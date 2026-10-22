Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 22/10/2026
ALINA DE OLIVEIRA E SILVA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGENOR BUENO DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO MARIA DE OLIVEIRA e ALZIRA DE OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DE IVAIPORA, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
ANA MARIA ALEXANDRE SOARES DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VANDERLEI SOARES DA SILVA. Filiação: ALFREDO ALEXANDRE e ALZIRA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO DESPRAIADO, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
ANTONIO GOMES DE LIMA, 80 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO. Cônjuge: VILMA GOMES DE LIMA. Filiação: BENEDITO MARTINS DE LIMA e ADELINA GOMES DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
ARNALDO ROGANO FLUMINHAN CARBONELLI, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LUIZ CARBONELLI e APPARECIDA FLUMINHAN CARBONELLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
AUGUSTO OSNI PACHECO, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Cônjuge: ADRIA JERSZURKI PACHECO. Filiação: PEDRO PACHECO FILHO e VIRGINIA COLACO DE SOUZA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
BENEDITO GONZAGA DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ILDA GONCALVES DE OLIVEIRA. Filiação: LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA e AVELINA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
BENEDITO RIBEIRO, 90 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ALFREDO RIBEIRO e TERESA CORREA. Sepultamento: CEMITÉRIO RIBEIRÃO VERMELHO, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
CARMEN ELENA GONZALEZ DE MARTINEZ, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIS DELFIN MARTINEZ RICARDO. Filiação: JOSE JUSTO GONZALEZ e MARIA ROSALIA MORENO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
CECILIA KASZUCSZUK, 84 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: ELIAS KASZUCSZUK FILHO e YANINA ZUZANA KASZUCSZUK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
DALUZ BATISTA DA LUZ, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO BATISTA DA LUZ e CONCEICAO OLARIO DA LUZ. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
ELIA RECALCATI PERBONI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GRACIANO PERBONI. Filiação: VICTORINO RECALCATI e ALBERTA RECALCATI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
FLORIANA BITNER ROSSI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO SERRA ROSSI. Filiação: LADISLAU BITNER e ANA BITNER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
FLORIPA ARLINDA DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIA ARLINDA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
FRANCIELE MACHADO FAGUNDES TUCHINSKI, 42 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: HENRIQUE ALBERTO MACHADO FAGUNDES e CARMEN LUCIA MACHADO FAGUNDES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
FUCAKO NOJIRI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HIDEKI NOJIRI. Filiação: TOSHIMITU ASSADA e MITI ASSADA. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGA, quinta-feira, 22 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 21/10/2026.
GLACI HEIL DE CAMPOS, 80 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: OSVALDO RIBEIRO DE CAMPOS. Filiação: ARTUR HEIL e IRENE MERCEDES HEIL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
IVONE DA CRUZ, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL FRANCISCO DA CRUZ e BRAULINA CARVALHO DA CRUZ. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SAO MANOEL – ANTONINA/PR, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
JOAO MANGY FILHO, 90 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARINALVA LUIZ MOREIRA MANGY. Filiação: JOAO MANGY e ANA KALINOWSKI MANGY. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
JOAO NAZARENO DE MELO BAIMA, 80 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES SILVA BAIMA. Filiação: LAZARO DE ALMEIDA BAIMA e MARIA DAS DORES DE MELO BAIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
JONATHAS BASILIO DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: CANDIDA BRAZ DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL BAZILIO DE OLIVEIRA e FRANCISCA BRAZ DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 22 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 21/10/2026.
JOSE AMILTON KUCHTA, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: EROTILDES BENEDITA KUCHTA. Filiação: JOSE KUCHTA e LIDIA MICOLACHYK KUCHTA. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
JOSE CORDEIRO, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Cônjuge: MARIA CIRCE ARRUDA. Filiação: BENEDITO CORDEIRO e AZELIA CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
JUSSEIA SEVERINO DOS SANTOS OLIVEIRA, 64 ano(s). Cônjuge: ROBERTO DE OLIVEIRA. Filiação: LEOPOLDO DE CAMARGO SANTOS e RUFINA SEVERINO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
LEIA DE OLIVEIRA JACOMO DO PRADO, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NILSON NUNES DO PRADO. Filiação: ONOFRE DE OLIVEIRA JACOMO e GISETE DE OLIVEIRA JACOMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
LOURDES CARDOZO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCILIO DE JESUS. Filiação: ANTNONIO CARDOZO e ANASTACIA SEZEWETZ CARDOZO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quinta-feira, 22 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 21/10/2026.
MARIA JOSE DE SOUZA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUIDO ABDON DE SOUZA SOBRINHO. Filiação: JOSE EZEQUIEL GONCALVES e HELENA CASSIANO DINIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 22/10/2026.
MARIA NOLA DE PAULA SILVA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO FELIX DA SILVA. Filiação: JOSE RAIMUNDO DE PAULA e NEUZA NOLA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
MARIA TSUBOMI OTANI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TSUYOSHI OTANI. Filiação: TAMOTSU INOUE e MOMIE INOUE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
OSNI WOEHL, 65 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: WIEGANDO PAULO WOEHL e MARVINA GONCALVES DE OLIVEIRA WOEHL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
PEDRO SERGIO MAZZAROTTO, 72 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: TANIA COSTA MAZZAROTTO. Filiação: MIGUEL ANGELO MAZZAROTTO e ANGELICA DALLAVIA MAZZAROTTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
PIETRA TAVARES SEVERINO, 10 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: JOHN LENNON SEVERINO DA SILVA e ANDRESA DA SILVA TAVARES. Sepultamento: MANICIPAL DE ITAPURA, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
ROMEU HERBERT FRIEDLAENDER, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: HERBERT MAX FRIEDLAENDER e LYDIA ELSA FRIEDLAENDER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
RONALDO PLACA CAGGEANO, 91 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: IRACEMA CAGGEANO e JOSE PLACA MEDINA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
ROSA CARVALHO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO CARVALHO. Filiação: EDMUNDO BRUSCH e MARIA POLAK BRUSCH. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS, 42 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS e JANDIRA ANTUNES DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
SIDNEY ROBERTO ALVES, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARLENE DE SOUZA ALVES. Filiação: SIDNEY ROBERTO ALVES e NAIR FAGUNDES ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
SILERIO GIEHL, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CELINA SOARES GIEHL. Filiação: ARNALDO GIEHL e OTTILIA GIEHL. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 22 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 21/10/2026.
TIGUCA CHINEN, 98 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: FRANCISCO CHINEN. Filiação: THERO KAGUEIAMA e MARGARIDA KAGUEIAMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 23 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
VALDO OTEKA, 52 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ANTONIO OTEKA e TEREZINHA OTEKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
VALTER ROBERTO DA COSTA, 63 ano(s). Profissão: MESTRE. Cônjuge: MARIA APARECIDA CASSIANO DA COSTA. Filiação: JOSE ROBERTO DA COSTA FILHO e NAIR MARTINS DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
WILSON RIBEIRO DE LIMA, 85 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: NELCI MARIA ALMEIDA DE LIMA. Filiação: JOAO RIBEIRO DE LIMA e MARIA VICENCIA JORGE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 22 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 21/10/2026.