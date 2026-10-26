Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 26/10/2026
ALEXANDRE FRIZZO, 53 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTONIO FRIZZO e PALMIRA DO BELEM ROCHA FRIZZO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
ALTIVA DE ALMEIDA PERCEGONA, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ALBERTO PERCEGONA e CANTIDIA NEVES DE ALMEIDA PERCEGONA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
ANGELINA KRASNHAK, 82 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Cônjuge: ISIDORIO KRASNHAK. Filiação: JAROSLAU LACHMAN e CATARINA LACHMAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
ANTONIO CARLOS MACHADO DE AVILA, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LUCILENE FERREIRA DE AVILA. Filiação: OLINTO MANTOVANI DE AVILA e GECI MACHADO DE AVILA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
ARAI RODRIGUES, 85 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: OLIVETE MARIA RODRIGUES. Filiação: FELICIANO RODRIGUES e HELENA RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 25 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 25/10/2026.
AUGUSTO ROSA GOIS, 90 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: AELMICIA DOS REIS GOES. Filiação: GALDINO DA ROSA GOIS e MARIA MOURA LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
CARLOS ANTONIO DA ROCHA, 77 ano(s). Profissão: MECÂNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: MARIA TEIXEIRA DA ROCHA. Filiação: GUILHERME FRANCISCO DA ROCHA e JOBELINA MARIA DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
CARLOS ROBERTO DE ANDRADE, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SANTINORIO DE ANDRADE e PAULINA TENORIO DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
CECILIA ROCHA SCHELEGEL, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO JOSE ROCHA e ELIZA ROCHA. Sepultamento: CEMITERIO SAO CRISTOVAO, segunda-feira, 26 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 25/10/2026.
CELIA MONTANHER LACERDA, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GENTIL MAGALHAES LACERDA. Filiação: VITORIO MONTANHER e EMILIA MONTANHER. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
CLAUDIO DOMINGOS DE JESUS, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LAURITA BERNARDES DA SILVA DE JESUS. Filiação: JOAO DOMINGOS FILHO e IZALTINA MADALENA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 26 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 25/10/2026.
CLEVERSON BATISTA MIGUEL, 46 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE FELIPE MIGUEL e CLEUSA DE FATIMA SILVA BATISTA MIGUEL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
EMILIA TERESA FRANCO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FABIO SOTO CAJAN. Filiação: RAMAO FRANCO e PETRONA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 25 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
FREDY LIMA STINGLIN, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LUCIA MADER STINGLIN. Filiação: AGENOR FERREIRA STINGLIN e GENI DE LIMA STINGLIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
GILMOR SABINO LORENZONI, 71 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: FATIMA TRINDADE RIBEIRO LORENZONI. Filiação: GUIDO LORENZONI e LUIZA HELENA LORENZONI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 26 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 25/10/2026.
ILDA APARECIDA DA SILVA COLOMBO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADMIR COLOMBO. Filiação: ANA CONCEICAO DA SILVA e ANA CONCEICAO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
IRENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELIZIARIO ALBINO DE OLIVEIRA e MARIA ANGELICA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 26 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 25/10/2026.
JORGE MENDES DE ALMEIDA, 72 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: PASCOA HOFFMANN DE ALMEIDA. Filiação: JOAO MENDES DE ALMEIDA e APARECIDA DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 26 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 25/10/2026.
JOSE VALDECIR ALVES, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JUCELIA DE LIMA ALVES. Filiação: AMAZONAS ALVES e NORINA DE OLIVEIRA ALVES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
JULIA GIOMBELLI, 30 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: GERSON GIOMBELLI e MARISTELA GUZATTO GIOMBELLI. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DO EDEN, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
JURACI ALMEIDA CESAR, 61 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: MARIA AURORA DROPA CHRESTANI CESAR. Filiação: JOAQUIM ALMEIDA CAMARGO e JACIRA VIDAL CESAR ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
LUCIA BARBATO DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOACIR ALVES DOS SANTOS. Filiação: JOSE ANTONIO BARBATO e MARIA CASALE BARBATO. Sepultamento: CEMITERIO DE MORERIRA SALES, segunda-feira, 26 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 25/10/2026.
MANOEL PEDRO DA SILVEIRA, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: PEDRO DAMASCO DA SILVEIRA e DEJANIRA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/10/2026.
MARIA ANTONIA DUARTE FERREIRA, 72 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO ANTONO DUARTE e MARIA JOVELINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
MARIA APARECIDA DOS ANJOS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO ABEL DENCHUK. Filiação: NOEL PAULINO DOS ANJOS e JOANA MARIA LUCARELI DOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
MARIA RUTE MILANI MANFREDINE, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO GONCALVES MANFREDINE. Filiação: INOCENCIO MILANO SOBRINHO e ADELINA ANA MONTIN MILANI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
MARILENE GONCALVES, 68 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: GONCALO JOSE GONCALVES e FRANCISCA TEODORA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
MATHEUS HENRIQUE MIRANDA MACHADO, 31 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NAILOR FREITAS MACHADO e MARIA DO SOCORRO MIRANDA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
NATALIO LAIBIDA, 71 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: NELSON LAIBIDA e ROSALINA RECHETELO LAIBIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
NILO CEZAR ELIAS CORDEIRO, 59 ano(s). Profissão: AGENTE. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO e AMAZONAS ELIAS CORDEIRO. Sepultamento: CEM SAO BENEDITO, segunda-feira, 26 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 25/10/2026.
OLIMPIA MARIA DORNELLES COUTO, 67 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: MARIO VALMOR DO COUTO. Filiação: PEDRO DORNELLES e TEREZINHA JOANA SANAIOTO DORNELLES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
OSMAR SPLETT, 83 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: LEONTINA SPLETT. Filiação: DANIEL SPLETT e CLARA SPLETT. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA SCATOLIN, 14 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: NILTON ROGERIO SCATOLIN e ELIANA FREITAS TEIXEIRA SCATOLIN. Sepultamento: CEM. MUN. RECANTO DA PAZ, segunda-feira, 26 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 25/10/2026.
PEDRO PAULO SARTORI, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARGARETE NEVES PADILHA SARTORI. Filiação: ERNANI SARTORI e HELENA LURDES BREDA SARTORI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
REGINA MARIA FARINHAS, 64 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: ALCEU FARINHAS e RONI MARISE FARINHAS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
SUELY DOS SANTOS RACHINSKI, 86 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ESTEFANO RACHINSKI. Filiação: PANTALIAO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA CANDIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 27 de outubro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
TEREZINHA BIERNASKI DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE EZIDIO DOS SANTOS. Filiação: MIGUEL BIERNASKI SOBRINHO e MARIA MAZUR BIERNASKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
VERA LUCIA PRACI, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: FRANCISCO PRACI e IVONE CARDOSO PRACI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
VITOR HENRIQUE CANDIDO DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA ALBERTO GOLLUB PEREIRA. Filiação: JOAO HENRIQUE CANDIDO DA SILVA e MARIA JULIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.
WENDI KAUANE JACINTO DE PAULA, 23 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: LEONARDO SANTOS PADILHA. Filiação: VALDERI DE PAULA e ELIANE JACINTO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 26 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/10/2026.