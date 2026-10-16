Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 16/10/2026
ACYR ROMAO DORNELES, 55 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ENOEL ANTONIO DORNELES e SERLY AZEVEDO DORNELES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 15/10/2026.
ADEMIR FRANCISCO, 70 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: SIRLEY PEREIRA SODRE. Filiação: JOSE FRANCISCO e ORLANDA CANDIDA FRANCISCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
ALCIDES WEISS, 75 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: HENRIQUE WEISS e MARIA REGINALDO WEISS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
ALFREDO PEREIRA PONTE, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: BALBINA GUEDES. Filiação: ARTUR JORGE PONTE e EDELVINA PEREIRA PONTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
ANA RODRIGUES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANSELMO VERNIZE e ROSA MORSELI VERNIZE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
ANTENOR FRANCISCO DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: MARIA DALVA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS e ELIZA SENA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
ANTONIA DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: HORTENCIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 15/10/2026.
ANTONIO PIOVAM FILHO, 76 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA PIOVAM. Filiação: ANTONIO PIOVAM e OTAVIA CAMARGO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 15/10/2026.
ARTHUR BIONDO, 84 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Cônjuge: JUDITH GUIDIO BIONDO. Filiação: ANTONIO BIONDO e ISABEL PIRES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 15/10/2026.
CARMEM MARIA SANT ANNA, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: CLAUDIO SANT ANNA e ARLINDA ZANDOMINGOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 17 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
DANIELA MONTEIRO BRASIL, 42 ano(s). Profissão: GERENTE MARKETING. Cônjuge: PAULO CESAR DE CARVALHO BRASIL. Filiação: JOSUE DA SILVA MONTEIRO e CANDIDA DOURADO MONTEIRO. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE TARUMA – MANAUS / AM, sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 15/10/2026.
DIRCEU MATTOS, 65 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: EDJANE GOMES DA SILVA. Filiação: DEMECILIO MATTOS e CELINA VELOSO DE MATTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
DIVAN DE SOUZA BUENO, 85 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SEBASTIANA APARECIDA BUENO. Filiação: JOSE DOMINGUES BUENO e DERMINDA DE SOUZA BUENO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
ELISABETH DO ROCIO SILVA SZPAK, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO VANDERLEI CASTRO E SILVA e FRANCISCA VIEIRA DE ARAUJO SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
ELIZA CORREA FAVARETO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FAVARETO. Filiação: MANOEL CORREA DE ALMEIDA e ADDA MARIA CAETANA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
ELIZABETH PARTOSKI CALAZANS, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELCIO LUIS CALAZANS. Filiação: BASILIO PARTOSKI e MARIA MUZEKA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
FRANCISCO DA COSTA, 86 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ANA LUCIA BATTISTELLA DA COSTA. Filiação: FRANCISCO COSTA e MARIA DAS DORES DA COSTA. Sepultamento: CEMITERIO MEMORIAL PARQUE JARAGUA, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
GENOVEVA KREFER, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BASILIO DUBIK e MARIA DUBIK. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
ISABEL CRISTINA PINHO CARDOSO, 50 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: LUCIANO BUENO. Filiação: DANIEL GONCALVES CARDOSO e IRACEMA PINHO CARDOSO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
IZABEL FERNANDES NUNES, 67 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ANTONIO AUGUSTO NUNES e LOURDES FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
JEAN CARLO FERREIRA, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ADAURIR JESUS FERREIRA e GUIOMAR LENY FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
JOAO CASTRO DE LIMA SILVA, 67 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: SONIA MARIA ROSA. Filiação: DJALMA LIMA SILVA e TEONILIA CASTRO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
JOAO WORMSBECKER NETO, 83 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: OTILIA FUNK WORMSBECKER. Filiação: ANDRE EMILIO WORMSBECKER e MARIA WORMSBECKER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
JORGE DAVI SIEWERT, 63 ano(s). Filiação: JOSE SIEWERT e ARLETE SIEWERT. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 15/10/2026.
