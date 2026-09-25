Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 25/09/2026
ACIR BISMAIA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALCIDES BISMAIA e LUCIA ZONATTO BISMAIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
ADELIA POLAK MOSSON, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUDIO POLAK MOSSONI. Filiação: PEDRO POLAK e VERONICA MICKRUCZ POLAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
ADEMAR JOSE CAVALLARI, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: CANDIDO LUIS CAVALLARI e JOANA FALCADE CAVALLARI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
ADEMIR MARINHO, 75 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: LUCIA MARAL MARINHO. Filiação: LOTARIO DOS SANTOS MARINHO e OLIVIA DE FREITAS MARINHO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
ANTONIO CARLOS CAVALHEIRO ROSCOCHE, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: JUANITA DO ROCIO CHULE ROSCOCHE. Filiação: JOSE IRINEU ROSCOCHE e NILZA CAVALHEIRO ROSCOCHE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 25 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 24/09/2026.
ARTUR JOSE FLORENCIO, 73 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: ARTHUR DE SOUZA FLORENCIO e MARIA DE CAMARGO FLORENCIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
AURINEIDA DA SILVA BARCELOS, 68 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: ADAO COSTA DA SILVA e ADELAIDE ALBERTO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
BENVINDA DE CAMPOS, 93 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: AUGUSTO RODRIGUES DE LARA. Filiação: ANTONIO DE CAMPOS e ETELVINA DE CAMPOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
CICERO GILBERTO DA COSTA, 61 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: CICERO MIRANDA DA COSTA e DIRCER PADILHA DA COSTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
CICERO LAURENIO GOMES, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: SEBASTIAO LAURENIO GOMES e CECILIA CORREA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
CIDA MARIA CONINCK FORMIGHIERI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HENRIQUE CONINCK JUNIOR e HELENA DRIESSEN CONINCK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
DYRCELEA DE ALBUQUERQUE FELIX, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: DAVINO GOMES DE ALBUQUERQUE e FLORISA SAUNIER DE ALBUQUERQUE. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 25 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 24/09/2026.
EDISON LUIZ RODRIGUES LISBOA, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ALBA VALERIA DE OLIVEIRA SOUSA. Filiação: DALILA RODRIGUES LISBOA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
ELVIRA KLEUSER, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REINEA LOTHARIO. Filiação: OTHMAR KINDLMANN e DESOLINA KINDLMANN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
EUCLIDES BRAGA DE SOUZA FILHO, 60 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: GISLAINE BUBNIAK. Filiação: EUCLIDES BRAGA DE SOUZA e CECILIA FERREIRA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
EUGENIO RZEPKOWSKI, 72 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA RZEPKOWSKI. Filiação: ROMAN RZEPKOWSKI e EWA RZEPKOWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
FABIO JOSE NAVARRO UMBELINO, 59 ano(s). Profissão: ANALISTA. Cônjuge: MARINICE CANOVA. Filiação: JOSE UMBELINO e CLARA NAVARRO AFONSO UMBELINO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 25 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 24/09/2026.
FRANCISCO SPARTACO BERGAMO, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ZULEIKAGUARACIBA DE SABOYA BERGAMO. Filiação: PASCHOAL BERGAMO e ONDINA STTOPA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 26 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
GERSON DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: ADEJANIR SLUSARSKI DOS SANTOS e MARIA HELENA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
IDETE NEURY ROCHA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTON DE CRISTO ROCHA. Filiação: AMERICO LUIZ OZORIO e LEONOR LUIZ OZORIO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
IGOR HENRIQUE RODRIGUES, 20 ano(s). Filiação: MARIZA FERREIRA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
IRENE ANNIES, 68 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: OZIR ANNIES. Filiação: ANTONIO AMARO NASCIMENTO e HILDGARD GRIMM DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
IRENE GELINSKI PANEK, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEIXO PANEK. Filiação: WADISLAU GELINSKI e ANA AMBROSIO ZELINSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, sexta-feira, 25 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 24/09/2026.
