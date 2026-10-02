Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (2)

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 02/10/2026
ANA CAROLINA MENIN NAVARRO, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MAXIMO ANTONIO NAVARRO e DIVA MENIN NAVARRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
ANTONIO DOS SANTOS GONCALVES, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ZORAIDE DOS SANTOS GONCALVES. Filiação: EURIDES GONCALVES e MARIA CONCEICAO SANTOS GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
CAMILA DOS SANTOS FREITAS, 37 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FLAVIO RODRIGUES DE FREITAS e SELMA APARECIDA DOS SANTOS FREITAS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA SP, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
CARMEN LUCIA DE SOUZA DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: GERSON LUIS DOS SANTOS. Filiação: AROLDO DE SOUZA e TERESA CHELLA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
CECILIA CARRARO BUHRER, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BATISTA CARRARO BUHRER. Filiação: VIRGILIO CARRARO e JOSEFINA MORO CONQUE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
CLEVERSON MARCOS NICHELE, 51 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO AMIR NICHELE e ANTONIETA MARIA NICHELE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
DANIEL DAVI DE MACEDO, 33 ano(s). Filiação: PAULO DE MACEDO e ROSILDA DE LOURDES WOSNE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
DEOLINDA MAFALDA BARBOSA, 82 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOAO CLAUDINO BARBOSA e DIONIZIA FRANCISCA MORO BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 01/10/2026.
DIRCEU LOPES DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DO ROCIO MOLETTA DOS SANTOS. Filiação: JUVENTINO LOPES DOS SANTOS e MARIA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
DONATA PINTO BRAZ, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO MOTA. Filiação: SEBASTIAO HONORIO PINTO e APARECIDA EUGENIA BRAZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
EDUARDO RAMON DOS SANTOS ROA, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: OLGA MERCEDES FERNANDEZ DE DOS SANTOS. Filiação: RUBEN PABLINO DOS SANTOS e MARIA SELVA SALVADORA ROA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
ELSO JOSE DE LIMA, 78 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: JOAO MARIA DE LIMA e ROSALBA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
HAMILTA BOMFIM DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: BERNARDO MOREIRA DOS SANTOS. Filiação: AGENOR RODRIGUES BOMFIM e INES PIRES BOMFIM. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 01/10/2026.
IELDA ANTONIA SOMENSI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON APARECIDO DO NASCIMENTO. Filiação: ANTONIO SOMENSI e GENTILLA STELLA SOMENSI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
ISALINA VALERIO DE CAMARGO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU SANTANA. Filiação: JOAO NEVES DE CAMARGO e MARIA JOSE DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
JAMIL NAKAD, 79 ano(s). Profissão: JUIZ DE DIREITO. Cônjuge: BERENICE FONSECA NAKAD. Filiação: CECILIO NAKAD e MARIA LUJAN NAKAD. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
JOAO APARECIDO SALVEGO, 67 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Cônjuge: NADIR MARIA SALVEGO. Filiação: RUBENS SALVEGO e VIRMA ROVEROTO SALVEGO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
JOAO ROGERIO DA LUZ, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Filiação: ADAO DA LUZ e RITA PRESTES DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 01/10/2026.
JOSE BATAIELLO, 92 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ADAIL DE OLIVEIRA BATAIELLO. Filiação: JOSE BATAIELLO e FAVARO PASCHOA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
JOSINO SANTANA MAURICIO, 75 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: PAULINA SAGATI MAURICIO. Filiação: JOSE PEDRO MAURICIO e ANA MARIA SANTANA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
JULIO CESAR SANTOS TEIXEIRA, 56 ano(s). Profissão: ARTES PLÁSTICAS. Cônjuge: LARA FELIPE TEIXEIRA. Filiação: JOSE MARIO TEIXEIRA e IRACEMA SANTOS TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 01/10/2026.
