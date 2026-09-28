Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 28/09/2026
ABDO ALHAQUIM ASSAF, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELAINE GOLFETTO ASSAF. Filiação: ABDUL HADI MOHAMAD ASSAF e MARITA GRINALDI PEDREIRA ASSAF. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
AGNALDO RODRIGUES DA SILVA, 71 ano(s). Filiação: BENVINDO RODRIGUES DA SILVA e RICARDINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 27 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 27/09/2026.
ALCEU LILI BORATO, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANGELA BEATRIZ MOTIN BORATO. Filiação: JOAO BORATO e ANGELA GOLIN BORATO. Sepultamento: CEMITÉRIO CAPIVARI, segunda-feira, 28 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 27/09/2026.
ALESSANDER DETIZIO ISQUERDO, 51 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Filiação: JOAO ISQUERDO MARQUES e DEISE MARIA DETIZIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 28 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 27/09/2026.
AMILTON SILVA, 53 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: AMADEU SILVA e ELOIR DE LIMA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
ANA JULIA MASSON, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEPIDO SUTTO MASSON VETTORE e JULIA SEIXAS MASSON. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 28 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 27/09/2026.
ANTONIO VIEIRA DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA LEME e ERNESTINA FRANCA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE SOUZA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIO GONCALVES DE SOUZA. Filiação: JOAO JOSE MESQUITA e EURIDES MARIA DA SIKVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
DANTER RUY MARTINS LEMES, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CELIA MARTINS LEMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
ECLIDIO PEDRO CARDOSO, 64 ano(s). Profissão: CORTADOR(A). Cônjuge: SELMA DE FATIMA CARDOSO. Filiação: PEDRO CLAUDINO CARDOSO e ELISA DE ALMEIDA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
EDMIR MARIA SZTOLTZ, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO SZTOLTZ e BRUNILDA GORSKI SZTOLTZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
ERNESTO PAULO THIELE, 67 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA. Cônjuge: JANETE VENANCIO RAMOS. Filiação: FRIDOLIN THIELE e AMANDA IMMICH. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
FLORIVIA DE SOUZA KULA, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ALEIXO KULA. Filiação: AMANDIO FERREIRA DE SOUZA e FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 27 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
GABRIEL GONCALVES, 55 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELISABET STELLERD DO NASCIMENTO. Filiação: JOSE GONCALVES e SILVANIRA DO CARMO SANTANA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
GILBERTO THOMAZ, 81 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JOSEFA DA SILVA THOMAZ. Filiação: HERMENEGILDO LONDINHO THOMAZ e IRAILDE PERDONCIM THOMAZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
HILDA IVONE FABRO DAGOSTIN, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: QUINTINO DAGOSTIN. Filiação: OLIVIO FABRO e MARIA MONSERRAT RIBAS FABRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
IRACIRA DOS SANTOS FIANDANESE, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FREDERICO FRANCISCO DOS SANTOS e ISOLDINA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
JARDES SOUZA MOURA, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZA STADLER MOURA. Filiação: ADALBERTO SOUZA MOURA e ALDA LUCINDA MOURA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
JOAO BATISTA PINHEIRO, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: BRAZ MANOEL PINHEIRO e JULIETA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
JOAQUINA REIKDAL, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAROLDO REIKDAL. Filiação: NAO CONSTA EM DOCUMENTO e MARIA PEREIRA DA LUZ. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 27 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 27/09/2026.
JORGE FRANCISCO ALVES, 82 ano(s). Profissão: INSTALADOR(A). Filiação: JOAO FRANCISCO ALVES e ETELVINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
JOSE NUNES DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: HONORIO NUNES DOS SANTOS e ELIZIA FERNANDES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 28 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 27/09/2026.
JOSE PEDRO DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ILDETE SANTA BARBARA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO PEDRO DOS SANTOS e ONDINA DE MOURA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
LAURENCIA EVA GRESSELLE DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VICTOR GRESSELLE e SAUDINA FERMINA GOBBI GRESSELLE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 28 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 27/09/2026.
LEOPOLDINA DOS SANTOS FARIA, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: VITO TEIXEIRA DE FARIA e LEONORA CARVALHO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
LUCIA TUREK, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORIANO TUREK. Filiação: PAULO IVANISKI e ANTONIA IVANISKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 28 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 27/09/2026.
MARIA AUTA VALENTE GRAF, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO WALTER GRAF FILHO. Filiação: MARIO VALENTE e MARIA APARECIDA MARTINS VALENTE. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 28 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 27/09/2026.
MARIA BATISTA DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA. Filiação: PEDRO BATISTA e MARIA DA LUZ GALDINO MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 28 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 27/09/2026.
MARIA DA LUZ CALAMANCIO, 70 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO ASSUNCAO CALAMANCIO e WALDOMIRA ROSA CALAMANCIO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
MARIA MONTEIRO DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Cônjuge: ELOI CAMARGO DOS SANTOS. Filiação: JOSE MONTEIRO e ADOLFA VIEIRA MONTEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
MARIA TORRES, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO TORRES e MARIA CELINA. Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 29 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 27/09/2026.
MARILENE SILKA DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTINO LOURENCO DOS SANTOS. Filiação: PEDRO SILKA FILHO e MARINA COSTA SILKA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
MARIO JOSE DA COSTA SOUZA, 47 ano(s). Filiação: JOSUE CLEMENTINO DE SOUZA e MARIA DA GLORIA DA COSTA SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
MELITA MERCEDES KIRTSCHIG BLUM, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARI BLUM. Filiação: LEOPOLDO GERMANO KIRTSCHIG e GERTRUDES KARPE KIRTSCHIG. Sepultamento: LUTERANO, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
NELSI LUCAS CRUVINEL, 72 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: CALIMERICO LUCAS CRUVINEL e OLIVIA FLORENCIA DA SILVA. Sepultamento: CEM. PARQUE DAS ALAMANDRAS, segunda-feira, 28 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 27/09/2026.
ODILON GUARIZA, 87 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: MARIA LUCIA KANTOR GUARIZA. Filiação: ERNESTO GUARIZA e ROSA GUARIZA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
ORLANDO PAULINO, 87 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: FRANCISCO PAULINO e ADELIA OLGA DA SILVA PAULINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA CRUZ, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO PEREIRA DA CRUZ e MARIA NATEL DA CRUZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
PETAR LAZAROV PETROV, 95 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A) EMPRESAS. Cônjuge: MILKA NIKOLOVA KIRYAKOVA. Filiação: LAZAR PETROV POPOV e VALA BOZHILOVA POPOVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 29 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 27/09/2026.
RENATO SCHOBINER, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALFREDO SCHOBINER e ANA GUILHERMINA SCHOBINER. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 28 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 27/09/2026.
RUI OLEGARIO, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRAIDE TOALDO OLEGARIO. Filiação: JOAO NASCIMENTO OLEGARIO e LILLY KORP. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
TAWANA NOGUEIRA BORGES, 17 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JOSE LUIZ LIMA BORGES e TERTULIANA NOGUEIRA LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
TEREZA GARCIA DO NASCIMENTO, 92 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAO SALLES DO NASCIMENTO. Filiação: BALTAZAR GARCIA e EUFRAZIA TEREZA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
TEREZA PEREIRA ORTIZ, 81 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: OTAVIO PEREIRA DE SOUZA e BERNARDINHA ORTIZ DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 28 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.
VALDEMAR DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CALDEIRA. Filiação: JOSE DE OLIVEIRA e ROSALINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/09/2026.