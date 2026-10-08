Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (8)

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 08/10/2026
ADEMAR NENTWIG, 64 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA IVETE NENTWIG. Filiação: RICARDO NENTWIG e CACILDA ELI NENTWIG. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quinta-feira, 8 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 07/10/2026.
ADEMIR GUEDES DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRENE TEREZINHA DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE ALVES DE OLIVEIRA e JULIONIR GUEDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
ANA CAROLINA PEREIRA, 20 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARCO ANTONIO PEREIRA e TATIANE APARECIDA PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
ANGELO SOARES DE MELO, 22 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: AGILDO ROSA DE MELO e DEBORA LIMA SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
ANTONIO EDSON RAVAZZI FERNANDES, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CELIA MARIA MENEGASSI FERNANDES. Filiação: CHRISTOVAM FERNANDES CANO e ERMELINDA RAVAZZI FERNANDES. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
ARILDO CEZAR PIRES MENDES, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO MENDES DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES PIRES MENDES. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
AUGUSTO VIANA DOS SANTOS, 93 ano(s). Profissão: PRODUTOR(A). Cônjuge: ANGELINA CANDIDA DOS SANTOS. Filiação: SEVERIANO RODRIGUES VIANA e MARCOLINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
CECILIA APARECIDA IANESCZKO, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR LABORATÓRIO. Filiação: ESTEFANO IANESKO e MARIA MELO IANESKO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 8 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 07/10/2026.
CELENE LIA BORDIGNON SANTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: REINALDO BORDIGNON e LIDIA BORDIGNON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
CLAUDEMIR FERNANDES, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO FERNANDES e EURIDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
DILETA MARIA HARO, 88 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: HOMERO OVIDIO HARO. Filiação: GOMERCINDO COVOLAN e DIAMANTINA BEGNINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
DJACIR SIMAS MILHOMEM, 87 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA BERNADETTE STAVIS MILHOMEM. Filiação: JOSE DOS PASSOS MILHOMEM e ANTONIA SIMAS MILHOMEM. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
ELOIR CORREA, 67 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: DIRCE MARQUES CORREA. Filiação: JOSE CORREA e MARIA ALVES CORREA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
ERASMO OLIVEIRA DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: NEUSA APARECIDA CARDOSO DA SILVA. Filiação: JOVELINO DA SILVA e ANANISIA DE OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
ERENICE APARECIDA DA ROCHA, 50 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Cônjuge: SILVIO PRADO. Filiação: OLIVINO BATISTA DA ROCHA e MARINA FERREIRA DA ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
FRANCISCO LEMES DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOAO LEMES DE SOUZA e EUTALIA MOREIRA DA SILVA SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE VENTANIA, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
IARA REGINA PINHEIRO DA ROCHA, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CARLOS ANTONIO FARIA DA ROCHA. Filiação: DIDIO PINHEIRO e MARIA TEREZA PINHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
IDINEZ BRANDEMBURG, 82 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: HERCILIA BRANDEMBURG. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
IOLANDA VIEIRA KOWALCZUK, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO KOWALCZUCK FILHO. Filiação: ANTONIO TEOFILO VIEIRIA e LAURINDA RIBEIRO VIEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
JACQUELINE CRISTINA NORONHA COSTA BAIAK, 34 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: LUIS FERNANDO RODRIGUES LEMES. Filiação: MIGUEL JOSE BAIAK e JOSIANE CRISTINA NORONHA COSTA BAIAK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
JOANNA LASKOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMAO LASKOS. Filiação: ANTONIO NOVAKI e JOSEFA BRONOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
JOAO PEDRO DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARTA FONSECA DA SILVA. Filiação: RUFINO PEREIRA DA SILVA e MARIA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
JOAQUIM PEREIRA, 98 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: NERICA FRANCA PEREIRA. Filiação: MANOEL PEREIRA e MARIA PEREIRA DE JESUS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quinta-feira, 8 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 07/10/2026.
JOCELIA DA SILVA SANTOS, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR ANTONIO ALVES DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO BELINO DA SILVA e PAULA ODELI DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
JORGE VALENTIM SPINATO, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: JULIA SALDANHA SPINATO. Filiação: ARISTIDES SIEGFREDO SPINATO e CECILIA BARRETO SPINATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
JOSE ALVES PARANHOS, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIA ALVES DA GRACA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
JOSE PAES CASTILHO NETO, 81 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: APARECIDA PEDROZO CASTILHO. Filiação: JOAQUIM PAES CASTILHO e VALERIANA LOURENCO ANTUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
LAURO PEREIRA GONCALVES, 78 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: SEBASTIAO GONCALVES e FLORINDA DE OLIVEIRA GONCALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
LEOMAIR MACHADO, 71 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: DINARTE MACHADO. Filiação: ERONDINA RODRIGUES MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/10/2026.
LUIS MARCELO FERNANDES SANTOS, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA APARECIDA COSTA SANTOS. Filiação: JOAO FERNANDES DOS SANTOS e DIRCE APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
MALVINA BERNARDES, 78 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: BENEDITO JOSE BERNARDES e GERALDA DE JESUS BERNARDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
MARIA EMICO YAO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: YOSHINO NISHIMURA e YOSHINO NISHIMURA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 20:17h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
MARIA JOSE DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO EVANGELINO DE CAMPOS e LUIZA APARECIDA MEIDA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUDRIAND, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
MARILDA RODRIGUES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO LONDINIS ALVES DA SILVA. Filiação: AFFONSO RODRIGUES e EMILIA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
MARILENE HOEPERS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUIDO HOEPERS. Filiação: JOAO CARPEN e CATARINA TEODOROSKI CARPEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 12:30h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
MERCEDES DAS GRACAS MARQUES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EBRAIN MARQUES SOBRINHO. Filiação: WALDEMIRO SOARES FERNANDES e FRANCISCA FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 8 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 07/10/2026.
NAIR IANOSKI, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: HENRIQUE ADAO LIPPEL. Filiação: LEONARDO IANOSKI e MARIA IANOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
NORMA SCHECHTEL MARQUES, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU RIBEIRO MARQUES. Filiação: JOAO SCHECHTEL FILHO e NAIR SCHECHTEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
OLIVINO FRANCISCO BOLLAUF, 77 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ADENILDE DE OLIVEIRA BOLLAUF. Filiação: ALVINO BOLLAUF e DORALICE BOLLAUF. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
RAQUEL GONCALVES DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA e GERALDA DE JESUS OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
ROQUE BUENO, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: STELA MARIA SILVA BUENO. Filiação: FELICIO BUENO e BRASILIA NUNES DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
ROSELIS MARIA MOLETTA TREVISAN, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO PIO TREVISAN. Filiação: FERDINANDO ARISTIDES MOLETTA e BEBIANA PEDRINA MOLETTA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
SERGIO FERREIRA MONTORO, 82 ano(s). Profissão: QUÍMICO(A). Cônjuge: MARIA LUIZA DE ARAUJO MONTORO. Filiação: SALVADOR AUGUSTO MONTORO e IRACEMA FERREIRA MONTORO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
TEREZINHA ISABEL ZAGO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO MORAES e MARIA RIBEIRO MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 08:15h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
VONIO SILVEIRA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: RUI DO AMARAL SILVEIRA e OTILIA KUHL SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
ZENILDA BORGES MATOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADELMO RODRIGUES MARQUES. Filiação: JOAO MACIEL BORGES e SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/10/2026.