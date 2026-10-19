Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira, 19/10/2026
AIRTON ROGERIO MACIEL, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUCIA SURDI MACIEL. Filiação: GERONCIO MACIEL e BERNARDINA PADILHA MACIEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
AKIKO TAKAYASSU ISHII, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TAKUMI ISHII e MITICA OKINO TAKAYASSU. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
ALBINO FERREIRA DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: CARLOS FERREIRA DOS SANTOS e ILZIRA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
ALCYR DA SILVA BARBOSA, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARIA ROSA BARBOSA. Filiação: ANNIBAL CAETANO BARBOSA e MALVINA DA SILVA BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
ANA MARIA CARLIN, 77 ano(s). Filiação: HERCILIO CARLIN e MARIA DE LOURDES VOROBI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
ANDRESSA SOARES PEREIRA, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DEOGENES SOSRES PEREIRA e MARIA RITA ALVES PEREIRA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
APARECIDA DA SILVA VASCONCELOS, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JORGE SENE VASCONCELOS FILHO. Filiação: JOSE BORGES DA SILVA e MARIA JULIA DESIQUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
ARGEMIRO TRINDADE DOS SANTOS, 93 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: DALTINA ALONCO. Filiação: SEBASTIAO GONCALVES SANTOS e FERMINA BOENO CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 19 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 18/10/2026.
BENEDITA DA SILVA RAMOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITORINO RAMOS. Filiação: GENUINO FERREIRA DA SILVA e MARIA SALOME DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
BENEDITO PEREIRA DA CRUZ, 67 ano(s). Cônjuge: ELIZETE ABELARDO DA CRUZ. Filiação: OLIMPIO PEREIRA DA CRUZ e ANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 19 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 18/10/2026.
CACILDA BARBOSA JACINTO, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MIGUEL BARBOSA e JORGINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 18 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
CESARIO TURCO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BORIS TURKO e MATRANA TURKO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 19 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 18/10/2026.
CLELIA RONCHI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE RONCHI e JUSTINA RONCHI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
DANIEL HEINZEN, 86 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: GUSTAVO HEINZEN e ANA BLAU HEINZEN. Sepultamento: CEMITERIO RESSUREIÇAO, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
DIRCEU RODRIGUES PAZ, 55 ano(s). Filiação: ADOLFO RODRIGUES PAZ e IVANIR BORGES DA PAZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 18 de outubro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
DORALICE CANDIDA ROMAO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALCIDES NICOLAU PEREIRA e ALICE CANDIDA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, segunda-feira, 19 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 18/10/2026.
EBERSON IVAN ROSA DA SILVA, 44 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JAIR ANTUNES DA SILVA e LEA ROSA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
ERCILIA LACERDA COSTA, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE FRANCISCO NARCISO. Filiação: JOAO MARQUES TEIXEIRA e ANIZIA LACERDA TEIXEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
EURIDES DO NASCIMENTO, 85 ano(s). Filiação: JOSE EUGENIO DO NASCIMENTO e MARIA LUIZA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 18 de outubro de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
FRANCISCO ANDERSON, 58 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALCIDES ANDEERSON e FRLORENTINA BOIMER ANDERSON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
GENY PREVEDELLO SCHLICHTA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ PREVEDELLO e MARIA PREVEDELLO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
GERMANO CLARO DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: JOAO CLARO SOBRINHO e FRANCELINA LIMA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 18 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
JOSE FERREIRA DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARGARIDA ROMANA DOS SANTOS. Filiação: BRACIDIO FERREIRA DE SOUZA e MADALENA MENDES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
JOSE NELSON VICENTE DE LIMA, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: JOAO ALFREDO VICENTE DE LIMA e ALDA TEREZA DE OLIVEIRA SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
LUIZ MARTINS DE MENEZES, 84 ano(s). Filiação: JOSE MARTINS DE MENEZES e MARIA LEOPOLDINA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 19 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 18/10/2026.
LUIZ SANTINOR CAVICHIOLO, 89 ano(s). Cônjuge: VERONICA CAVICHIOLO. Filiação: PEDRO CAVICHIOLO e SILVANA CRUZ CAVICHIOLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 19 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 18/10/2026.
LUSSANDRO MERILUS, 3 dia(s). Filiação: LUGARIO MERILUS e ROLANDA HOMERE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 18 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
MARCELINO BAPTISTA GUIMARAES, 61 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: CELIA REGINA GUIMARAES. Filiação: AGOSTINHO BAPTISTA GUIMARAES e RITA GLASSIR BAPTISTA GUIMARAES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 23:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
MARIA FRANCISCA MARQUES, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PERCINO AGOSTINHO DA COSTA e MARIA ZEFERINA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
MAXIMILIANO SILVA DE MATOS FILHO, 64 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: MAXIMLIANO SILVA DE MATOS e LEONOR TAPIA DE MATOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
NIVIA BELATRIZ MOREIRA DO VAL, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IRINEU EVANGELISTA DO VAL. Filiação: ABIDIO NUNES MOREIRA e DURVALINA DE PAULA LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
OSNI DE SOUZA MOREIRA, 59 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ELIAS MOREIRA e ALZIRA DE SOUZA MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
OTACILIO PEDROZO BEJES, 98 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: CLARA RIBEIRO PEDROSO. Filiação: GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA e AUSTRILIA MENDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
RENATO COIMBRA DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: VERA LUCIA MARTINS COIMBRA DOS SANTOS. Filiação: AMARO DOS SANTOS e MARIA COIMBRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/10/2026.
ROGERIO KUSS BRAUZA, 49 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: CARMELINO BRAUZA e MARIA ONDINA KUSS BRAUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
RONE FERNANDO DE SOUZA, 43 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Cônjuge: IRACEMA ALVES DE ANDRADE. Filiação: NEUZA APARECIDA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
ROSEMARI CONSTANTINO ANASTACIO, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: CONSTANTINONICOLAU ANASTACIO e ALICE DE OLIVEIRA MACHADO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 19 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 18/10/2026.
RUTH DINIZ DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BRANDINO DA SILVA. Filiação: JORGE DONATO DINIZ e MARIA UMBILINA DA SILVA DINIZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
SILVIO ARASSEM, 82 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA ARASSEM. Filiação: MIGUEL ARASSEM e ANA ARASSEM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
SYRLENE FIEDLER GUGICK, 63 ano(s). Filiação: SYLVIO FIEDLER BATISTA e MARIA APARECIDA GOMES FIEDLER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 19 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 18/10/2026.
TEREZA SLABICKI DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOSE MOREIRA DA SILVA. Filiação: MARTIM SLABICKI e ANGELICA MARIA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
VALDINEIA MARSON, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ANTONIO MARSON e TEREZA MARIA MODOLO MARSON. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
VERA LUCIA DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: DAVID GELPT DE OLIVEIRA e DALILA GUSSO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
WALTER FUNDADOR RODRIGUES, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSA MARIA ROMELLI RODRIGUES. Filiação: MANOEL RODRIGUES e ANTONIA CELIA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.