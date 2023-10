Falecimentos Curitiba! Obituário desta sexta-feira (06)

Adelaide Jede Marquesini, 80 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Catarina Jede. Sepultamento ontem.

Adelino Lourenço Penteado, 79 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Moizes de Olivira Penteado e Alice Ribeiro Penteado. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Aldoir dos Passos Lemes, 55 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Antônio dos Passos Lemes e Magdalena dos Passos Lemes. Sepultamento ontem.

Ana da Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Braulia Vieira da Silva. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de Igreja Evangélica Assembleia de Deus/tatuquara.

Andrelina Gomes Ferreira, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Gomes Xavier e Isaulina Souza Freire Xavier. Sepultamento ontem.

Angelica Aparecida Frank Abreu, 1 mes(es). Filiação: Luís Fernando Lourenço de Lima Abreu e Denize Dilceia Frank. Sepultamento ontem.

Anna Home Balan, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Theodoro Home e Justina Home. Sepultamento ontem.

Antônia dos Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teodora Coita. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Bizinelli, 71 anos. Filiação: Alexandre Bizinelli e Jacira Bizinelli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

Antônio Cordeiro Andrade Filho, 78 anos. Filiação: Antônio Cordeiro de Andrade e Izabel Gasparelho da Silva. Sepultamento ontem.

Arlette de Araújo Cansini, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elpidio Leite de Araújo e Hermínia Ziliotto de Araújo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Benedito Liberato de Oliveira, 75 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Joaquim Liberato de Oliveira e Aparecida Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Abatia.

Benedito Rodrigues de Lima, 84 anos. Filiação: Sebastião Fernandes de Lima e Antônia Rodrigues da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo de Evangélica, Capao Raso.

Cassimira Zaleski, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Zaleski e Annastacia Zaleski. Sepultamento ontem.

Celeste Barbosa, 83 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Francisco Barbosa Pinto e Sophia Altiles Barbosa. Sepultamento ontem.

Cezarina Alves Ribeiro, 82 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Manoel Alves Sobrinho e Jandira Alves Ribeiro. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela São Lucas.

Claudete Aparecida Penteado Fernandes, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sílvio Rodrigues Penteado e Dercelina Soares Penteado. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Diego Hostert Turra, 29 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Marlon Osny Turra e Carmen Valéria Silveira Hostert. Sepultamento ontem.

Dora Carminatti, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aristeu Carminatti e Zulma Carminatti. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Edson Ferreira, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Benedito Cláudio Ferreira e Luíza Modesto de Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Elizeu Padilha Cavalheiro, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Terezinha Aparecida Gonçalves Padilha. Sepultamento ontem.

Eloha Rezende de Lima, 95 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Diogo Pires da Silva e Jardilina Rezende da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Francielly Seeller Biesczad, 43 anos. Profissão: terapeuta ocupacional. Filiação: João Roberto Biesczad e Elsa Seeller Biesczad. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Francilleny Seeller Biesczad, 41 anos. Profissão: terapeuta ocupacional. Filiação: João Roberto Biesczad e Elsa Seeller Biesczad. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Francisca Nunes Manoel, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Perminio Nunes e Antônia Nogueira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igrja Evangélica Parolin.

Geraldo Luiz Torga Rodrigues, 88 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Antônio Soares Rodrigues e Nair Torga Rodrigues. Sepultamento ontem.

Helena Micaloski, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Krolikow e Maria Krolikow. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo de Igreja Sant Ana Marechal Otávio Saldanha Mazza 8228.

Ivonete Aparecida da Luz, 61 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Pedro Eloi da Luz e Joaquina da Luz. Sepultamento ontem.

Jair Lina Militão de Carvalho, 73 anos. Filiação: João Militão de Carvalho e Nair Lina Militão de Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

João Carlos Lempek Fraidg, 51 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Napoleão Fraidg e Maria Lempek Fraidg. Sepultamento ontem.

Jorge Batista de Meira, 59 anos. Profissão: atendente. Filiação: Júlio Batista Meira e Ana Maria de Oliveira Meira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José dos Santos, 73 anos. Filiação: Laurindo dos Santos Sobrinho e Clara Borges dos Snatos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Juacy do Nascimento Costa, 76 anos. Filiação: Joaquim Onofre da Costa e Ana Conceição do Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela São Rafael / Cic (Curitiba).

Leoni Costa Fragoso, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Costa e Lúcia Costa. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Lethicya Martins Carvalho, 4 anos. Filiação: Lucas José dos Santos Carvalho e Silmara Martins da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Lilian Block, 65 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Walter Block e Ingeborg Block. Sepultamento ontem.

Luciane Castro, 52 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Leonides Disdzic de Borba e Lúcia de Borba. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Severino da Silva, 77 anos. Profissão: garçom. Filiação: Severino José da Silva e Helena Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Luiz Tokarski, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Tokarski e Francisca Tokarski. Sepultamento ontem.

Manoel Messias Board, 62 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Germano Board e Marina de Souza Board. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Márcio Bezerra da Silva, 36 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Batista Pereira da Silva e Valdivia Gonçalves Bezerra. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Maria José Alves Lourenço, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves Teixeira e Irene Maria Salome. Sepultamento ontem.

Mauro Aoto, 57 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Toshikuni Aoto e Sigue Aoto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Naresh Kumar Sharma, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Bishan Lal Sharma e Ram Asri Sharma. Sepultamento ontem.

Neusa Grein Wohlke, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Artur Grein e Eva Reway Grein. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Nilton Vilian de Carvalho, 57 anos. Profissão: digitador(a). Filiação: José Antônio de Carvalho e Ana de Carvalho. Sepultamento ontem.

Parailio Feliciano de Almeida, 80 anos. Filiação: Oliverio Feliciano de Almeida e Maria Cândida de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Pedro Guilherme Matoso, 52 anos. Filiação: Pedro Matoso e Ezulandia Prodo Matoso. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Reginaldo Jorge Trevisan, 71 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Miraldo Tranquilo Trevisan e Itália Trevisan. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Rosaria Rosvadoski Verenka, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estefano Rosvadoski e Amélia Rosvadoski. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Ariranha do Ivai, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Rosivaldo Pereira, 48 anos. Profissão: motorista. Filiação: Dauri Pereira e Ivanilde Nunes Pereira. Sepultamento ontem.

Sidney del Santo, 84 anos. Profissão: agente administrativo. Filiação: Alfredo del Santo e Júlia del Santo. Sepultamento ontem.

Sophia Magalhães Fernandes, 1 mes(es). Filiação: Tiago Fernandes e Thairine Magalahes Matozo Fernandes. Sepultamento ontem.

Thiago Rodrigues dos Santos da Costa, 40 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Luiz Carlos da Costa e Eleuza Rodrigues dos Santos da Costa. Sepultamento ontem.

Waldemar Batista, 86 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maria Aparecida Batista. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Walter Pereira da Silva, 78 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Belarmino da Silva e Maria Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela da Luz.

