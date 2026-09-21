Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 21/09/2026
ANAZIRA DE OLIVEIRA MACHADO, 59 ano(s). Cônjuge: JORGE SPERANDIO MACHADO. Filiação: FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA e ROSA ANGELA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
ANEZIA GOMES DE LIMA, 88 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: PEDRO ALVES DA FONSECA e ANA GOMES DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
ANTONIA DA SILVA SENA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DE SENA. Filiação: JOAO CORDEIRO DA SILVA e ANISTINA COSTA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
ANTONIO PAZ DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: JORGE DA PAZ DOS SANTOS e TEREZA ISABEL DAMACENO DOS SANTOS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
ARNO JULIO ZENDRON, 93 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: CARLOTA DE FREITAS ZENDRON. Filiação: GERASSIMO ZENDRON e JULIA ZENDRON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: OSWALDO GILIS DE SOUZA e MARIA DAS VIRGENS DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
CLARA MOREIRA ANDRADE BATISTA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MOISES CORDEIRO D ANDRADE e MARIA MOREIRA DE ANDRADE. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
CLEIBE DE MORAIS PALONE, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RUTH DOS SANTOS PALONE. Filiação: JOSE PALONE e EMILIA DE MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
CRISTINA APARECIDA DE PAULA BIASSU, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOVENIL DE PAULA e JULIETA MARQUES DO NASCIMENTO DE PAULA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
DIRCEU DIAS BAPTISTA, 91 ano(s). Profissão: COMANDANTE. Filiação: RICARDO DIAS BAPTISTA e ALICE DIAS BAPTISTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
EDITH DINORAY ANDRADE PAOLINI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELEUTERIO FERNANDES ANDRADE e APOLONIA JACOMEL ANDRADE. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
EDSON RONALDO GUARIDO, 79 ano(s). Cônjuge: MAGNOLIA BRANCA GUARIDO. Filiação: PAULINO DOS SANTOS GUARINO e CELIA MOURA GUARIDO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
ELIANE DE FATIMA SALVIANO DE MATOS, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MIGUEL LUIZ BRAGA. Filiação: MANOEL GOMES DE MATOS e MARIA DE NAZARE SALVIANO DE MATOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
EROTILDE APARECIDA DE LIMA, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: GABI DA LUZ DE LIMA e SEBASTIANA DA LUZ DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
EVANDRO MENEGOTTO, 47 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: GERTRUDES CHRIST MENEGOTTO. Filiação: VALDIR MENEGOTTO e THEREZINHA DENAMIR MENEGOTTO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
GENILDA JOSE DOS SANTOS, 70 ano(s). Filiação: SATIRIO JOSE DE SOUZA e OLIVIA LEONILIO DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
GEORGETOWN UBIRAJARA TEILO, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO TEILO e DIRCEA DE AVILA TEILO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
GERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: EVERLY GONCALVES DOS SANTOS. Filiação: JOAO GONCALVES DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES TOMAZI DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
GILSON WOLF, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALCIDES WOLF e NELSA WOLF. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
GLORISSE MARIA GRAFF, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ADOLFO GRAFF e ZULMIRA MARIA GRAFF. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
IVO MENEZES DA FONSECA, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TARCISA VIEIRA DA FONSECA. Filiação: JOAQUIM OSORIO DA FONSECA e GERALDA APARECIDA DA FONSECA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 20 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
JAIME LAURO GARCIA, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANGELA MARIA GARCIA. Filiação: ALFRINO DA SILVA GARCIA e MARIANA NUNES GARCIA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
JOAO CARLOS PIRES DA FONSECA, 85 ano(s). Profissão: DELEGADO POLICIA. Filiação: JOAO PIRES DA FONSECA FILHO e ANTONIA IVETE DE SOUZA FONSECA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
JOAO EDUARDO GAIO PACHECO, 36 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: PEDRO ANTONIO BITTENCOURT PACHECO e LIDIA TEREZINHA GAIO PACHECO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
JORGE MISTIER SAO JOAO, 76 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA ROSA PADUA. Filiação: JOAO VACCA SAO JOAO e MARIA MESTIERE SAO JOAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
JURACY ALVARES DE MORAES, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ANA MARIA DE LEAO MORAES. Filiação: HILDEBRANDO CAETANO DE MORAES e MARIA JOSE ALVES DE MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
KENIA JOSEFINA DREA MONTANO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEON OREA e ANA MONTANO DE OREA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
LEONIE FLEISCHFRESSER MANSUR, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MANSUR. Filiação: AUGUSTO FLEISCHFRESSER e ZILDA SILVEIRA DE ALMEIDA FLEISCHFRESSER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
LUCAS EDUARDO FARIAS EUGENIO, 26 ano(s). Profissão: ESTAGIÁRIO(A). Filiação: CLAUDINEI JOSE EUGENIO e DENIR FARIAS DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
LUIZ CARLOS FELIZARDO, 74 ano(s). Filiação: JOSE BENEDITO FELIZARDO e APARECIDA AZEVEDO FELIZARDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
MADELYN MONAGA CASTILLO, 48 ano(s). Profissão: BIOQUÍMICO(A). Filiação: ALFREDO LAZARO MONAGA GONZALEZ e ALICERIA LOURDES CASTILLO TAMAYO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
MALVINA SVOBODA, 100 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE SVOBODA. Filiação: EMILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e ERNESTINA DE SOUZA OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
MARCOS SALUSTIANO, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: RAIMUNDO SALUSTIANO e MARIA ESTELITA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
MARIA ELENA FRAGOSA, 69 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: OLIVIA FRAGOSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
MARIA LUIZA DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUVENAL TAVARES DA SILVA e PEDRINA DE OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
MARLI TEREZINHA MARCHIETTO PEREIRA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALVES PEREIRA. Filiação: JOAO JOSE MARCHIETTO e JOANNA PILATO MARCHIETTO. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/09/2026.