JUVENIL MIGUEL DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: SUELY SILVA DE FRANCA DOS SANTOS. Filiação: JOAO MIGUEL DOS SANTOS e DAVINA DA SILVA SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 15/10/2026.
LAILA CURCI ASSAF MARISTANY, 54 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: UBIRATAN MARISTANY. Filiação: ABDUL FATTAH MOHAMAD ASSAF e TEREZINHA CURCI. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM ETERNO PARANAGUA, sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 15/10/2026.
LEODONIO BORBA, 100 ano(s). Profissão: ESTATÍSTICO(A). Cônjuge: MARIA SALOMEDE BARROS BORBA. Filiação: ALTINO BORBA e ISMENIA BORBA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 15/10/2026.
LUIZ ALBERTO PEZZOLE, 75 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: AUREA PIRES PEZZOLE. Filiação: IVONE PEZZOLE e IRENA PEZZOLE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 15/10/2026.
LUZIA PEDRINHA PAIANO MARQUES, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS MARQUES. Filiação: VALDEMIRO PAIANO e CAROLINA MAZUR PAIANO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
MARIA ALVES FERREIRA SIQUEIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GONCALVES DE SIQUEIRA. Filiação: NARCISO ALVES FERREIRA e SEBASTIANA REGINA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: JOSOEL TEODORO DA SILVA. Filiação: JOSE VITOR MARCAL e AMELIA RIBEIRO VIEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA GAMA, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: LAZARO ANTONIO DA GAMA. Filiação: VENESIO CLEMENTE RODRIGUES e IRENE RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
MARIO CESAR DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: MARILENE MARTINS DE SOUZA. Filiação: JOSE FRANCISCO DE SOUZA e MARIA IZABEL DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS e JOANA DE OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
NILSON CZELUSNIAKI BALBINO, 43 ano(s). Filiação: NATALIO BENEDITO BALBINO e IRACEMA CZELUSNIAKI BALBINO. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 15/10/2026.
NIVALDO DI SANTI, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: SANDRA MARA DA SILVA DI SANTI. Filiação: OLIVIO DI SANTI e LEONILDA ALVES ANDRIOLI DI SANTI. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 15/10/2026.
ODETTE DE LIMA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SPERCOSKI e ROSALINA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
ROBERTO CEZAR MENDES DE ARAUJO, 81 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA APARECIDA LOPES ARAUJO. Filiação: AGENOR MENDES DE ARAUJO e DAGMAR MENDES DE ARAUJO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – GUARAPUAVA/PR, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
RONALD FABIANI, 91 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: DORIS DE ALMEIDA BARBOSA FABIANI. Filiação: ERNESTO FABIANI e SAPHIRA MACHADO FABIANI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
ROSENI RIBEIRO FERREIRA, 51 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: DJALMA PUPO FERREIRA e ZELIA RIBEIRO FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
SHIRLEY RONCONI, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: PEDRO RONCONI e SILIA DALLAGASSA RONCONI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 15 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 15/10/2026.
SORAYA VENANCIO DE OLIVEIRA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SIDNEY VENANCIO DE OLIVEIRA e MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
TERESINHA RODRIGUES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SIGOMAR NOTTAR. Filiação: CLEMENTINO XAVIER RODRIGUES e ROSA GUINAMI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
TEREZINHA DE JESUS MODESTO, 75 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: DURVALINO ALVES MODESTO. Filiação: ANTONIO FAGUNDES DE BRITO e ELIDIA BRITO DE JESUS. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, sexta-feira, 16 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 15/10/2026.
TOCHICO HATAKEYAMA OGASAWARA, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MASAHARO OGASAWARA. Filiação: KYUZAEMON HATAKEYAMA e SUI HATAKEYAMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 16 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/10/2026.
VILMA LINDA PEREIRA DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOSE EDIVAL DA SILVA. Filiação: DONATO PEREIRA e ROSALIA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 15/10/2026.
WILSON ESTEVAM GUIMARAES, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: EGLEMAR GINESTE GUIMARAES. Filiação: ANTONIO ESTEVAM GUIMARAES e JOVITA RITA GUIMARAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 15/10/2026.