LEANDRO ANDREY IURCK, 45 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: DOUGLAS IURCK e RACHEL DE FREITAS NEGRAO IURCK. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 01/10/2026.
LUIS FERNANDO BORGES, 47 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: LUIZ ODILON BORGES e SONIA REGINA OLIVEIRA BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
LUIZ CARLOS MIRANDA, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA ROSA DA SILVA MIRANDA. Filiação: JOAO MIRANDA e MADALENA GODOY MIRANDA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
MARIA DE LOURDES SEGAN, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SEGAN. Filiação: FELIX VUICIK e EVA VUICIK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
MARIA LINDACIR DE ABREU, 77 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOAO MARTINS DOS SANTOS e OLIVIA CARDOSO DOS SANTOS. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, sábado, 3 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
MARIA LUZIA CHAGAS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS OLIMPIO DE SOUZA. Filiação: JOAO DA LUZ CHAGAS e JOSEFA PONTES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
MARLENE DE LOURDES STABEN, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AFONSO STABEN. Filiação: BARTHOLOMEU RUDEK e JOSEFINA RUDEK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
MARLI FAUSTINO PEREIRA, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LUIZ CARLOS BRUM. Filiação: JUVENAL FAUSTINO PEREIRA e IZARINA ALVES PEREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 01/10/2026.
MARLOS BRYAN LEAL DOS SANTOS, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: PAULO BRASIL DOS SANTOS e MARLENE GOUVEIA LEAL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
MAURICIO CHAGAS, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MAURO CHAGAS e ROSA FRANCISCA CHAGAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
MILENA DE FATIMA SERATTO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO FRANCISCO SERATTO e FILOMENA DE OLIVEIRA SERATTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
NATALIA FERREIRA SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FERREIRA SANTOS. Filiação: ATALIBA FERREIRA LIMAO e JOANA ALVES DE FREITAS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
NAVIA DOS SANTOS HRUSCHKA, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JOAO SIMEONIV. Filiação: JOAQUIM LIMA DOS SANTOS e DURCILIA ROCHA SALES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
NELSON FERNANDES, 94 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: SHIRLEY FERRARI FERNANDES. Filiação: JOAO FERNANDES e ANNA SANTINI FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
NOELI MATIAS PAZ, 60 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LAURI MIGUEL PAZ. Filiação: ARMANDO MATIAS e JACIRA MATIAS. Sepultamento: MUNICIPAL DE REBOUCAS, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
OSMAIL APARECIDO COUTINHO, 66 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAQUIM DA PAZ COUTINHO e ESTELA LUCIDO COUTINHO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 01/10/2026.
OSWALDO NERI PACHECO, 91 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: IRENE PACHECO. Filiação: OSCAR PACHECO e NERICA PACHECO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 01/10/2026.
PAULO ROBERTO DE SOUZA, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE CARIAS DE SOUZA e ANESIA VILIMAVICIUS DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
ROBERT LUIZ FERNANDES, 40 ano(s). Filiação: VALMOR LUIZ FERNANDES e EUDETE LOURENCO DOS SANTOS FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
RODRIGO SEVERINO DE OLIVEIRA, 44 ano(s). Profissão: AUXILIAR MOTORISTA. Filiação: VALDEVINO SEVERINO DE OLIVEIRA e KATIA NAZARE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 01/10/2026.
ROMEU LUIZ ROTH, 71 ano(s). Cônjuge: VERA LUCIA FELIPAK ROTH. Filiação: SILVESTRE ROTH e ANA BERECHENSKI ROTH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
ROSINHA BURDA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MODESTO BURDA. Filiação: CASEMIRO WISNIEVSKI e LUCIA WISNIEVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
TERESINHA DE JESUS FILGUEIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUREO FILGUEIRA. Filiação: EMANUEL INOCENCIO e ANTONIA JAHYRA DE SIQUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
VALERIA NASCIMENTO NUNES, 37 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE SEBASTIAO BISPO NUNES e CLOTILDE ROSA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.