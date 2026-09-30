Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 30/09/2026
ADELIA HESSEL, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO FILIPAK e PASCOA FILIPAK. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
ADOLFO MOREIRA DE SOUZA, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FABIO MOREIRA DE SOUZA e MARIA ANTONIA DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
ALISSON DE CARVALHO BONARDI, 45 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: LUCIANA LOPES VARGAS. Filiação: JOSE ACOSTA BONARDI e INEZ DE CARVALHO BONARDI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE QUATIGUA, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
ANTONIETA KIRTSCHIG, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RICARDO DALICANI e SANTINA PIZZATTO DALICANI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA AUXILIADORA. Filiação: JOSE LOPES DOS SANTOS e ANA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
CARLOS CARDOSO DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VILMA LOPES. Filiação: ALTAIR CARDOSO DOS SANTOS e MARIA DOS SAANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
CARLOS ROBERTO PEREIRA, 52 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTENOR IAREX PEREIRA e ZENILDA PEREIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quarta-feira, 30 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 29/09/2026.
CECILIA LECHINSKI SCARANT, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCO ANTONIO SCARANT. Filiação: NAO COSNTA EM DOCUMENTO e TEREZA LECHINSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
CLODOMIRO VICENTE DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: VICENTE DE SOUZA e ERECINA HELENA DE JESUS. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/09/2026.
DEMERVAL DE ARAGAO GOMES, 91 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: HILDA PERCILIANA RICARDO ARAGAO. Filiação: JOSE GOMES SOBRINHO e SEVERINA MARIA DE ARAGAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
EDSON CANDIDO, 59 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALUIZIO ALCEU CANDIDO e DOLARICIA HENRIQUE CANDIDO. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, quarta-feira, 30 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 29/09/2026.
EDUARDO MANUEL ESPAÑA ROSAL, 50 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: YANITZA DEL CARMEN GUACARE LUGO. Filiação: JUAN MANUEL ESPAÑA e CARMEN DOMINGA ROSAL. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 30 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 29/09/2026.
ELIZABETH PORTUGAL JUG, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO JORGE JUG. Filiação: ARY PINTO PORTUGAL e MARIA JOSE SALLES PINTO PORTUGAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
ERNESTO FERREIRA DAS NEVES, 87 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIZA TANNER DAS NEVES. Filiação: MIGUEL FERREIRA DAS NEVES e ALMIRINDA PINTO DE ASSIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
ESTELA NOEMI PEN DE PAOLONI, 67 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JUAN JOSE HUGO PAOLONI. Filiação: MAXIMO PEN e GRACIELA MARTINEZ. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 30 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 29/09/2026.
FABIO BONAGURA, 61 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA DO ROCIO BONGURA. Filiação: GIUSEPPE BONAGURA e LIBERATA BONAGURA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
GIULIANA BOCCUCCIA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VINCENZO BOCCUCCIA. Filiação: LUZI BOCCUCCIA e FRANCESCA SILVESTRI LUZI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
HILDA IGLEZIAS HIERRO, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOSE IGLEZIAS e HERMINIA FERVIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
IRACI GIRARDI PRESA, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HELIO PRESA. Filiação: JOAO GIRARDI e LIDIA AMBONI GIRARDI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
IRIA ODETE WEISHEIMER, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOTARIO WEISHEIMER. Filiação: HELMUTH PEITER e ILKA DE LIMA PEITER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
JAIR BONDAN, 68 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Cônjuge: MARIA DO CARMO SOUZA BONDAN. Filiação: EDUARDO MAURICIO BONDAN e OLIVIA BONDAN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
JOAO MENDES, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: THOMAS MENDES e MARIA REDOLINA MENDES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
JOSE ALBANI FERREIRA, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: CELSO JOSE FERREIRA e LEONI TERESINHA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
JOSE TADEU CIBIN, 72 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ISABEL CRISTINA PEREIRA CIBIN. Filiação: JOAO BAPTISTA CIBIN e APARECIDA NOGUEIRA CIBIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
LOURDES CRISTINO DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE CRISTINO DA SILVA e FRANCISCA ASSIS CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
LUIZ GONZAGA WENDHAUSEN BARRETO, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: LAURO BARRETO e EDLA WENDHAUSEN BARRETO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
LURDES MIKA HOMAN, 56 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO MIKA e LIDIA ALES MIKA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
MARCOS DANIEL PROPST, 68 ano(s). Profissão: PROPAGANDISTA. Filiação: UBALDO PROPST e JOSEFINA DE ANDRADE PROPST. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 30 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 29/09/2026.
