e FERNANDINA MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/10/2026.
CECILIA DO CARMO TAVARES COURELA, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOAQUIM MANUEL TAVARES COURELA e MARIA JOSE PAGANI COURELA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/10/2026.
CHRISTIAN DOMINGUES, 51 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: APARECIDA DOMINGUES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/10/2026.
EDITH BOEING SILVA, 87 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARCOS CORTEZ SILVA. Filiação: THEODORO BOEING e ZENAIDE BOEING. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/10/2026.
EUGENIO JOSE FERREIRA CUNHA, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: MARIA AVANI FERREIRA. Filiação: OSWALDO FERREIRA e JULIA CUNHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 13 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 12/10/2026.
FLORESMUNDO ALBERTI, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ACIULI MARIA SANTOS ALBERTI. Filiação: ANGELO ALBERTA e MARIA ANTONIETA COSTACURTA ALBERTI. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, terça-feira, 13 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 12/10/2026.
HEITOR KASECKER NETO, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ELIAS UBIRAJARA KASECKER e LAURA ANIOLE FERREIRA KASECKER. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 13 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 12/10/2026.
ISRAEL ANTONIO MORO, 57 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ELSA CECILIA DROBOT MORO. Filiação: MIGUEL MORO e ANASTACIA MORO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
IVO KUPKA, 56 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: SIRLETE RIBINSKI. Filiação: LUIZ KUPKA e AMELIA RIPKA KUPKA. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO DO BUGRE, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/10/2026.
IZABEL BATISTA MOREIRA GOMES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MARIA GOMES. Filiação: EDUARDO BATISTA MOREIRA e ELFRIDA PEREIRA MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/10/2026.
JAIR FERREIRA DOS PACOS, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO FERREIRA DOS PACOS e MARIA VACARI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 08:00h. Data do Falecimento: 12/10/2026.
JOAO ALFREDO PRADO, 83 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: OLGA DE MARINS PRADO. Filiação: JOAO REAL PRADO FILHO e IZALITA RODRIGUES DO COUTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 13 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 12/10/2026.
JOAO DE SOUZA, 90 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOANA RETAMEIRO DE SOUZA. Filiação: JOSE DE SOUZA JUNIOR e SILVINA DA CONCEICAO. Sepultamento: ALTO PIQUIRI, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/10/2026.
JOSE RODRIGUES TOLENTINO, 63 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: IRENE KREBS TOLENTINO. Filiação: EVA MARIA RODRIGUES TOLENTINO e EVA MARIA RODRIGUES TOLENTINO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 04:05h. Data do Falecimento: 12/10/2026.
KAREN ANANDA NORTE ALBINI, 33 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HELIO DA ROSA ALBINI e DANIELE RODRIGUES DOS SANTOS NORTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
LINA ALVES DA SILVA CORREA, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: PEDRO GERALDO CORREA. Filiação: JOAO ALVES DA SILVA e ERNESTA ANTUNES DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
LINDOMAR CESAR CARDOSO MENDES, 52 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: NILSON MENDES e VERA LUCIA CARDOSO MENDES. Sepultamento: NOSSA SENHORA DO CARMO – PARANAGUÁ/PR., terça-feira, 13 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 12/10/2026.
LUCIA LIBORIO DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ LIBORIO DA SILVA e FRANCISCA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 13 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 12/10/2026.
MARIA ANTONIA GALVAO DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO URBANO DA SILVA e CAROLINA RIBEIRO DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 13 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 12/10/2026.
NATANAEL DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARINEZ GARCIA DE SOUZA. Filiação: MANOEL FRANCELINO DE SOUZA e INAH DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 12/10/2026.
NIVALDO ROBERTO LONDREGUE DA SILVA, 47 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: NIVALDO FRANCISCO DA SILVA e RODSARIA APARECIDA LONDREGUE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/10/2026.
OLIVIO DA MAIA, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ROZEMIRO PISKE DA MAIA e ROSA TELMA DA MAIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/10/2026.
PAULO RAMOS CORREA, 79 ano(s). Cônjuge: ADJAIR RAMOS CORREA. Filiação: JOAO MACHADO CORREA e PAULINA RAMOS CORREA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 13 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 12/10/2026.
TEREZA ROSANGELA RODRIGUES, 57 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES e JULIETA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/10/2026.
WIGANDO ROGERIO DIENER FILHO, 52 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: WIGANDO ROGERIO DIENER e SOLANGE NADER DIENER. Sepultamento: SAO BENTO DO SUL, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/10/2026.