Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (7)

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 07/10/2026
AIRTON ALVES AGUIRRE, 67 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: DULCE MARIA PETERLINI AGUIRRE. Filiação: MANOEL ANTONIO AGUIRRE e DAZIMA ALVES AGUIRRE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 7 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 06/10/2026.
ANA CAROLINA LUIZ CARLOS, 41 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARIA LUIZ CARLOS SOBRINHO e JUSSARA LUIZ CARLOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/10/2026.
APARECIDA DE FATIMA POLETTO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE LUIZ DA SILVA e MARIA TEREZA BRAZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/10/2026.
ARLINDA IAECO SASAI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDA IAECO SASAI. Filiação: EURICHIDE MIOCHE e TIOCO MIOCHE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 7 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 06/10/2026.
BEATRIZ SANTOS LIMA, 1 mes(es). Filiação: MAYCON ROGERIO SANTOS LIMA e JHENIFFER CAMILA OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
CARLINDA CAOS, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: LUIZ CAOS e ANITA CAOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 6 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 06/10/2026.
CLAUDIA MARIA LEME DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: EUCLIDES LEMES DA SILVA e NATALIA PALOTA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/10/2026.
EDUARDO DOS SANTOS GONCALVES, 40 ano(s). Profissão: PROGRAMADOR(A). Cônjuge: CAMILLE BUENO. Filiação: JOAO LUIZ GONCALVES e DENISE DOS SANTOS GONCALVES. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 6 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 06/10/2026.
EMERSON LUCIANO ALVES DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: AUXILIAR MONTAGEM. Filiação: EMERSON ALVES DA SILVA e MARIA BEATRIZ FERREIRA DE PAULA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/10/2026.
FLORISVALDO DOMICIANO DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MANOEL DOMICINO DA SILVA e IZABEL ALVES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 7 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 06/10/2026.
FRANCISCO ALICE NETTO, 87 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: MARIA LUIZA DI PINO ALICE. Filiação: AFFONSO ALICE e DULCE ALICE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/10/2026.
GISELE CARDOSO DE CARVALHO DOLL, 54 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: GERSON LUIZ DOLL. Filiação: SILVIO MENESES DE CARVALHO e JANE MARIA CARDOSO DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 9 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/10/2026.
JOSE PETRINI, 80 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ROSECLER GARCIA PETRINI. Filiação: ORLANDO LUIZ PETRINI e APARECIDA LUIZA PETRINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 6 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 06/10/2026.
JUSTINO FERRERIA, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EURIDES JOFRE FERREIRA. Filiação: FERMINO FERREIRA e MARIA DA COCNEICAO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPA DE GODOY MOREIRA, quarta-feira, 7 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 06/10/2026.
LEONALDO DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAO CAMILO DE OLIVEIRA e MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 7 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 06/10/2026.
MARCOS ROBERTO DE LARA, 57 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: LUCIANE FERREIRA DA LZU DE LARA. Filiação: EURIDS TERENCIO DE LARA e LOURDES CRUZ DE LARA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 7 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 06/10/2026.
MARIA DE LOURDES GARCIA, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CLOVIS ANTONIO CORREIA BORGES. Filiação: JOAO CAETANO GARCIA e CECILIA APARECIDA GARCIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 8 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
MASSAYUKI YAMAUCHI, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: YAICHI YAMAUCHI e TONA YAMAUCHI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/10/2026.
NILSO ROECKER, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JULITA PREIS ROECKER. Filiação: ROBERTO ROECKER e ORANDINA MACHADO ROECKER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 7 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 06/10/2026.
OLANDO PRUDENTE, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE PRUDENTE e NATALIA CLARAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 7 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 06/10/2026.
OMAR DA SILVA JARDIM, 87 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CELINA HUNGER JARDIM. Filiação: JOAO DA SILVA JARDIM e HILDA BARBOSA JARDIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 06/10/2026.
RUI TAKASHI HASEGAWA, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: EDINA SHIZUIE NOGUCHI HASEGAWA. Filiação: OSAMU HASEGAWA e HATUE TAKASHI HASEGAWA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/10/2026.
SONIA MARIA QUERO DELFINO, 66 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOSE QUERO SOBRINHO e DORALINA RODRIGUES QUERO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/10/2026.
SUELI DE LIMA, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TIBURCIO DE LIMA e TEREZINHA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/10/2026.
VALDIVINO VIDAL, 82 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: HELENA DE FREITAS VIDAL. Filiação: JOAQUIM VIDAL e CANDINHA DE ASSIS DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/10/2026.
VARLEI ADELSON COSTA DE PAULA, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: LUIZ ARNOLDO COSTA DE PAULA e LUCIA CONCEICAO MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/10/2026.
VILMA BREDA DZIEDICZ, 76 ano(s). Profissão: DATILÓGRAFO(A). Cônjuge: FRANCISCO ANTONIO DZIEDICZ. Filiação: REINALDO BREDA e VERONICA GORSKI BREDA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 12:30h. Data do Falecimento: 06/10/2026.
VIVIAN ROCHA MACHADO, 40 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: OLIVIO GOMES MACHADO e MARIA IVONETE ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 7 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 06/10/2026.
WANDA POTERELA, 99 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: SIMAO POTERELA e CATARINA POTERELA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 7 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/10/2026.
WANDA SCHIWINSKI, 87 ano(s). Cônjuge: OLIMPIO ANTONIO SCHIWINSKI. Filiação: ESTANISLAU SCHIWINSKI e ANA FERNANDES MULLER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/10/2026.