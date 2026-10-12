Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (12)

ADELIA ALVES DE CARVALHO, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ARISTEU ARISTIDES DE CARVALHO. Filiação: BENEDITO ALVES DE AZEVEDO e RITA MARIA DE AZEVEDO. Sepultamento: MUNICIPAL DE PINHALAO, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
ADRIANE DE CAMPOS, 52 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: MICHEL CHAIBEN FILHO. Filiação: EDWY VAZ DE CAMPOS e GISLAINE CHAVES DE CAMPOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
ALZIRA CRUZ DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSE CARDOSO DOS SANTOS e FRANCISCA CRUZ DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO PAROQUIAL DE UMBARRA, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
AMEEL ESBER AL ADRA, 56 ano(s). Filiação: ABDO AL ADRA e ADAL AL TALIQI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
ANDERSON SOUZA NOGUEIRA, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MAURO ALVES NOGUEIRA e LOURDES DE SOUZA LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 12 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 11/10/2026.
ARLETE GARCIA ROMERO, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: FRANCISCO ROMERO JUNIOR. Filiação: EMILIANO GARCIA MARTINS e JOANA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
CARLOS ALBERTO MUNHOZ JUNIOR, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TANIA DE OLIVEIRA MUNHOZ. Filiação: CARLOS ALBERTO MUNHOZ e VALNISIA NAUMANN MUNHOZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
CARLOS EDUARDO MONTEIRO HOLTZ, 66 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: TEREZA PIMENTEL MONTEIRO HOLTZ. Filiação: LEONIDAS HOLTZ e ROSALINA HOLTZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
DILECTA RAMAO DO SANTOS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO RAMAO DOS SANTOS e MARIA MILESKI DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
DOMINGOS ANTONIO DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA IONEIE NUNES DA SILVA. Filiação: ANTONIO SIMAO DA SILVA e MARIA LUCIANA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
EDENIR MARIA DE OLIVEIRA CADENA DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO CADENA DOS SANTOS. Filiação: JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA e INOEMIA ALMEIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
EDIR CANDIDO DA SILVEIRA, 63 ano(s). Filiação: JOAQUIM CANDIDO DA SILVEIRA e CONCEICAO DA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
EDUARDO BRANDT, 58 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: JANETE SCHEPANSKI RODRIGUES. Filiação: NELSON BRANDT e MARLY VIANNA BRANDT. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
ELVIRA POPOVISK FERREIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO ALVES FERREIRA. Filiação: JOAO POPOVISK FILHO e ANGELICA DE ARAUJO POPOVISK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
ESTANISLAU MUCHENSKI, 86 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOSEFA BOLAK MUCHENSKI. Filiação: JOSE MUCHENSKI e MARIA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
INDALILA BLANCHET, 93 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: HEDOILTO BLANCHET. Filiação: LUIZ FLOR e THERESA FLOR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
IRACEMA DE BRITO COSTA OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO OLIVEIRA. Filiação: VICENTE PORFIRIO DA COSTA e ADIBE DE BRITO COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
IVONE FAVORETTO STOCCHERO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS NATAL STOCCHERO. Filiação: AMADEU FAVARETTO e MATHILDE CORDEIRO FAVORETTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
IVONE RODRIGUES, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RODRIGUES. Filiação: OLIMPIO KNOLL e ANA GUERBER KNOLL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
IZAURA NIEDOSZETKO, 82 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MARQUIANO NIEDOSZETKO. Filiação: VALDOMIRO BUDI e CATARINA BUDI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
JOANA FERREIRA BARBOSA, 71 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: EMILIO BARBOSA. Filiação: ARGEMIRO GONCALVES FERREIRA e LEOCADIA LEVANDOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 12 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 11/10/2026.
JOAO ANTONIO CAVALI, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARLENE DE FATIMA KOCHANOWSKI. Filiação: ANTONIO CAVALI e FLORIPA MARIA CAVALI. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
JOAO MARIA DA LUZ, 65 ano(s). Profissão: CORTADOR(A). Cônjuge: DIRCE APARECIDA LEMOS SANTOS DA LUZ. Filiação: JOSE CLAUDINO FERREIRA DA LUZ e ANTONIA DE LOURDES DA LUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 12 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 11/10/2026.
