Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (9)

ABRAO JOSE SIMAO NETO, 65 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Cônjuge: CELIA APARECIDA SIMAO. Filiação: WILSON JOSE SIMAO e ANEZIA GOMES SIMAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
ADAO REMILSON PAES RIBEIRO, 70 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: NELI APARECIDA RIBEIRO. Filiação: ERMELINO MARQUES RIBEIRO e LEONOR PAES RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
ADILSON FRANCO GOMES, 50 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: NOEL FRANCO GOMES e GERUSA MARIA DA CONCEICAO GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
ALCYON PIRES GOMES JUNIOR, 82 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: SANDRA DE TULLIO PIRES GOMES. Filiação: ALCYON PIRES GOMES e THEOLINDA PENTEADO PIRES GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
ALEX SHANDRO CORREA BARBOSA, 53 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA PASTORINI BARBOSA. Filiação: ANTONIO CORREA BARBOSA e IRACI DOS SANTOS BARBOSA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
ALFREDO RIBEIRO, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: EUZEBIO ANTONIO RIBEIRO e ROSALINA RIBEIRO DE LIMA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
ALICE RODRIGUES DO CARMO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO DO CARMO. Filiação: VIRGILIO RODRIGUES DA SILVA e AUGUSTA CORDEIRO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
ANTONIO CARLOS BUSATTO, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NEUSA DO ROSARIO BUSATTO. Filiação: REINALDO BUSATTO e MARIA ROSA ANTONIACOMI BUSSATO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 9 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 08/10/2026.
BENEDITA DE JESUS DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: CANDIDO RODRIGUES LOURENCO e JOANA ANGELA TABORDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
BRUNO LUIZ DE SOUZA, 27 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ADRIANO LUIZ DE SOUZA e FRANCINE RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
CARLOS ALBERTO NEGRI, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LUCIA KROYZANOVSKI. Filiação: MARIA NEGRI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
CILSO JOSE DE SELLES, 86 ano(s). Filiação: SEVERINO JOSE DE SALLES e JOANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 9 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 08/10/2026.
CLARICE PIZZOLATTO, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ABELARDO FERREIRA RIBAS e CLADIS FERREIRA RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 9 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 08/10/2026.
CLAYTON CAMARGO MACEDO, 50 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JAIRO MACEDO e LINDAMIR DE CAMARGO MACEDO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 9 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 08/10/2026.
CLEUZA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AUVERALDO PEDRO DA SILVA. Filiação: AMARO RODRIGUES BEZERRA e MARIA RODRIGUES DOS SANTOS BEZERRA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
CONRADO MEDEIROS NETO, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: CONRADO MEDEIROS JUNIOR e ADELAIDE MEDEIROS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
DIVINO HENING SILVA, 74 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ABILIO AMARANTE SILVA e BRISIDA HENING AMARANTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 9 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 08/10/2026.
ELIZABETH PEREIRA VIANA, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ARGEMIRO PEREIRA e MARIA THEREZA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
EMILIA ANTONIACOMI LUBNOV, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBERTO LUBNOV. Filiação: ANTONIO ANTONIACOMI e ISABEL CAPELARI ANTONIACOMI. Sepultamento: COLONIA PRADO, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
FRANCISCA DE OLIVEIRA CAMARGO, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ADELINO ANTONIO DE OLIVEIRA e ANA RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
GELSO STECANELLA, 61 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: PATRICIA FERNANDA BARBOSA. Filiação: LINO JOAO STECANELLA e IRENE VICENSI STECANELLA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
GENY CEZARINA DIAS, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: DEJAHIR DAIS e DIRCE SANTOS DIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 9 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 08/10/2026.
HILDA SILVA DA MOTA DA ROSA, 79 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: PORFIRIO LUIZ DA MOTA e JANDIRA SILVA DA MOTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 9 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 08/10/2026.
ILDEFONSO RODRIGUES DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ROSINHA DE AVILA SILVA. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA e ALMERINDA OLIVEIRA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
ISABELLE DA ROSA CHRISTOFF, 20 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOSE VILMAR CHRISTOFF e JAMILIE FATIMA DA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
JACIRA FREITA DOS SANTOS JUG, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FRACHEDES DOS SANTOS e HELENA FREITA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 08/10/2026.
JOVENTINA MARIA DO AMARAL, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DIOGO JOSE DOS SANTOS e FRANCISCA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
KATIA ROCIO DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HAMILTON DA SILVA e ROSITA MARIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
LEOCADIA CHIBICHESKI WAGNER, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO CHIBICHESKI e VITORIA GITICOSKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 9 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 08/10/2026.
MADALENA NALEPA ALES, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ALES. Filiação: ADAO NALEPA e MARIA VINHARSKI NALEPA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
MALTINA PIONTEK, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADELAIDE PIONTEK. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
MARCO ANTONIO DE ALMEIDA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAZARO VASCO DE ALMEIDA e ROSA ROSCO DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DERNIVAL SANTOS DA SILVA. Filiação: LUIZ PEREIRA e JOSEFA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
MARIA DE FATIMA DA ROCHA, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCIO ROBERTO RIBEIRO. Filiação: JOAO RODRIGUES DA ROCHA e ROSELENA MENDES DA ROCHA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
MARIA SANTINA DOS SANTOS GOES, 60 ano(s). Filiação: PEDRO BUENO DOS SANTOS e MARIA MERCEDES DE LIMA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, sexta-feira, 9 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 08/10/2026.
MAURO ROBERTO DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: ATALLIBA SERGIO DOS SANTOS e IOLANDA DE SOUZA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 9 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 08/10/2026.
MILERBI JOSEFINA SANCHES BLANCO, 46 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: ISMAEL SANCHES GARCIA e IRENE TERESA BLANCO VILLEGAS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
REGUINA MARIA PENKAL, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITOR PENKAL. Filiação: RODOLFO KOLLROSS FILHO e GERTRUDES TELMA KOLLROSS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
RENATO VANELLI, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: BENJAMIM VANELLI e DONARIA DE MELLO VANELLI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 9 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 08/10/2026.
SARA PEDROSO DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOSE PEDROSO DOS SAANTOS e OTACILIA GARCIA DOS SANTOS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 9 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 08/10/2026.
SINDIVAL DOS SANTOS, 58 ano(s). Filiação: ERMELINO HANO DOS SANTOS e MADALENA LOURENCO BANK DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
TERESA MORAIS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FRANCISCO FILHO e CLARICE MORAIS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/10/2026.
TEREZA VASELICHEN, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESTANISLAU VASELICHEN. Filiação: MARIO DULCELINO PINTO e ANA LUIZA CORREIA PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
THEREZINHA FIRMINO LOPES, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO ELIAS LOPES. Filiação: AMANDIO FIRMINO e ANNA GALLASSINI FIRMINO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 9 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 08/10/2026.
VALDEVINA ALVES SILVEIRA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO IATSKI SILVEIRA. Filiação: ANTENOR ALVES e IZABEL ALVES RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
ZALEA DA COSTA DICALO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL DICALO. Filiação: JUVENAL RIBEIRO DA COSTA e CLOTILDE RIBEIRO DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 08/10/2026.