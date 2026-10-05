Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (5)

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 05/10/2026
ADMAR CARDOSO ALVES, 101 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ZAHIRA CARDOSO ALVES. Filiação: FRANCISCO CARDOSO ALVES e AMELIA AMATUZZI CARDOSO ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
ALTAIR MARCELINO DE JESUS, 38 ano(s). Filiação: MARIA MARCELINO DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
ANTONIO CORDEIRO RAYZEL, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVINA GONCALVES MACHADO. Filiação: JOAO MARIA CORDEIRO e ANA GONCALVES RAYZEL CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
ANTONIO DE ANDRADE ABADIA, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JOVELINA ROSA ABADIA. Filiação: JOSE FERREIRA DE ABADIA e STELITA DE ANDRADE ABADIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 5 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 04/10/2026.
ANTONIO RENATO PEDROSO DE LARA, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: MARIA ROSA KOGITSKI DE LARA. Filiação: PEDRO PINTO DE LARA e MARIA JOSE PEDROSO DE LARA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
ARLETE DINIZ AFFONSO DA COSTA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISEU DE SANTOS ELIA AFFONSO DA COSTA. Filiação: MANOEL DINIZ e ARACY OSTI DINIZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 4 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
BENEDITO VALENCIO DA SILVEIRA, 86 ano(s). Profissão: MAQUINISTA. Filiação: VITALINO VALENCIO DA SILVEIRA e ROSA DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
BERNARDO RZEZNIK, 90 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: LEAO RZEZNIK e ROSA RZEZNIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
CLEUSA TERESINHA SOUZA DE ANDRADE, 72 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Filiação: JOSE DE ANDRADE e IRACY SOUZA DE ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 5 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 04/10/2026.
DANTE LUIZ CHOCIAI, 77 ano(s). Filiação: JOAO CHOCIAI e MARIA CHOCIAI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
DIVALIR WELLNER, 80 ano(s). Filiação: ALFONSO WELLNER e DALILA WELNNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
EDITH CHRESTENZEN MARTINS, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ MARTINS. Filiação: EDWIN CHRESTENZEN e LEONOR CHRESTENZEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
FIORINDA ZEM ZANONA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONILDO ZANONA. Filiação: JOSE ANTONIO ZEM e ANGELA ZARAMELLA ZEM. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
FRANCISCO RIBEIRO BINHA NETO, 74 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA FREITAS BINHA. Filiação: JOSE RIBEIRO BINHA e MARGARIDA LUIZA BINHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
GENI DE FATIMA RAMOS DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAO MARIA RAMOS DA SILVA e MARIA CANDIDA SOBRINHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
GILMAR TORRES, 71 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: ROSANGELA LOPES TORRES. Filiação: GABRIEL TORRES FILHO e IZAURA TORRES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
HELENA WARDZINSKI IUBEL, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO WARDZINSKI e ESTEFANIA WARDZINSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/10/2026.
ILDA LEMES DA CONCEICAO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGOS LEMES e ANA FERREIRA LEMES. Sepultamento: CORREGO FUNDO, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
JAIR DE JESUS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: FRANCISCO SANTOS e ERONDINA BERTELLI SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
JARDELINA FERREIRA DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS e MARIA RITA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
JESSICA DIAS CASTRO, 34 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: SIDNEI DE SOUZA CASTRO e MARILDA DIAS DE CASTRO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
JOAO NELSON LIVERO, 89 ano(s). Cônjuge: ARLINDA DE SOUZA LIVERO. Filiação: JOAO LIVERO e ESTHER FERRAZ DO AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
JORGE LUIZ DA CRUZ, 67 ano(s). Filiação: JOAO DA CRUZ e AIZERA EDUVIRGES DA CRUZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
JOZIAS MARCAL MACHADO, 96 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: ANTONIO MARCAL MACHADO e AURORA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 5 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 04/10/2026.
KLEBER LUCAS NOVAIS SAMPAIO, 23 ano(s). Profissão: ESTOQUISTA. Filiação: LUIS CARLOS SAMPAIO e MARLENE NOVAIS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
LINDOLFO FELIX DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: BERNADETE SEBASTIANA LOPES DA SILVA. Filiação: JOAO FELIX DA SILVA e FRANCELINA PAULA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
LUCAS DE SOUZA GONCALVES, 26 ano(s). Profissão: ANALISTA VENDAS. Filiação: WILSON BASTOS e MARIA DE FATIMA DE SOUZA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
LUIS RAFAEL FIORANI MELLA, 92 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Cônjuge: FATIMA DEL CARMEN CELEDON ROMAN. Filiação: LUIS ARMANDO SANTIAGO FIORANI SEPULVEDA e GRACIELA ADELAIDE MELLA ROMERO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
LUIZ RODRIGUES, 86 ano(s). Filiação: GUMERCINDO RODRIGUES e JANDIRA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 5 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 04/10/2026.
MAISA PEREIRA DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DESPACHANTE. Cônjuge: ORLANDO GOMES DE CASTRO. Filiação: OSVALDO PEREIRA DA SILVA e MARIA DE LOURDES DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 5 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 04/10/2026.
MARCELO RIBEIRO AZONI, 57 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: BENEDITO AZONI e OLEIA DA CONCEICAO RIBEIRO AZONI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
MARIA DA GLORIA GOMES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GOMES. Filiação: JOAQUIM ANTUNES PEREIRA e VALERIANA LOURENCO ANTUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
MARIA HELENA SANTOS DE GODOY, 59 ano(s). Cônjuge: JOEL LEAL DE GODOY. Filiação: SEBASTIAO FERMINO DOS SANTOS e DELFINA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 5 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 04/10/2026.
MARIA IRIS DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ABILIO DOS SANTOS e MARIA CANDIDA DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
MARIA LUCIA COSTA ARAUJO VIANA, 65 ano(s). Filiação: MARIA DE LOURDES ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
NELSON CARLOS CAVICHIOLO, 85 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: STAEL BERTOLDI CAVICHIOLO. Filiação: SEZEFREDO CAVICHIOLO e NANCY CAVICHIOLO. Sepultamento: DEFINIR, segunda-feira, 5 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 04/10/2026.
NOSELI PINTO GONCALVES, 74 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: AMIR GONCALVES. Filiação: NESTOR PINTO e DALVA SIMPLICIO PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
OLIVIRDE BUARD, 69 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Filiação: CARLITO CECILIO BUARD e ANA ALZIRA MARTINS BUARD. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
PASQUALE PASSARELLO, 78 ano(s). Profissão: QUÍMICO(A). Cônjuge: RAQUEL GARCIA FRANCO PASSARELLO. Filiação: GIUSEPPE PASSARELLO e FRANCESCA DE MARIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
PAULO THOMAZ DE AQUINO, 66 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ANA MARIA DDA SILVA DE AQUINO. Filiação: ELI JOAO THOMAZ DE AQUINO e MARIA APPARECIDA FIGUEIREDO AQUINO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 5 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 04/10/2026.
PEDRO FERREIRA, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: LOILDA PORCINO FERREIRA e GONCALINA ALVES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
ROSA KEPPE, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO KEPPE e MARIA ESTELLA BORATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.
YUDI TAKAHASI SUZUKI, 63 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Cônjuge: ERICA FUJIMI NAKASHIMA. Filiação: YOSHIYUKI SUZUKI e KASIKO TAKAHASI SUZUKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 5 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/10/2026.