Falecimentos Curitiba: Obituário desta segunda-feira (28)

Adilson José Cadena, 58 anos. Profissão: frentista. Filiação: João Cadenaq e Tereza dos Santos Cadena. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Bom Pastor.

Adolfo de Toledo Sobrinho, 74 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Benedito de Toledo e Maria Apparecida Scantamburlo Toledo. Sepultamento ontem.

Alexandre Demartini de Nadai, 35 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Orsini de Nadai e Terezinha Demartini de Nadai. Sepultamento ontem.

Alison Guilherme Juglari, 21 anos. Profissão: estudante. Filiação: Johnatan Juglari e Carmem Francisca de Castro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Igreja Assembleia de Deus – Fazendinha.

Beatriz Ferreira da Silva Torres, 28 anos. Profissão: caixa. Filiação: Sid Gabriel da Silva e Sônia Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Bertoldo Eugênio Muller, 85 anos. Profissão: economista. Filiação: Otto Muller e Emma Olinda Muller. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 – Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Cenira Pereira da Silva, 73 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio Ferreira da Silva e Cezarina Alves da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Dinah Moreira de Souza, 74 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Silvino Moreira de Souza e Antônia Moreira de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Dionattan Niss de Lima, 32 anos. Profissão: auxiliar logística. Filiação: Amaury de Lima e Lúcia Niss. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Dom Bosco Curitiba.

Efraim Santos da Rosa, 52 anos. Profissão: auxiliar logística. Filiação: Carlos Padilha da Roza e Paulina Santos da Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Mortuária Maria Angélica – R. Monte Moriá Nº. 160 – Pinheirinho..

Elias José Pereira, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Benicio Pereira e Otília Maria Pereira. Sepultamento hoje, Cemitério de Primavera Juranda PR, saindo da Capela de Primavera Juranda PR.

Eunice Padilha Bittencourt, 84 anos. Filiação: Manoel Padilha Sobrinho e Maria de Lourdes Padilha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Fábio Caesar Sprenger, 56 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Eudice Pimpao Sprenger e Selma Maria Caesar Sprenger. Sepultamento quarta-feira, 30 de agosto de 2023 às 16hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Gabriel Batista Nazario, 2 dias. Filiação: Luan de Lima Nazario e Mariele Aparecida da Silva Batista. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Gabriel Camargo Skora, 25 anos. Profissão: estudante. Filiação: Aleksander Skora e Caroline Camargo Skora. Sepultamento ontem.

Haydee Annunziato Burger, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jahyr Annunziato e Maria Eugenia Bueno Annunziato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ilhosa Rosa de Lima, 71 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Pedro da Rosa e Iraci Ilhosa Luiz da Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Janaina Aparecida de Oliveira Abrahão, 57 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Milton de Oliveira Abrahão e Maria de Oliveira Abrahão. Sepultamento ontem.

José Aparício Chagas, 69 anos. Profissão: borracheiro(a). Filiação: Jorge Chagas e Maria Chagas. Sepultamento ontem.

José Fermino Filho, 85 anos. Filiação: José Fermino Gonçalves e Tertuliana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo de Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande.

Leandra Heanosky Wassuaski, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Heanosky e Apolônia Kutschera Heanosky. Sepultamento ontem.

Leandro Kovalski, 42 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Carlos Kovalski e Silmara Kovalski. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Bateias PR, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Leonir Machado dos Santos, 40 anos. Filiação: Maria Jurema Machado dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Lilian Alves, 50 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Leonis Alves e Lindaura dos Santos Alves. Sepultamento ontem.

Lourdes Edith Missel, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Generino Missel e Barth Missel. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Lu Zu Hsun, 55 anos. Filiação: Lu Hau Min e Han Ji Tzu. Sepultamento terça-feira, 29 de agosto de 2023 às 16:30h, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luís Gustavo Cividanes da Silva, 34 anos. Profissão: auxiliar logística. Filiação: Alexandre José da Silva e Deborah Simone Cividanes. Sepultamento ontem.

Luzia de Proenca, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Manoel de Proenca e Amélia Lopes de Proenca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Maria Affife Garrett, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Assad Riechi e Rosa Biz Riechi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 01 Água Verde.

Maria Amélia Santos Martins, 74 anos. Filiação: Manoel Ferreira Martins e Júlia dos Santos Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Maria Aparecida Telles dos Santos, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fermino Antunes Telles e Tereza Santa de Mattos. Sepultamento ontem.

Maria Inês Moura Machado, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albina Moura Machado. Sepultamento ontem.

Maria José Silva Negro, 90 anos. Profissão: sociólogo(a). Filiação: José Silva Lima e Angelina Velozo Silva. Sepultamento ontem.

Neuza Nogueira dos Santos, 96 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Euclides Weiss Nogueira e Stella Nogueira. Sepultamento ontem.

Nilza de Souza Prestes Moreira, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Olivia Prestes e Maria Olivia Prestes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Palmiro Padilha, 98 anos. Filiação: Balduina Padilha. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Philomena Hilgenstieler, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Guilherme Soltoski e Emília Soltoski. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ricardina Eliza Bonato, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Pereira Camargo e Celina Rocha Camargo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Rosa Maria Ribeiro, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Teixeira de Andrade e Francisca Silva Andrade. Sepultamento ontem.

Sandra Mara Soares, 55 anos. Filiação: Felicissimo Soares e Josefina Oliveira Silva Soares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