MILLENE MOURA BITTENCOURT, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS BITTENCOURT e MARIA DE LOURDES MOURA BITTENCOURT. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
NEUZA DE JESUS PROCOPIO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROGES CLAUDIO PROKOPK. Filiação: ROBERTO BREZINSKI e JULIA BREZINSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
NILSON ANTONIO ZANARDO, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE ZANARDO e ANTONIA ZOGNO ZANARDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 20 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
OLGA IDA BILL MIKITO, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PAULO BILL MIKITO. Filiação: WALTER FRANCISCO SCHNECK e OLGA LUIZA PERDONSIN SCHNECK. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
OSVAMI TRENTIN, 79 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: ADELIO TRENTIN e ELIDES TRENTIN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
RAILDA GOIS BARRETO, 82 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: GEORGINA GOIS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
RENATO GAVLOSKI, 69 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: LOURDES AIRES GAVLOSKI. Filiação: VADEK GAVLOSKI e ANA GAVLOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
RENATO WOTECOSKI, 92 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SILVESTRE WOTECOSKI e MARIA MATUCHEKI WOTECOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
REYNALDO ROGERIO GRANZOTTO, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: LEONOR ANZILIERO GRANZOTTO. Filiação: PEDRO GRANZOTTO e ALBERTINA LEMOS PEDROSO GRANZOTTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
ROBERTO GERMANO ZETTEL, 73 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: OTTO GERMANO ZETTEL. Filiação: OLEGARIA ZETTEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
ROSA KUSIAK WALDERA, 85 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ESTEFANO KUSIAK e LEONOR KUSIAK. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
ROSI LOPES PADILHA, 54 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: DANIEL FERREIRA PADILHA. Filiação: ALFREDO LOPES e MARIA LOURDES DE LIMA LOPES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CONTEMJJ”, segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
RUBENS DE ALMEIDA, 60 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: RUBENS FIUZA DE ALMEIDA e DJANIRA RODRIGUES DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
SILMARA CAVALLI, 54 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: IVANIR VITORIO CAVALLI e DIONE VIANTE CAVALLI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
TERESA SANTOS RIBEIRO, 72 ano(s). Cônjuge: IVANILDO SIDNEI RIBEIRO. Filiação: JOSE JACINTO OSORIO SANTOS e MERCEDES LOPES SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
TERESINHA ALAY MOLETTA WALASKI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE NICODEMOS WALASKI. Filiação: JOAQUIM MOLETTA e MARIA CAVICHIOLO MOLETTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
VALDECIR DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: NAO CONSTA e MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.
VALDIR LANG, 76 ano(s). Cônjuge: MARIA TEREZINHA LANG. Filiação: WENCESLAU LANG e ROSA TRAIN LANG. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
VALTER GALDINO CAETANO, 79 ano(s). Filiação: JOAQUIM GALDINO CAETANO e MARIA DE JOSE DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
VERA REGINA MARTINS, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IVO MAOSKI. Filiação: DURVAL MARTINS e IRACEMA CARDON MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
VITOR GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA, 12 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JULIO CESAR BATISTA DE OLIVEIRA e VANDA CARVALHO DE FARIA. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, segunda-feira, 21 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 20/09/2026.