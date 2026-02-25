Falecimentos Curitiba: Obituário desta quarta-feira (25/02)
ANDREIA MARIA COIMBRA DE FARIAS, 49 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTENOR COIMBRA DE FARIAS e MARIA SIRLENE DE FARIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 24/02/2026.
ANILTON WOGINSKI, 68 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: ANTONIO WOGINSKI e GENY SASS WOGINSKI. Sepultamento: GUARATUBA/PR, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
ARLINDO PRETEZZI, 91 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: DIRCE SANTOS PRATEZZI. Filiação: LOURENCO FRANCISCO PRATEZZI e FRANCISCA DELMIRA. Sepultamento: FAXINAL/PR, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 24/02/2026.
BARBARA PERDOMO HERRERA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAZARO VIDAL TORRES. Filiação: FRANCISCO PERDOMO DIAZ e FIDELINA HERRERA TIRADO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
DELCI DECHANDT CORDEIRO, 77 ano(s). Profissão: FONOAUDIÓLOGO(A). Filiação: NELSON CORDEIRO e JANDIRA DECHANDT CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
EDI MARI DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: APARICIO QUINTINO DOS SANTOS e MARIA QUINTINO DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
ELOINA DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AROLDO FERREIRA. Filiação: PEDRO PRUDENTE DE OLIVEIRA e GUILHERMINA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
EMANUEL BERTOLDO RAMOS, 1 mes(es). Filiação: RAPHAEL PIRES RAMOS BERTOLDO e AMANDA DE OLIVEIRA BERTOLDO RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
IVO RODRIGUES DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ROSA NORIKO NISHIKAWA DA SILVA. Filiação: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA e CELESTE GERTRUDES DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
JOVINO MENDES DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: DINORA MENDES DOS SANTOS. Filiação: EMILIO FLORENCIO DOS SANTOS e JOANA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
LOURDES TEREZINHA GRABOWSKI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALEXANDRE GRABOWSKI e ANA KUROSKI GRABOWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
LUIZ FERNANDO SANTOS, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: FERNANDO SANTOS e MARIA JOANNA VAZ SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
MARIA EVANIL DE SOUZA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GENIPLO PEDRO DE SOUZA. Filiação: AMAZONAS JOSE GALIZA e DJANIRA ROSA GALIZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
MARIA LIRA DE ARAUJO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO. Filiação: LUIZ PEREIRA LIRA e MARIA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
MARIANA LIMA GOMES, 17 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: LEANDRO GOMES DE SOUZA e MARINALVA DA SILVA LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
OSCAR RENE DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: CHEFE. Cônjuge: JESUINA MARIA DE JESUS DOS SANTOS. Filiação: PEDRO DOS SANTOS e ALICEIA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
PAULO FERREIRA LEPINSKI, 67 ano(s). Profissão: LUBRIFICADOR(A). Filiação: FLORIANO LEPINSKI e SEBASTIANA FERREIRA LEPINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
ROSA LOPATA DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: AURELIO DA SILVA. Filiação: JOAO LOPATA e CATARINA WSOEK LOPATA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
SEBASTIANA CANDIDA FERREIRA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DORVALINO MIRANDA SABINO. Filiação: JOAO CANDIDO FERREIRA e LAUDEMIRA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
SONIA OLGA GOMEZ CHWIST, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEXANDRE LEOCADIO CHWIST. Filiação: VICENTE CARDOZO GOMEZ e OTILIA FARINHAK GOMEZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
TEREZINHA OLANDA HACK, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO FRANCISCO HACK e MESSIAS SCHOELER HACK. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/02/2026.
WALTER ANDRADE DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: JUCELIA RODRIGUES SANTOS. Filiação: SERGIO JOSE DOS SANTOS e VITORIA ANDRADE DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 24/02/2026.
