Nome: NAIR PAES BUENO

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANTONIO COELHO

Nome da Mãe: DONINA INTERVINA PAES

Cônjuge: JOSE MIRAS BUENO

Número da FAF: 014187/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA BATISTA – CENTENÁRIO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 15:00h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: PAULO DA SILVA MEDEIROS

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 54 ano(s)

Profissão: POLICIAL MILITAR

Nome do Pai: LAURO DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA MEDEIROS DA SILVA

Número da FAF: 014186/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA NSA SENHORA APARECIDA 2057

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: RAFAEL GOMES

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 35 ano(s)

Profissão: OPERADOR(A)

Nome do Pai: JOAO MARIA GOMES NETTO

Nome da Mãe: DELMA DE LOURDES GOMES

Número da FAF: 014185/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA DE FAZENDA RIO GRANDE PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: CONFIANÇA (FAZENDA RIO GRANDE/PR) (41) 3627-2151

Nome: LUIZ AUGUSTO DE LIMA

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 36 ano(s)

Profissão: MARCENEIRO

Nome do Pai: JOAO DE LIMA

Nome da Mãe: TERESINHA CARLINS DE LIMA

Número da FAF: 014184/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: CLARICE MARTINS DA SILVA

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 74 ano(s)

Profissão:

Nome do Pai: JOAO MARTINS DA SILVA

Nome da Mãe: PEDROLINA EMERENTINA DA SILVA

Número da FAF: 014183/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: IGREJAS – CAPELA COMUNITARIA ALTO BOQUEIRAO

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: SAIMON GERHARD LOURENCO GONCALVES

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 18 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: ODAIR JOSE GONCALVES

Nome da Mãe: MIRIANA LOURENCO DA SILVA

Número da FAF: 014181/2019

Local do Falecimento: LOCAL PÚBLICO – PARQUE GUAIRACA RUA ADELINO VESSOSSI S/N FAZENDINHA CTBA PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA JD DA PAZ CURITIBA PR

Local do Sepultamento: JARDIM DA PAZ

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: ALEXANDRE CONSTANTINO

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 36 ano(s)

Profissão: ELETRICISTA

Nome do Pai: CLAUDIO LUIS CONSTANTINO

Nome da Mãe: LERCI DA SILVA PARADELA

Cônjuge: ALINE CONSTANTINO

Número da FAF: 014179/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: TEREZINHA DE MATOS

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: NESTOR LOPES DE MATOS

Nome da Mãe: ANTONIA DA COSTA LOPES

Cônjuge: SEBASTIAO FRANCA DE SOUZA

Número da FAF: 014177/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: SANTA QUITÉRIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 15:00h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: TERESA MARIA DE JESUS BUENO PEREIRA

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: EUCLIDES DE CAMPOS BUENO

Nome da Mãe: ANA ROSSI BUENO

Cônjuge: SEBASTIAO CLARO PEREIRA

Número da FAF: 014176/2019

Local do Falecimento: OUTROS – UPA 24 HORAS RUA LOURENÇO ANGELO BUZATO EM ALMIRANTE TAMANDAERÉ PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA JARDIM GRAZIELA EM ALMIRANTE TAMANDARÉ PR

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: EIXO SUL SERVIÇOS PÓSTUMOS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3036-2506

Nome: ROBERTO JOSE BORELLA

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 65 ano(s)

Profissão: VENDEDOR(A)

Nome do Pai: MIGUEL BORELLA

Nome da Mãe: NEUZA SCHULTZ BORELLA

Cônjuge: LEILA MARIA DE CAMARGO BORELLA

Número da FAF: 014175/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BR-116

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 01:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: JOAO LOPES TEODORO

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 89 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: JOAQUIM LOPES TEODORO

Nome da Mãe: GERALDA MARIA DE JESUS

Cônjuge: MADALENA MARIA DE PAIVA

Número da FAF: 014174/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEMITÉRIO MEMORIAL DA VIDA – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR.

Local do Sepultamento: CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: LEVI MARTINS DE AGUIAR

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: CONTADOR(A)

Nome do Pai: BELARMINO AIRES DE AGUIAR

Nome da Mãe: ANITA MARTINS AGUIAR

Número da FAF: 014171/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: BENEDITO RITA

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 66 ano(s)

Profissão: TÉCNICO MANUTENÇÃO

Nome do Pai: JOAO RITA

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA CECILIA

Cônjuge: MARIA REZENDE RITA

Número da FAF: 014170/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: JORGINA ANA MODOLIN MOFALDINI

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JORGE MODOLIN

Nome da Mãe: DOZOLINA MODOLIN

Cônjuge: EUCLIDES MARIO MOFALDINI

Número da FAF: 014169/2019

Local do Falecimento: UPA – CIC

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: RUBENS AFONSO GONCALVES MACHADO

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: ILDEFONSO GONCALVES MACHADO

Nome da Mãe: MARIA DA CONCEICAO MACHADO

Número da FAF: 014168/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 1 MUNICIPAL DO AGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: JOAO BENEDITO DE PAULA

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 100 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: MANOEL EVARISTO DE PAULA

Nome da Mãe: AVELINA MARIA DA CONCEICAO

Cônjuge: AMELIA CAMPOS DE PAULA

Número da FAF: 014166/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA EVAGÉLICA O BRASIL PARA JESUS CRISTO EM TERRA ROXA – PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: MEDIANEIRA (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3047-6600

Nome: NIDIA COVAS BARRIONUEVO

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 93 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MARIO COVAS

Nome da Mãe: ARMINDA CARNEIRO COVAS

Cônjuge: WALDEMAR BARRIONUEVO

Número da FAF: 014165/2019

Local do Falecimento: LARES E ASILOS – LAR DE IDOSO BEM VIVER – RUA FREI ORLANDO Nº 260 – JARDIM SOCIAL – CTBA/PR.

Local do Velório: OUTROS – CAPELA LIBERDADE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 às 19:00h

Funerária: STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome: JOANA IDA TONIOLO CECCON

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 95 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: PEDRO TONIOLO

Nome da Mãe: MARIA MAGDALENA MOTTIN TONIOLO

Número da FAF: 014163/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NAÇOES

Local do Velório: IGREJAS – CAPELA N.SRA DO ROSARIO COLOMBO

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO PAROQUIAL N. SRA. DO ROSARIO (COLOMBO)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: SÃO LUCAS (PIRAQUARA – PR) (41) 3667-7555

Nome: HUMBERTO GELINSKI

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 55 ano(s)

Profissão: MECÂNICO

Nome do Pai: ANTONIO GELINSKI

Nome da Mãe: IRENA GELINSKI

Número da FAF: 014161/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – BOM JESUS DOS PASSOS EM PIRAQUARA PR

Local do Sepultamento: PAROQUIAL ABRANCHES

Data do Sepultamento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: SÃO FRANCISCO FILIAL 08 (PIRAQUARA -PR) (41) 3018-1928

Nome: GILMAR ANTONIO GIMENES

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: FRANCISCO GIMENES

Nome da Mãe: ROSA BASSETTO GIMENES

Cônjuge: NAIR YAEKO ITIKAWA GIMENES

Número da FAF: 014160/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: LIDIA TERESINHA MARQUES

Data do Falecimento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: LATINO SANTINI

Nome da Mãe: OLIVIA SANTINI

Cônjuge: RENE JOSE MARQUES

Número da FAF: 014158/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PILAR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 03 – CAPELA MUNICIPAL DO SAO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722