Nome: ANTONIO DA LUZ

Data do Falecimento: quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Idade: 66 ano(s)

Profissão: AÇOUGUEIRO

Nome do Pai: PEDRO DA LUZ

Nome da Mãe: MERCEDES COSTA DA LUZ

Número da FAF: 015479/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: OUTROS – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PROJETO PIA – CAMPO COMPRIDO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE CAMPO COMPRIDO

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: IVETE SILVA NASCIMENTO

Data do Falecimento: quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: COZINHEIRO(A)

Nome do Pai: JOAQUIM SILVA

Nome da Mãe: ISMERIA RAMOS

Número da FAF: 015478/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 às 14:00h

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: CECILIA FABIANOWICZ

Data do Falecimento: quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: FRANCISCO SALESBRAM SOBRINHO

Nome da Mãe: PAULINA SALESBRAM

Cônjuge: GREGORIO FABIANOWICZ

Número da FAF: 015477/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 01 MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: MARIA JOSE SOARES NASARIO

Data do Falecimento: quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE SOARES MALTA

Nome da Mãe: MATILDE CARRIS MALTA

Cônjuge: JOAO MARIA VIEIRA MATEUS

Número da FAF: 015476/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSP. ANGELINA CARON CAMP. GRANDE DO SUL PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAP. 01 DO BOQUEIRAO

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 às 14:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: JOSE LUIZ MENDES PINHEIRO

Data do Falecimento: quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Idade: 58 ano(s)

Profissão: ESTOFADOR

Nome do Pai: LUIZ MENDES PINHEIRO

Nome da Mãe: MARIA LEONIDES PINHEIRO

Cônjuge: NOELY GARCIA PINHEIRO

Número da FAF: 015475/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA Nº 03 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ÁGUA VERDE CTBA PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: GILBERTO DA SILVA

Data do Falecimento: quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: CASEIRO(A)

Nome do Pai: MANOEL GREGORIO DOS SANTOS

Nome da Mãe: CLOTILDES CELESTINA DOS SANTOS

Cônjuge: MARIA LAZINHA DA SILVA

Número da FAF: 015474/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: CLEUSA DE MELO

Data do Falecimento: quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Idade: 71 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: BENEDITO LOPES DE MELO

Nome da Mãe: LAZARA MARIA DE MELO

Número da FAF: 015473/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA VATICANO – ESMERALDA

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 às 09:30h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: RENAN MARQUES GUIMARAES

Data do Falecimento: quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Idade: 78 ano(s)

Profissão: EMPRESARIO(A)

Nome do Pai: JERONIMO TEODORO GUIMARAES

Nome da Mãe: BENEDITA MARQUES

Número da FAF: 015472/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMANTE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 às 10:30h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: JHONATAN PIMENTA DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Idade: 20 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: ALEXANDRE PIMENTA DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: MARISA JURMUS

Número da FAF: 015471/2019

Local do Falecimento: OUTROS – DENTRO DO POSTO //RUA MANOEL RIBAS S/N MERCES CTBA PR

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 às 13:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: ELENILDA DOS SANTOS BEZERRA

Data do Falecimento: quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Idade: 40 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: JOAO MARIA DOS SANTOS

Nome da Mãe: TEREZA MOTA DOS SANTOS

Número da FAF: 015470/2019

Local do Falecimento: OUTROS – CMEI MONTEIRO LOBATO – R- ADIR GOMES DA ROCHA , 546 – TATUQUARA- CTBA / PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA COMUNIDADE DA VIDA – TATUQUARA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: ADAO CLEILTO SERPA NUNES

Data do Falecimento: quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Idade: 78 ano(s)

Profissão: VENDEDOR(A)

Nome do Pai: JULIO DA SILVA NUNES

Nome da Mãe: MARIA DA LUZ NUNES

Número da FAF: 015469/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Idade: 38 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: EDSON PEREIRA DOS SANTOS

Nome da Mãe: GERALDINA MARIA FERREIRA DOS SANTOS

Número da FAF: 015468/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Funerária: MURICY (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3096-0055

Nome: LUCINDA FERNANDES PEREIRA

Data do Falecimento: quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Idade: 80 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE FERNANDES

Nome da Mãe: JULIA PEREIRA FERNANDES

Cônjuge: WALTER MENGATO

Número da FAF: 015467/2019

Local do Falecimento: OUTROS – HOP. CURITIBA HOSPICE

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: IVONI BRUNO

Data do Falecimento: quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Idade: 71 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE BRUNO

Nome da Mãe: MUNICA AJAC BRUNO

Número da FAF: 015466/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA NO JARDIM ADRIANA – COLOMBO

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Funerária: MEDIANEIRA (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3047-6600

Nome: PEDRO CHIQUITI

Data do Falecimento: quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão: MECÂNICO

Nome do Pai: JOAO CHIQUITI

Nome da Mãe: SILVANIRA SANTOS CHIQUITI

Número da FAF: 015464/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – PEDRO ANTONIACOMI 125/BOCAIUVA DO SUL/PR

Local do Velório: OUTROS – CEMITERIO M. DE BOCAIUVA DO SUL

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: MEDIANEIRA (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3047-6600

Nome: ALZEMIRO APARECIDO SILVERIO SANTANA

Data do Falecimento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Idade: 50 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: JOAO GONCALVES SANTANA

Nome da Mãe: IDAZIMA SILVERIO DE SANTANA

Cônjuge: ROSENEIA APRECIDA DO AMARAL SANTANA

Número da FAF: 015463/2019

Local do Falecimento: UPA – CIC

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: PARQUE SÃO PEDRO

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: PETERSON ALAMIR EFIGENIO

Data do Falecimento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Idade: 41 ano(s)

Profissão: PAISAGISTA

Nome do Pai: JANDIR EFIGENIO

Nome da Mãe: MARLES APARECIDA EFIGENIO

Número da FAF: 015462/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – RUA JOSE GIRALD, 194 CAJURU

Local do Velório: OUTROS – CAPELA UNILUTUS CTBA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: sexta-feira, 29 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262