IRLAN HAMMERSCHMIDT, 92 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IDA HAMMERSCHMIDT. Filiação: JOAO HAMMERSCHMIDT e AGUIDA HAMMERSCHMIDT. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL MARIENTAL, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
ISAC CIESLAK, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: IZIDORO CIESLAK e MARIA DE LOURDES CIESLAK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
ISAQUE MATTEO ANTUNES GOMES, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: MATEUS ANTUNES GOMES e KATRIANE ANTUNES GROSS GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
IVANI TORQUATO SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENTO RIBAS DOS SANTOS. Filiação: PEDRO TORQUATO e JOSEFINA COLLETO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
JAMIRO VILAS BOAS, 80 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: CLEOMAR MENDES VILAS BOAS. Filiação: ALMIRO VILAS BOAS e ANA FRANCISCA VILAS BOAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
JAQUELINE SANTOS DA SILVA PEDROSO, 54 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: VALMIR VOLSKI DA SILVA. Filiação: JOSE RODRIGUES DA SILVA e AURORA SANTOS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 25 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 24/09/2026.
JOSE DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: IDALINA CARVALHO DA SILVA. Filiação: FIDENCIO RIBEIRO DA SILVA e ROSALINA TAVARES DA SILVA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
JOSE ROSEMIR FERREIRA, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRACY HIPOLITO FERREIRA. Filiação: ALGEMIRO ALVES FERREIRA e MARIA RIBEIRO FERREIRA. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DAS ARAUCARIAS, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
JOSEFA ILDA VERES, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JANDIR GONCALVES. Filiação: GREGORIO VERES e JOANA VERES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
LUIZ ANTONIO MIRANDA LEITE, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVANIR MIRENDA LEITE. Filiação: JULIO MIRANDA LEITE e JURACY MENEGOLO LEITE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
MALVINA DE SOUSA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLOVES VITOR DE SOUZA. Filiação: MIGUEL ANTONIO PAZ e ELVIRA CORDEIRO DE CAMPOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 25 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 24/09/2026.
MANOEL VICENTE FERREIRA, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: VICENTE ANTONIO FERREIRA e JULIA MARIA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
MARIA FLOR POLAK, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARTHUR POLAK. Filiação: EUGELNIO FLOR e ANTONIA DELLAZARI FLOR. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
MARIA HELENA MULLER BONTORIN, 75 ano(s). Cônjuge: FREDERICO DIRCEU BONTORIN. Filiação: GERALDO MULLER e ARLINDA SCHINEMANN MULLER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
MARIA KOZAKA ANTOSKO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GREGORIO ANTOSKO. Filiação: NICOLAU SCHORNOBAI e CATARINA KOZAKA. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM ETERNO /PARANAGUA, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
MARIA TEREZA FREITAS DE LIMA, 92 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: JOSE FREITAS DE LIMA. Filiação: NESTOR GODOY e JOANA DAS DORES FIDELES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
OSVALDO DE CASTRO PEREIRA, 75 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: TEREZINHA NISSOLA DE CASTRO PEREIRA. Filiação: DAVID CASTRO PEREIRA e ROSALINA MARIA PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
RAFAEL VANDRESEN LIPSKI, 27 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: TEDDY GILSON LIPSKI e THAIS CRISITNA VANDRESEN LIPSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
REGINA GLORIA CAMARA CARVALHO, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: DANIEL RUBENS CAMARA DE CARVALHO e MARIA DE LOURDES CAMARA DE CARVALHO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
ROMEU ADELARME NASCIMENTO, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: MARIA ROSA DOENELLES. Filiação: WALDOMIRO DO NASCIMENTO e MARCIMILIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
ROZELI MARIA MANCIAS, 51 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: CLAUDINEI MANCIAS. Filiação: SILVESTRE MAZUCHOVSKI e AMELIA CHEK MAZUCHOVSKI. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/09/2026.
SAMUEL SALDIVAR, 54 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: JOSIELE MIRANDA TAVARES SALDIVAR. Filiação: JUAN LIZANDRO SALDIVAR e TEREZA PIRES DOS SANTOS SALDIVAR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 25 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 24/09/2026.
SYLVIO CHUVISKI FILHO, 65 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: SYLVIO CHUVISKI e LINDAMIR CHUVISKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 25 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 24/09/2026.
TATIANE SERAFINI, 48 ano(s). Profissão: ANALISTA CONTABILIDADE. Cônjuge: CEZARIO JOSE MENDES. Filiação: DARY LUIZ SARAFINI e LOICE ALTMANN SERAFINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
WALDEMAR FILETTO, 89 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) QUALIDADE. Cônjuge: ANALIA DOS SANTOS FILETTO. Filiação: MARIA GUILHERMINA FILETTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/09/2026.
WILLIAMS DA COSTA GONZAGA, 45 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: PAULINE KELM PAES. Filiação: WILLIANS LUIS GONZAGA e DIRCE BATISTA DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 25 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/09/2026.