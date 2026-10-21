Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 21/10/2026
ADILES MELLO DE FREITAS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURO SILVA DE FREITAS. Filiação: SIRIO AVILA DOS SANTOS e LUCINDA MELLO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
AGUILAR MARQUES, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUCI NOVOA DE MENEZES MARQUES. Filiação: TEODORO MARQUES e ZULMIRA LUCIO MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
ALCIDES RUDEK, 83 ano(s). Cônjuge: MARLI RUDEK. Filiação: BARTHOLOMEU RUDEK e JOSEFINA RUDEK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
AMENAIDES FRANCO DAUZACKER, 96 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MAXIMINO DAUZACHER. Filiação: RAMAO FRANCO e JOVINA MARTINS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
ANA LUCIA CARDOSO DANCUR, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELIAS BATISTA DO O e HELENA CARDOSO DO O. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 21 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 20/10/2026.
ANA ROSA DA ROCHA, 71 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JUVENAL MARTINS DA ROCHA e TEREZA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
ANDRE LUIZ EWERLING, 46 ano(s). Profissão: OUTORGADO. Filiação: LEONIDO EWERLING e MARIA MADALENA EWERLING. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 21 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 20/10/2026.
ANGELICA MARIN AVELLAR FONSECA, 42 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: ALEXANDRE DE LOYOLA E SILVA AVELAR FONSECA. Filiação: RENATO SOARES MARIN e GISELE DE SOUZA MARIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
ANTONIO MARCOS VIEIRA, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO VIEIRA e SALETE ALBUQUERQUE VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
BELMIRO GONCALVES DE DEUS, 79 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: VERA DE FREITAS GALAN DE DEUS. Filiação: FRANCISCO GONCALVES DE DEUS e NAHIR RIBEIRO GONCALVES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PITANGA, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: NILTON ASSIS DE OLIVEIRA e CLEUZA LUCINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
CECILIA APARECIDA FRANCA DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS. Filiação: EUCLIDES FRANCA e MARIA BARAO BUENO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
DALVA APARECIDA CORDOVA JORGE, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MARIO DA SILVA CORDOVA e NAIR LUIZ DA SILVA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, terça-feira, 20 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 20/10/2026.
DANIELI PIRES KOLIBABA, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: WAGNER MENDES CAMPOS. Filiação: DIRLEI RODRIGUES PIRES KOLIBABA e DIRLEI RODRIGUES PIRES KOLIBABA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
DARIAN OMAR FOYO AGUIAR, 44 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: OMAR FOYO PEREZ e TANIA AGUIAR RODRIGUEZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 21 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 20/10/2026.
DORVALINA MARIA CALDATO, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: LUIZ JOAO DEBARBA e SABINA GRESELE DEBARBA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 21 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 20/10/2026.
EIRA MARGARIDA MATEY NAVARRO, 54 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: PASCUAL JOSE GONZALEZ. Filiação: JUAN PEDRO MATEY e TEOTISTE NAVARRO DE MATEY. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
ELIZABETTE AMARAL DE OLIVEIRA, 50 ano(s). Filiação: THEOBALDO DE OLIVEIRA e GESSI AMARAL DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 20 de outubro de 2026 às 06:07h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
ELMA DONINELLI PELLEGRINI SAMWAYS, 105 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOEL SILVERIO SAMWAYS. Filiação: CONSTATNTINO PELEGRINI e ELVECIA PELEGRINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 22 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
ENEIDE RODRIGUES DA MOTA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNALDO RODRIGUES DOS REIS. Filiação: JOSE RODRIGUES DA MOTA e JAMILIA ALVES DA MOTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
EVANDRO ALBERTO OLIVEIRA, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: LENI BONRRUQUE. Filiação: JURANDIR DE OLIVEIRA e MARIA THERESA DE A OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
GISELLY NEVES GALVAO, 18 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: REGINALDO DIAS GALVAO e MARIA EDIVANIA FERREIRA NEVES GALVAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 21 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 20/10/2026.
HELEODORO MURARA, 97 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA APARECIDA BARBOSA MURARA. Filiação: ALBERTO MURARA e MARIANA SCHIOCHET MURARAR. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
IRIO HENRIQUE NIHEUS, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: IRIO NIHEUS e IOLANDA NIHEUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
ISAURA TOCARSKI KULIK, 66 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: SILVESTRE TOCARSKI e ROSA TOCARSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 21 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 20/10/2026.
JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARILENE DE JESUS SILVA. Filiação: JOAQUIM PEDRO DA SILVA e ANGELINA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
JOSE DA SILVA PEREIRA, 85 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BERNARDINO DA SILVA PEREIRA e JULIANA MARIA DO ROSARIO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
JOSE EURIDES ANTUNES GOMES, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA INEZ GOMES. Filiação: JOSE ANTUNES GOMES e DAUTINA RIBEIRO GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
JOSE PEREIRA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ALVES DDA SILVA. Filiação: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA e ARMELINDA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
KELI SILVANA RIBEIRO PINTO, 48 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: PEDRO RIBEIRO PINTO e ILVILENA FERNANDES RIBEIRO PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
LUCIANO PEREIRA DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSUE RODRIGUES DA SILVA e MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: JANDIRA SP, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
LUIZ JERONIMO BENITES, 90 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: OSWALDINA DE AGUIAR BENITES. Filiação: ODORICO BENITES e LUCILIA MACHADO BENITES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
MARIA DAS DORES CORDEIRO, 82 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: VIRGILIO ALVES CORDEIRO e ANTONIA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
MARIA DAS GRACAS SALGADO FREIRE DA SILVA TRAJANO, 78 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Filiação: ROBERTO CARDOSO FREIRE DA SILVA e MARIA DE NAZARE SALGADO FREIRE DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
MARIA ERONDINA ABREU CLEMENTE, 162 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: NELSON CLEMENTE. Filiação: MIGUEL FELICIO DOS PASSOS e MARIA AUGOSTIHA ABREU DOS PASSOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
MARIA FRANCISCA DE LOURDES DA MAIA FAGUNDES, 82 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: EVARISTO RODRIGUES DA MAIA e MARIA DAS DORES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 21 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 20/10/2026.
MARIA THERESINHA DA ROCHA BARBOSA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL JORDANI BARBOSA. Filiação: ANTONIO CORDEIRO DA ROCHA e LEONTINA MARIA DA ROCHA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
MARIO CARABAJA, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: DIRCE COLTRE CARABAJA. Filiação: JOAO CARABAJA e CATARINA CARABAJA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/10/2026.
OLGA DILLE MUNIZ, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CARLOS CHAGA. Filiação: GUILHERME DILLE e MARIA DILLE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
OLIMPIO PEREIRA DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: ESTOQUISTA. Filiação: NAO CONSTA e CONCEICAO FERREIRA BUENO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
REINALDO GLIR, 90 ano(s). Filiação: PEDRO GLIR e ANGELINA GLIR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/10/2026.
RENATO GUIMARAES RIBAS, 80 ano(s). Filiação: DOMINGOS MARTINS RIBAS e ZIDAH GUIMARAES RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 21 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 20/10/2026.