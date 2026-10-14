Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 14/10/2026
ADILSON LEMES GONCALVES, 60 ano(s). Profissão: ELETRICISTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. Filiação: JERONIMO LEMES GONCALVES e MARIA CARVALHO LEMES GONCALVES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
ANTONIO EDVAL MENON, 64 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: LEONCIO MENON e CECILIA CANTERI MENON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/10/2026.
CARIDAD LIZETTE ALVAREZ RODRIGUES, 64 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: LUIS ENRIQUE ALVARES GOMES e MARIA CARIDAD RODRIGUES MONTANO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
CARLINDO MONCARVO, 96 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: CLEMENTINA DORIGO MONCALVO. Filiação: LUCIANO MONCARVO e ROSA PERDONA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
CELSO RIBEIRO, 92 ano(s). Profissão: ECONOMIA. Cônjuge: ERLENE COUTINHO RIBEIRO. Filiação: GUSTAVO EMERITO RIBEIRO e EUFRASIA MARQUES RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
CLEIDE GOMES DA SILVA VALENCIO, 61 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MANOEL GOMES DA SILVA e MARIA DE LOURDES DA SILVA. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE ZONA NORTE – LONDRINA/PR, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
DORLI DANIEL DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PEDRO DANIEL DA SILVA e MARIA DE FARIA E SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
EDEGAR DE OLIVEIRA CRUZ, 67 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARISTELA DE MOURA PARANHOS CRUZ. Filiação: SEBASTIAO BORGEZ DA CRUZ e LEONTINA GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ESPIGAO DAS ANTAS, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
ELIVERTO CHUEIRI, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARCIA REGINA SANTOS DA SILVA. Filiação: EROTIDES IARED CHUEIRI e MARIA APARECIDA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
ELVINO CANTU, 93 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ALZIRA LOPES DA SILVEIRA CANTU. Filiação: LUIS CANTU e MARIA RECH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
INES YANIRE HERNANDEZ ZULUETA, 39 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: CARLOS YASMANY BOLOY TAMAYO. Filiação: ALEJANDRO HERNANDES ADAN e MARITZA MARGARITA ZULUETA PALACIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
JANDIRA CORDEIRO DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CAROLINO ALVES CAMPOS. Filiação: MARCELO CORDEIRO DA SILVA e OTILIA ALVES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
JANDIRA VIEIRA DE OLIVEIRA, 95 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ARMANDIO FERREIRA DOS SANTOS e MARIA DA GLORIA GONSALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
JOAO DUARTE BRANDAO, 69 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: CAROLINA LUCIA PANIZZI BRANDAO. Filiação: JOSE DUARTE BRANDAO e CONSTANCIA PAZ BRANDAO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
JOCIMARA FRANCA CANDIDO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAURO FRANCA CANDIDO e NADIR FRANCA CANDIDO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
JORGE ANTONIO DE LIMA, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LEONILDA CARDOSO DA SILV LIMA. Filiação: IZOLINO ANTONIO DE LIMA e GENI MARIA FLORENTINA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
JORGE LUIZ IMTHURN, 72 ano(s). Filiação: WILKENS IMTHURN e CECILIA IMTHURN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
KAROLINE MAYRA LOPES, 32 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: JEFFERSON ANTONIO LOPES e ELISANGELA IVANHEVITZ LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
LAURO TEUBER, 86 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: HOLDEGARD TEUBER. Filiação: EWALDO TEUBER e ISOLDE TEUBER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, quarta-feira, 14 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 13/10/2026.
LIZIA CANDIDA ARAUJO SOUSA, 32 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: AFONSO PEREIRA DE SOUSA FILHO e REGINEUMA RODRIGUES ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 14 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 13/10/2026.
LUANA MELICE LUZ CUNICO, 43 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: OSMAR CUNICO e IOLANDA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
LUIS VALMIR DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IRACELI SOARES DASILVA. Filiação: TEOPHILO DA SILVA e MARIA DA LUZ DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
LUIZ FERNANDES MAINARDES, 94 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: SALETH DAS DORES ASSAKA. Filiação: LUIZ MAINARDES DE OLIVEIRA e DIVA TEIXEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
MARIA MADALENA VEIGA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCY VEIGA. Filiação: JOSE VEIGA e MARIA DA CONCEICAO FEREIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO BENTINHOS / RIO NEGRO, terça-feira, 13 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 13/10/2026.
MARIA NEUSA RIBEIRO DE AMORIM, 60 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: ANTONIA RIBEIRO DE AMORIM. Sepultamento: CREMATÓRIO PARQUE DAS ALAMANDAS – LONDRINA – PR, quarta-feira, 14 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 13/10/2026.
MARIO DA LUZ AKSENEN, 87 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: ISOLDE ANGELOTTI AKSENEN. Filiação: DEMETRIO AKSENEN e ROSA DOMINGUES DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
MARIO KANIA, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA SEBASTIANA KANIA. Filiação: JOSE KANIA e MARIA KUBIS KANIA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
MARLISE TEREZA MELO, 90 ano(s). Profissão: GOVERNANTA. Filiação: ADAO OLIVEIRA NAZARIO e ROMILDA GUILHERMINA NAZARIO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
NELSON GONCALVES, 82 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETROTÉCNICA. Cônjuge: MARIA DIVA SIQUEIRA GONCALVES. Filiação: JOSE ANTONIO GONCALVES e APARECIDA BUENO GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
OLIVIA NOGUEIRA DE LUCENA, 76 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: DORGIVAL FRANCELINO DE LUCENA. Filiação: JOAO NOGUEIRA DA SILVA e MARIA RIBEIRO CAMPOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
ONEZIO LUIZ DA COSTA, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MANOEL LUIZ DA COSTA e GERTRUDES DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 13 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
OSMARINA BOING, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ARTUR BOING e ORALDINA PETROSCKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
PAULO BORGES LACERDA, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO ANTONIO LACERDA e MARIA APARECIDA LACERDA. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quinta-feira, 15 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
ROSANGELA MARIA DE PONTES ROSA, 54 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: NILDA DE PONTES ROSA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
SONIA CABRAL PINTO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SALIBA PINTO e LAUDEMIRA CABRAL PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
TEOBALDO VITORIO MACHADO, 80 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: FRANCISCO VITOR MACHADO e ZULMIRA SANTOS MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 16:20h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
TEREZINHA SERRA SOUZA BARROS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMILTON CARLOS DE BARROS. Filiação: JOSE SILVESTRE DE SOUZA e LUZIA SERRA DE SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP, quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.
VERA LUCIA DE LIMA, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: DIRCEU. Filiação: RUBENS DE LIMA e MARIA TRINDADE DE JESUS DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 14 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/10/2026.