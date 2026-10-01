Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (1º)

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 01/10/2026
ANA PAULA SANTOS SILVA, 38 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO NETO DA SILVA e ANTONIA NEUSA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MIRANTE DE PARANAPANEMA, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
ANNA RZYGIERSKA, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TEODOR RZYGIERSKI. Filiação: NALUMIANKO ROKALO e MARIA SZAPYTOWSKA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
ARNO PIZUTTI, 63 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE PIZUTTI e RENI MARIA SCHMITT PIZUTTI. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
CARLOS HENRIQUE TECHE, 60 ano(s). Filiação: LAURIVAL TECHE e BENEDICTA ALVES TECHE. Sepultamento: CEMITERIO CAMPO DA ESPERANÇA, sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/09/2026.
CIRENE TEREZINHA CORREA DIAS, 83 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: JOSE WALDETARO MOURA E DIAS. Filiação: ANTONIO DOMINGUES CORREA e IRENE CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
CLAUDIA PERPETUA PIRES TORRENS, 58 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: EMERSON EMMANUEL MAIA TORRES. Filiação: LUZO FERRAO PIRES e ANICIR CORDEIRO PIRES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
CLAUDIO GAVILIKI, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SILVESTRE GAVILIKI e MARIA DE LOURDES GAVILIKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
CLELEA MOLINI DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MANOEL DOS SANTOS FILHO. Filiação: FAUSTINO MILINI e TEREZA TERMISTOCLES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
CLEVERSON LUIZ DOS SANTOS, 47 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: NIVALDO NJOSE DOS SANTOS e MARIA TERESINHA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 1 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/09/2026.
DANIEL QUEICHADA INIESTA, 62 ano(s). Filiação: JESUS INIESTA SOLER e MARIA QUEICHADA INIESTA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/09/2026.
EDEVILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ANTONIO GERONIMO DE OLIVEIRA e MERCEDES DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
EDSON JOSE MEGER, 64 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: JOSE MEGER e SEBASTIANA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
EDSON LUIZ RIBEIRO, 66 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ERODI MARIA PEREIRA RIBEIRO. Filiação: ALCINO RIBEIRO e TEREZA COSTA RIBEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
EMILIO MODESTO DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MARIA CAETANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
HELGA VIEIRA, 86 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: BRUNO SCHULZ e WALTRAUDE HEMERMEINSTER SCHULZ. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 1 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/09/2026.
IONE MARIA DE LIMA PLUTARCO, 61 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: JOAO HENRIQUE DOS SANTOS PLUTARCO RODRIGUES. Filiação: GUMERCINDO DE LIMA FILHO e ANA BELARMINA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/09/2026.
ISABEL FERREIRA DOS ANJOS, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOAO FERREIRA DOS ANJOS e DOMICIANA RIBEIRO DOS ANJOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
ISAIDES APARECIDA NUNES, 75 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: BENJAMIM NUNES e FRANCISCA PEREIRA NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
IVANI RODRIGUES, 55 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Cônjuge: DEODATO DE FREITAS. Filiação: MARIA RODRIGUES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/10/2026.
IVETE ANTONIA MOSS KAMINSKI, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EMERICO KAMINSKI. Filiação: FORTUNATO MOSS e CLAUDIA ZANIOLO MOSS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 02:12h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA, 72 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: SIRLEY TEIXEIRA DE LIMA. Filiação: PEDRO ANTONIO DE LIMA e BENEDITA MINERVINA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
JOCELIO CARVALHO IOHANSON, 57 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: RUBENS CARVALHO IOHANSON e TEREZINHA DA LUZ IOHANSON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
JOSE WELINGTON BINA GALLEGO, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NORMA DEMAMAN. Filiação: HONORIO CORISCO GALLEGO e JANDIRA BINA GALLEGO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
LEONIR CARLOS MOURA BARBOSA, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: VIDAL DE MOURA BARBOSA e IPONINA DE OLIVEIRA BARBOSA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
MARCOLINA BAGNHUK, 83 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: NOEL BAGNHUK. Filiação: GABRIEL HULEK e PARAINKA HULEK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 1 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/09/2026.
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: CLEMENTE NERIS DE OLIVEIRA e DEJANIRA DOS SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/09/2026.
MARIA DE JESUS FERREIRA DE LARA, 75 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOAO FERREIRA e CANDIDA FERREIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
MARIA DE LOURDES DEMETRIO JUNIOR, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GONCALVES JUNIOR. Filiação: SEBASTIAO JOSE DEMETRIO e IOLARIA NEVES DEMETRIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
MARIA DE LOURDES SILVA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAUDELINO SILVA e LAIR SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
MARIA EMA SKORA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANASTACIO SKORA. Filiação: OTTO WETERMAN e FRANCINA WETERMAN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
MARIA ICLAIR MAYER STADLER, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALEXANDRE ARNALDO MAYER e MAFALDA MAYER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
MARIA JOSE SILVA BOIKO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGOS ANTONIO DA SILVA e ROSARIA CORDEIRO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
MIGUEL PEREIRA FILHO, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAO PEREIRA FILHO e MARIA BERNEGOSSI PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 1 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/09/2026.
NAPOLEAO GUTIERREZ ROLIM, 81 ano(s). Cônjuge: VILMA HELENA PINHEIRO DA CUNHA. Filiação: GENESIO ALVES ROLIM e ADELAIDE GUTIERREZ ROLIM. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 21:30h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
OSCAR LUIZ EIFLER FILHO, 73 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: OSCAR LUIZ EIFLER e ZILDA DE AZAMBUJA EIFLER. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
ROGERIO DE OLIVEIRA CARVALHO, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: RENATO MARTINS CARVALHO e MARIA ZENI DE OLIVEIRA CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
SANDRA APARECIDA DA SILVA, 31 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO JOSE DA SILVA e SILVANETE DA SILVA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/09/2026.
TEREZINHA BUENO GONCALVES, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES e ERNESTINA BUENO GONCALVES. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA CIDOCA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
VANDERLI RODRIGUES ESPINDOLA, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: HERCILIO SOARES ESPINDOLA e MARIA RODRIGUES ESPINDOLA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quinta-feira, 1 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 30/09/2026.
VERONICE DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GENESIO DOS SANTOS. Filiação: PAULINO LEAL DOS SANTOS e MARIA JOSE LEAL DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
VIVIANE PIRES MACHADO, 35 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOS BENEDITO MACHADO e MARIA PIRES. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
ZENAT BAZZI, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: IBRAIM BAZZI e MARIA RADAOSS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
ZILDA DE LOURDES NUNES VIANA, 71 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOVINO VIANA. Filiação: JOAQUIM NUNES RODRIGUES e MARIA PULQUERIA NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.