Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira, 17/09/2026
ADOLFO DE SOUZA DOS ANJOS, 68 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: SERAFIM DE SOUZA DOS ANJOS e ANA DA SILVA DOS ANJOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
ALICE DE OLIVEIRA DEL BIANCHI, 68 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: MILTON DEL BIANCHI. Filiação: JOVILIO LUCIO DE OLIVEIRA e MARIA ALBERTA SAVOGINDE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
ALVINA BARBOZA DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOSE BARBOZA DA SILVA e ALMERINDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 17 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 16/09/2026.
ANTONIO LAERTES GALVAO, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CLEUSA DOS SANTOS GALVAO. Filiação: SEBASTIAO HENRIQUE GALVAO e AVANY DOMINGUES GALVAO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
ARLETE TEREZINHA NOGOSECKI, 67 ano(s). Filiação: RODOLFO NOGOSECKI e GERTRUDES NOGOSECKI. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA ZACARIAS, quinta-feira, 17 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 16/09/2026.
BENEDITA ROGATTI EDUARDO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALBERTO ROGATTO e JOANNA BATISTA ROGATTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
BERENICE VARGAS PINTO, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: RONALDO PINTO. Filiação: RUY VARGAS e ZULEMA VARGAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 12:30h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: IRENE NEPOMUCENO DE OLIVEIRA. Filiação: VITOR DE OLIVEIRA e CLARA DANDERFER DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
CARLOS ALBERTO VITHOFT, 64 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: SOELY BETIM VITHOFT. Filiação: JOSE JEOBAR VITHOFT e IRACEMA VITHOFT. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
DANIEL CORREA, 77 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: ELIZABETE MARIA CORREA. Filiação: VICTOR TABORDA e JULIA TABORDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
DIRCELIA CRISTINA POPLAVICZ, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE POPLAVICZ e VANDA LIEMIESZEK POPLAVICZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
EDIL JOLY, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CYRO JOLY. Filiação: JOAQUIM ANGELO DA SILVA e ROSARIA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
EDUARDO DE SOUSA, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SANDRA INES MENINCIN DE SOUSA. Filiação: ANTONIO SERAFIM DE SOUSA e GERALDA VIRGINIA DE SOUSA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
FERNANDO ANTONIO BASTOS DOS REIS, 84 ano(s). Profissão: ASSISTENTE JURÍDICO. Cônjuge: EDINAMAR MATOS DOS REIS. Filiação: MAURO BRUNO DOS REIS e MARIA APARECIDA BASTOS DOS REIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
FLAVIANO MATURICIO, 34 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: LAURO MATURICIO e ZELINA DE FATIMA MATURICIO. Sepultamento: CANOINHAS/SC, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
GERALDO PEREIRA DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ALVINA CHAVES DA SILVA. Filiação: DOMINGOS PEREIRA DA SILVA e MARIA AMELIA REIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
HELENA SILVEIRA DE CAMPOS, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: VALDOMIRO DIAS DE CAMPOS. Filiação: ANTONIO OLIVEIRA ORTIZ e DORVALINA SILVEIRA ORTIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
HELENO GOMES DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: OTAVIO GOMES DA SILVA e MARIA JOSE DE BARROS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 17 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 16/09/2026.
HELIO FAVARO, 71 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARLISE BONFIM DOS SANTOS. Filiação: JOSE FAVARO e SANTA CUJINOTTI FAVARO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
IRACEMA FERNANDES OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL FERNANDES SANCHES e ARAZELIS ROMERO RUIS SANCHES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
IVANETE LEONILZA TALAMINI, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DORIO BONETE DE ASSUNCAO e CATARINA BARBOSA DE ASSUNCAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
JERRY LAVALLE, 80 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: IRMGARD ELISABETE WEISS LAVALLE. Filiação: JERCY LAVALE e IVETE LAVALLE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
JOAO DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: GUMERCINDO OLIMPIO DOS SANTOS e MARIETA ALVINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
JOAO RAYMUNDO DE CARVALHO, 70 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: JACINTA BREK. Filiação: DEUNULIO RAYMUNDO DE CARVALHO e JULIA SANTINI DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
JOSE GOMES PARENTE, 79 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: EDITH CORDEIRO VIEIRA. Filiação: VITOR GOMES PARENTE e RAIMUNDA LUZIA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
JOSE MARIA LOBO, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JANDIRA SAVAGIM LOBO. Filiação: LIDIANE SAVAGIN LOBO e ANGELINA DE SOUSSA LOBO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE S.J. DA BOA VISTA, quinta-feira, 17 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 16/09/2026.