MARIA DE LOURDES MARCHIORI, 84 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ORLANDO SERGIO MARCHIORI. Filiação: MANOEL JORGE e VIRGILINA MARTINS JORGE. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, quarta-feira, 30 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 29/09/2026.
MARIA HELENA LACHI, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORLANDO LACHI e ZELIRA ACHILLES GENOL LACHI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
MARIA IGNEZ BARBOSA THOMAZINO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO THOMAZINO. Filiação: MANOEL CLAUDINO BARBOSA e ELISA FOLLADOR BARBOSA. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
MARIA LUCIA FERNANDES DE MORAES, 71 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: ADAO SALVADOR FERNANDES DE MORAES e CONSTANCIA AURORA FERNANDES DE MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
MARINA ALVES HASSE, 88 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: EDGAR HASSE. Filiação: LUIZ ALVES DA SILVA e MARIA ALVES DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
MAURICIO GALVAO LOPES, 71 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: EDITH DA ROCHA FARIA LOPES. Filiação: PORFIRIO FLORIANO LOPES e MARIA DO CARMO LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
MIRANI NANTES SILVERIO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SILVERIO. Filiação: DANIEL NANTES e VERGENITA NANTES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
MURILO MIROSKI DE OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARLENE DAS GRACAS KULPEL DE OLIVEIRA. Filiação: ONILDO PINTO DE OLIVEIRA e ILSE MIROSKI DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
ORION MAGDALAR JACOBI DE AZAMBUJA, 83 ano(s). Profissão: ARTES PLÁSTICAS. Filiação: JOSE DANILO DE AZAMBUJA e LOLITA JACOBI DE AZAMBUJA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 30 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 29/09/2026.
PAULO OTTO BLOCK, 74 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: GUSTAVO OTTO BLOCK e RENATA WALDEK BLOCK. Sepultamento: CEMITÉRIO A DEFINIR, quarta-feira, 30 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 29/09/2026.
RAQUEL DE FATIMA KOVALSKI DA MAIA, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: MARIO LUIZ DA MAIA. Filiação: GERMANO KOVALSKI e CLARICE MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 30 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 29/09/2026.
ROBERTO CARLOS DE CASTRO, 52 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: FLORIANO DE CASTRO e OLIVIA MARIA CEZARIO DE CASTRO. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO DO BUGRE, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
ROGERIO CORREA DA SILVA, 51 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: PEDRO CORREA DA SILVA e ELZA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 30 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 29/09/2026.
SEBASTIAO ALBARI LOPES DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: JOSE LOPES DOS SANTOS e MARIA DO NASCIMENTO LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 29 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
SEVERINO FERRO, 92 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MAGDALENA FERRO. Filiação: VITOR FERRO e SAHARA MOCELIN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
TEREZA ADAMSKI KOVAK, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALTER NOVAK. Filiação: ADAO ADAMNKI e FRANCISCA KOLDRAS ADAMSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 30 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 29/09/2026.
ZELINDA DA SILVA ROCHA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GABRIEL JANUARIO DA ROCHA. Filiação: JOAO PATRICIO e ALZIRA DA SILVA BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 30 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/09/2026.
ZITA SARE GREBOGI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GREBOGI. Filiação: FRANCISCO SARE e PAULINA AUGUSTIN SARE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, quarta-feira, 30 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 29/09/2026.