Nome: JOAO CARLOS DE SOUZA LAMBACH

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: ECONOMISTA

Nome do Pai: CARLOS LAMBACH

Nome da Mãe: IPHYGENIA VIANNA DE SOUZA LAMBACH

Cônjuge: MARLINA BOESEL LAMBACH

Número da FAF: 014233/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMOND VIP ROOM

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 19:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: OLGA CONTE MARCONDES

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: DOMINGOS CONTE FILHO

Nome da Mãe: PIERINA LUCOTTI CONTE

Número da FAF: 014232/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – SANTA LUZIA BORDA DO CAMP /PR

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA (QUATRO BARRAS)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 1 de novembro de 2019

Funerária: SANTA MONICA (QUATRO BARRAS/PR) (41) 3679-13-10

Nome: ACIR FONTOURA PACHECO

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 46 ano(s)

Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Nome do Pai: ACIR MARINHO PACHECO

Nome da Mãe: MARIA LEIA FONTOURA PACHECO

Número da FAF: 014228/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSP. NOSSA SENHORA DO ROCIO CAMPO LARGO PR

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: sexta-feira, 1 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: JORANDIR ALVES

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 58 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ERNESTO ALVES

Nome da Mãe: THEREZA DE LIMA ALVES

Número da FAF: 014227/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 1 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: MARIA ISABELLY TUCHINSKI SINIKEVICZ

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 3 ano(s)

Profissão:

Nome do Pai: JOAO PEDRO SINIKEVICZ

Nome da Mãe: DAYANE DA SILVEIRA TUCHINSKI

Número da FAF: 014226/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 1 de novembro de 2019 às 16:30h

Funerária: CONFIANÇA (FAZENDA RIO GRANDE/PR) (41) 3627-2151

Nome: LUIZ FERNANDO LISBOA GOMES

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: JORNALISTA

Nome do Pai: CARLOS KING GOMES

Nome da Mãe: CANDIDA LISBOA GOMES

Cônjuge: TANIA MARA MENEGHIN GOMES

Número da FAF: 014225/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA SANTO EXPEDITO CAMPO LARGO/PR

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 19:00h

Funerária: PERPETUO SOCORRO(PORTO AMAZONAS/PR) (41) 3018-0141

Nome: KAROLINA GERTRUD SUPERNOK

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: CARLOS LIERMANN

Nome da Mãe: THEREZA LIERMANN

Cônjuge: EDMUNDO VICENTE SUPERNOK

Número da FAF: 014224/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 02 -S. F DE PAULA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 1 de novembro de 2019 às 08:00h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: MIGUEL VIEIRA

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: DECORADOR(A)

Nome do Pai: JUVENAL JOSE VIEIRA

Nome da Mãe: GUINLIBIANA VIEIRA

Número da FAF: 014223/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 1 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: JULIA BIGUNAS

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JULIO KRUL

Nome da Mãe: JOSEFA KRUL

Número da FAF: 014222/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 01 MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: sexta-feira, 1 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: AUGUSTO JOAO DE SANTANA

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: ELETRICISTA

Nome do Pai: JOAO MARIANO DE SANTANA

Nome da Mãe: SEVERINA MARIA DE SANTANA

Cônjuge: ILDA MATOSO

Número da FAF: 014221/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA RESTAURAÇÃO PINHEIRINHO CTBA PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 16:30h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: NATALIA DE LOURDES PEREIRA

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: GABRIEL CORREA

Nome da Mãe: ANNA LESSAK

Cônjuge: MANOEL JUSTINO PEREIRA

Número da FAF: 014220/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ABRANCHES

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: JULIA CASSIANA ROHN DA COSTA

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 59 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: PEDRO ANTONIO DA COSTA

Nome da Mãe: OLGA ROHN DA COSTA

Cônjuge: LUIZ MASSAMI KAMADA

Número da FAF: 014219/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: SILVESTRE BAJERSKI

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: MECÂNICO

Nome do Pai: IGNACIO BAJERSKI

Nome da Mãe: CLARA BAJERSKI

Cônjuge: MARILENE BORGES BAJERSKI

Número da FAF: 014218/2019

Local do Falecimento: UPA – BOA VISTA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: PAROQUIAL ABRANCHES

Data do Sepultamento: sexta-feira, 1 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: MARCOS ROBERTO DRONGECK

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 48 ano(s)

Profissão: SERRALHEIRO

Nome do Pai: JOSE ROBERTO DRONGECK

Nome da Mãe: ROSALINA OLTMANN DROGENCK

Número da FAF: 014217/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: JULIO LENARTOWICZ

Data do Falecimento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: MESTRE OBRAS

Nome do Pai: SIMAO LENARTOWICZ

Nome da Mãe: CAROLINA BAIAK

Cônjuge: ANTONIA MUZIOL LENARTOWICZ

Número da FAF: 014216/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA JD INDEPENDÊNCIA–ARAUCÁRIA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA (ARAUCÁRIA)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Funerária: SANTA RITA (ARAUCÁRIA -PR) (41) 3642-1736