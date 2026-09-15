Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (15/09/2026)
ADAIR PEREIRA, 87 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA SALETE LUDWIG PEREIRA. Filiação: ARISTIDES PEREIRA DE ARAUJO e UTILIA SCHITZ DE ARAUJO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
ALFREDO MAURICIO MIRAS, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: IRENE CAVALCANTI DA SILVA MIRAS. Filiação: SALVADOR MIRAS e MAURA CAVAZZANI MIRAS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
ALOIS KRISANOWSKI, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TERESA KRISANOWSKI. Filiação: MARCELO KRISANOWSKI e ELSA KRISANOWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
ALZIRO DOMBROSKY, 60 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: CARMEN SOLANGE DOMBROSKY. Filiação: RIVADAVIA DOMBROSKY e LEONY DOMBROSKY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
ANTONIO ROSVALDO DA CRUZ, 49 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MARIA EMILI DA CRUZ e MARIA EMILIA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 15 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 14/09/2026.
ARIULDA DOROTHEA VILARINHO PIOLI BERNASCKI, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ CARLOS BERNASKI. Filiação: PAULINO PIOLI e MARIA DE LOURDES VILARINHO PIOLI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
ARLINDO APOLINARIO, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PEDRO APOLINARIO e CELESTINA RODRIGUES APOLINARIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
ARMANDO JORGE BORBA CORDEIRO, 67 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Filiação: LUDOVICO BORBA CORDEIRO e MERCEDES CHIQUIN CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/09/2026.
CELSO CESAR CORDEIRO, 63 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ROSENI ARAUJO CORDEIRO e TEREZINHA MADALENA DOLLNY CORDEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
CLEVENICE MENDES DE MELLO, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO MENDES FERREIRA e ANTONIA FERREIRA LEITE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
DINORAH VIRMOND KUBRUSLY, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NACIF KUBRUSLY. Filiação: EUGENIO ERNESTO VIRMOND e GUILHERMINA CORDEIRO VIRMOND. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
ELIDE LEAL DE CARVALHO, 94 ano(s). Filiação: JUVENCIO LOBAO LEAL e MINERVINA CABRAL LEAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 15 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 14/09/2026.
ELINETE SAMPAIO DE LIMA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO ALVES SAMPAIO e DILCE LIZIERRO SAMPAIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
ELVIRA LINDNER, 86 ano(s). Profissão: GOVERNANTA. Filiação: ARTHUR LINDNER e ANNA LINDNER. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
EURIPA MATIAS ANDRE, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLEMENTINO BOITA. Filiação: JOAQUIM ANDRE MATIAS e EMILIA CARRO ANDRE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
FABIO STRUGALA, 40 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: AURI SERGYO STRUGALA e ARMELINA SALESBRAM STRUGALA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CATANDUVA, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
GENI CANESTRARO, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOAO TAVARES DE SANT ANNA e MAE DESCONHECIDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
GERALDO FLORES, 81 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MERCEDES SANTA PAGLIARI. Filiação: DACIANO JOSE FLORES e CECILIA FAGUNDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
HERCILIO MARTINS DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARILDA LOPES DOS SANTOS. Filiação: MANUEL ELISANDRO DOS SANTOS e CORINA MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
JAHYRA PEREIRA CORREA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE DE ALMEIDA PEREIRA e AMENAYDE VAZ PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
JOAO ABEL ALVES, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TEREZA KAMINSKI ALVES. Filiação: JUVENAL FRANCISCO ALVES e EDINAA MACHADO ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
JOAO ALVES DO CARMO, 69 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: CATARINA ROSA DO CARMO. Filiação: ANTONIO AFONSO DE JESUS e ANNA CARMO DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
JOAO PERSEGONA NETO, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ROZINHA BERGER PERSEGONA. Filiação: PEDRO PERSEGONA e MIQUELINA PERSEGONNA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BORDA DO CAMPO, terça-feira, 15 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 14/09/2026.
JOSE ARRUDA, 97 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: EUGENIO B FRANCO DE ARRUD e MARIA SANTANA DE ARRUDA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 15 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 14/09/2026.
JOSE DAMAZIO DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: NEIDE COELHO DA SILVA OLIVEIRA. Filiação: GABRIEL DAMAZIO DE OLIVEIRA e ROSALVA DAMAZIO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
JULIANO XAVIER MIRANDA, 45 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: TATIANE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO ASSIS MIRANDA e SIRLEI BLANC XAVIER MIRANDA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
KARINE CORDEIRO MACHADO, 20 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOVELINO VALTER MACHAO e BEATRIS CRISTINA CORDEIRO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 15 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 14/09/2026.
KLAUS PETER KLEIN, 83 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: LIGIA APARECIDA DO VALLE KLEIN. Filiação: CURT KLEIN e CLARA KLEIN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
LUCINDO JOSE DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: OZORIO DOS SANTOS e JUDITE PEREIRA LACERDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
MARGARIDA JANOWSKI WASSUASKI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VICENTE JANOWSKI e APOLONIA JANOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
MARIA REGINA BARBOZA, 65 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: LAURENTINO JOSE BARBOZA FILHO e HELENA FANTI BARBOZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTON BATISTA DOS SANTOS. Filiação: MARIA SIDALIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
MIGUEL DE RAMOS, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ADALTO JOAQUIM DE RAMOS e ANA KOTELESKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 15 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 14/09/2026.
MYRELLA EDUARDA GIMENES DA CRUZ, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ROMEU APARECIDO DA CRUZ e KAREN LUCIA GIMENES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
NAIR SANT ANNA FERNANDES, 91 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: VALDILHO FERNANDES. Filiação: CYPRIANO SANT ANNA e ANTONIA LEMES DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, terça-feira, 15 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 14/09/2026.
NELLY DE OLIVEIRA MACHADO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOACIR IGNACIO MACHADO. Filiação: SUDARES DE OLIVEIRA e DURVALINA GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
NELSON ALBERTINI, 93 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: EVARISTO ALBERTINI e ASTROGILDA PENITENTE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 15 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 14/09/2026.
NILSON ARAUJO DA CRUZ, 52 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: ARI ARAUJO DA CRUZ e CILENE SCHWANKA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
NILVA PAIVA SANTOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO SANTOS FILHO. Filiação: ELTALIO ALVES PAIVA e ANA DE FARIA PAIVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
TAMARA ENKE, 67 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ARIOSTO ANTONIO RODRIGUES e RUTH BUSSE RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
TERESA PAWLIK DE MELO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO SERGIO DE MELO. Filiação: STANISLAW PAWLIK e JANINA PAWLIK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 15 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/09/2026.
WAGNER TOSHIO OKUZONO, 61 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: MARIA LUZIA OKUZONO e MARIA LUZIA OKUZONO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 15 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 14/09/2026.
YURI DE MACEDO NOGUEIRA DA GAMA, 36 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ALCILEO BAPTISTA NOFUEIRA DA GAMA e WANDA DE MACEDO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 16 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 14/09/2026.