LAERCIO DO CARMO, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ELISEU DO CARMO e ARLINDA DE MELO DO CARMO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
LUIS RAFAEL ALVES LANGER, 14 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: LUIS CARLOS DE MOURA LANGER e ELIANE ALVES DA SILVA LANGER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 11 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
LUIZ MATHEUS DE LARA BARBOSA, 25 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Filiação: ANTONIO LUIZ BARBOSA e REGIANE APARECIDA DE LARA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
MARCELO KINTOPE, 42 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ADEMIR KINTOPE e SUELI APARECIDA MASSANEIRO KINTOPE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
MARCOS ROBERTO SIKORA, 54 ano(s). Profissão: LAVADOR(A) CARROS. Filiação: JOSE SIKORA e ANNA SIKORA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DAS DORES, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
MARIA APARECIDA DIAS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO RODRIGUES SOBRINHO. Filiação: JOSE FERREIRA DIAS FILHO e MARIA MARTINS DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 11 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
MARIA BENTA DE BITTENCOURT, 93 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: BENTA MARIA DE BITTENCOURT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
MARIA DE SOUZA DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PRESCILIANO BOAVENTURA DOS SANTOS. Filiação: JOAO DE SOUZA MORAIS e ELIZA MARIA DE MORAIS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
MARIA RITA CORDEIRO, 88 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: ELIAS ALMEIDA CORDEIRO. Filiação: JOAO PEREIRA e NARCISA SOARES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
MARIA TERZINHA XAVIER DE SOUZA, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO AIRTON DE SOUZA. Filiação: DINARTE DE OLIVEIRA XAVIER e FRANCISCA DE OLIVEIRA TERRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
MARILDA OSIK DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO OSIK e ROSA ALVES FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
NEIDE GONCALVES PINHEIRO, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO GONCALVES PINHEIRO e IRACEMA DA SILVA PINHEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
NIVALDO OBIAWA, 64 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: CLEMENTE OBIAWA e PRUDENCIA BORTOLAN OBIAWA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
NORBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: TÉCNICO QUÍMICO. Filiação: ALUIZIO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES KOSOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
OSNY STREIT, 84 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: SILEDA MARIA STREIT. Filiação: FRANCISCO FERNANDO STREIT e MATHILDE STREIT. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
PAULO CESAR NOGUEIRA, 44 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: EDIJANE MORENO NOGUEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
RAQUEL ALVES PINTO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REINALDO ALVES PINTO. Filiação: ANTONIO ALVES e VICTALINA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
RICIERI SCANDELARI JUNIOR, 63 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: RICIERI SCANDELARI e IVONE ANDRADE SCANDELARI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
RITA TEREZA HAISI, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO FERNADO HAISI. Filiação: ANGELO BOZZA e VERONICA BOZZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 12 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 11/10/2026.
SAMOEL DE MORAIS ANACLETO, 54 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: ILDA APARECIDA FERREIRA ANACLETO. Filiação: PAULO ANACLETO e MARIA APARECIDA DE MORAIS ANACLETO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
TEREZINHA PICUSSA, 77 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: AUGUSTO PICUSSA. Filiação: LUIZ RAMPONI e FRANCISCA BELARMINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLONIA MARCELINO, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
TEREZINHA VORNES RIBEIRO PINTO, 73 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: AGENOR ALVES RIBEIRO e OLIRIA DE SOUZA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
VANETE BALDUINO GRILO, 66 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: JOSE APARECIDO GRILO. Filiação: NELSON BALDUINO e GERALDA TEREZA BALDUINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/10/2026.
WAGNER PITON DE SOUZA, 44 ano(s). Profissão: EMBALADOR(A). Filiação: NORBERTO DE SOUZA e FATIMA SUELY PITON DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 12 de outubro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 11/10/2026.