KAEL AUGUSTO ESPINDOLA, 32 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EMANOEL AUGUSTO ESPINDOLA e MONICA MARIA CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
KUSUMBEN ANILKUMAR PRAJAPATI, 41 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Filiação: MANIBHAI KANJIBHAI PRAJAPATI e SURYABEN MANIBHAI PRAJAPATI. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 16 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 16/09/2026.
LEOPOLDINA MORAES DE CASTRO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CONRADO DE CASTRO. Filiação: FLORENTINO PINTO DE FRANCA e TIBURCIA MORAES DE FRANCA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
LOURIVAL MARCOS DOS SANTOS, 73 ano(s). Filiação: PEDRO CARDOSO DE SOUZA e DERIA MARCOS DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO JAGUATIRICA, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
MARGARIDA MARINA BETTEGA CANET, 91 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JOAO CANET NETTO. Filiação: LEAO EMIRO BETTEGA e ALZIRA BECKERT BETTEGA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
MARIA MADALENA BOHATZ LAURINDO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALEXANDRE BOHATZ e EUGENIA BOHATZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
MAYKON JECSON JOAY, 46 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LUIZA HELENA MUELLER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
MILTON JENSEN JUNIOR, 74 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: MILTON JENSEN e RUTH KRETSCH JENSEN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 17 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 16/09/2026.
NANCY MARIA SCHIEFLER TREVISAN, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VILSON TREVISAN. Filiação: ARISTEU RUI DE GOUVEIA SCHIEFLER e DULCE DE OLIVEIRA SCHIEFLER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
PATRICIA LUCENA DE LARA, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE EDUARDO DA SILVA e MARIA APARECIDA LUCENA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
PAULO JOSE DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARCIA DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA. Filiação: JOSUE ANTONIO DA SILVA e CELITA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
ROSA VIEIRA DA COSTA, 65 ano(s). Filiação: SEBASTIAO VIEIRA DA COSTA e ANA VIEIRA DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
SEBASTIAO DA LUZ CARVALHO, 91 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CARLOTA BLOCK DA LUZ CARVALHO. Filiação: MANOEL BATISTA DE CARVALHO e DURCILIA FERREIRA DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
SERGIO ALVES CARDOSO, 55 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: RAIMUNDO ALVES CARDOSO e ORIDES ALTHEMAN. Sepultamento: CEMITERIO SANTA LUZIA/BORDA DO CAMPO, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
SYDNEI DE SANTI, 68 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: LUIZ DE SANTI e MARIA DE ROSA SANTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 16 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 16/09/2026.
TAILA CRISTINA RODRIGUES, 49 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JUSTINO RODRIGUES e JOANA DA SILVA RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
TANIA REGINA FILIPI BAJDIUK, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR FÁRMACIA. Cônjuge: JORGE DO ROCIO BAJDIUK. Filiação: JOSE LINO FILIPI e OLIVIA SENS FILIPI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
VALOCIR FANTINEL, 73 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: OLGA DE FATIMA FANTINEL. Filiação: OSVALDO FANTINEL e JULIETA MERCEDES GATELLI FANTINEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
VENCESLAU PAWLAK, 79 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: IDALINA DULCELINO PAWLAK. Filiação: EDUARDO PAWLAK e GENOVEVA PAWLAK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/09/2026.
ZILA SLOMPO FERREIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CARLOS FERREIRA. Filiação: ONOFRE SLOMPO e ELISA RITTER SLOMPO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/09/2026.