Nome: REGINA DE FATIMA GUIDETI BEZERRA

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 58 ano(s)

Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Nome do Pai: GERMANO GUIDETI

Nome da Mãe: MATILDE BADER GUIDETI

Cônjuge: ANTONIO APARECIDO BEZERRA

Número da FAF: 014100/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO PADRE PEDRO FUSS EM SÃO JOSÉ DO PINHAIS PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 16:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: JOSE EVANRY BORGES DE MATTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 57 ano(s)

Profissão: GARÇOM

Nome do Pai:

Nome da Mãe: AMELIA BORGES DE MATTOS

Número da FAF: 014099/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 01 CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FCO DE PAULA CTBA

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SÃO MARCOS

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: JOAO INEZ DE ASSIS

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 76 ano(s)

Profissão: AÇOUGUEIRO

Nome do Pai: SEBASTIAO INEZ DE ASSIS

Nome da Mãe: DIVINA MARIA DE ASSIS

Número da FAF: 014098/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 16:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: JUVINA PEDROSO DOS SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 78 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: ANA ROSA PEDROSO

Número da FAF: 014097/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE CERRO AZUL

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Funerária: ORG. SOCIAL DE LUTO DE CERRO AZUL (CERRO AZUL/PR) (041) 3662-1425

Nome: JERZY WITKOWSKI

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 74 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: STANISLAW WITROWSKI

Nome da Mãe: HELENA LEWANDOWSKI WITKOWSKI

Número da FAF: 014096/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 04 DO QGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 14:30h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: CLAUDIO DONIZETE DA CRUZ

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 62 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: AFONSO GONCALVES

Nome da Mãe: NAIR ALVES DA CRUZ

Número da FAF: 014095/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA JD DA COLINA / COLOMBO

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA (COLOMBO)

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: PEDRO BERTOME DE MENDONCA

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 99 ano(s)

Profissão: GEOLÓGO(A)

Nome do Pai: FRANCELINO ELOI DE MENDONCA

Nome da Mãe: FRANCISCA MEGER

Número da FAF: 014092/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome: ONDINA MARIA BUFFA

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: MARIA AMELIA DOS PASSOS

Cônjuge: NERBAL BUFFA

Número da FAF: 014090/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITAL SANTA CASA RUA CEL OTTONI FERREIRA MACIEL PALMEIRA PR

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: SONIA DA VEIGA

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 60 ano(s)

Profissão: BLOQUISTA

Nome do Pai: NELSINO DA VEIGA

Nome da Mãe: CELIA DA VEIGA

Número da FAF: 014089/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 01 CEMITÉRIO MUNICIPAL ÁGUA VERDE CTBA

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: ADALGIZA DO CARMO MENDONCA

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 71 ano(s)

Profissão: ENFERMEIRO(A)

Nome do Pai: JOAO DO CARMO MENDONCA

Nome da Mãe: ARLINDA MARIA DA CONCEICAO

Número da FAF: 014087/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA PR

Local do Velório: CAPELA VATICANO – ESMERALDA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: PAMELA DO NASCIMENTO DA COSTA

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 33 ano(s)

Profissão: VENDEDOR(A)

Nome do Pai: SILVIO ORLEI DA COSTA

Nome da Mãe: GIOVANNA ANDREA DO NASCIMENTO

Número da FAF: 014084/2019

Local do Falecimento: UPA – BOQUEIRAO

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 03 CEMITÉRIO MUNICIPAL ÁGUA VERDE CTBA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 09:30h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: CLAUDIA MARA BELINOSKI

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: ABASTECEDOR(A)

Nome do Pai: JOAO BELINOSKI

Nome da Mãe: HILDA BELINOSKI

Cônjuge: ANTONIO PINTO VASCONCELLOS FILHO

Número da FAF: 014082/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: OUTROS – CAPELA AVM REBOUÇAS

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 12:00h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: DIRCE MORAES DE OLIVEIRA ROSA

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MARCELINO DE MORAES SEIXAS

Nome da Mãe: ELVIRA ALVES DO NASCIMENTO

Cônjuge: BERNARDINO MARQUES DE OLIVEIRA ROSA

Número da FAF: 014080/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: PAROQUIAL SANTA FELICIDADE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: SERGIO YASUMOTO

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: EMPRESARIO(A)

Nome do Pai: NAMITO YASUMOTO

Nome da Mãe: MITIKO YASUMOTO

Cônjuge: ELISABETE AOKI YASHUMOTO

Número da FAF: 014078/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA EVANGÉLICA HOLINESS NO BAIRRO CRISTO REI CTBA – PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: FABIO BATISTA RIBEIRO

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 38 ano(s)

Profissão: BANCÁRIO(A)

Nome do Pai: PEDRO BATISTA RIBEIRO

Nome da Mãe: JOSELIA DA LUZ RIBEIRO

Cônjuge: IARA SILVA MALTA RIBEIRO

Número da FAF: 014077/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA CATOLICA DO SITIO CERCADO CTBA PR

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE UMBARÁ

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: DIVA BALABUCH

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE BRUHMULLER

Nome da Mãe: PALMIRA GUIMARAES BRUHMULLER

Cônjuge: MIGUEL BALABUCH

Número da FAF: 014076/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 02 CEMITÉRIO MUNICIPAL ÁGUA VERDE CTBA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: LOUISE MARIA ROHSLER DE LIMA

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 1 ano(s)

Profissão: MENOR

Nome do Pai: EDSON JOAQUIM ALVES

Nome da Mãe: ANGELA CRISTINA ROHSLER

Número da FAF: 014075/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Funerária: SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777

Nome: ANDERSON MARCELO DE CARVALHO

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 47 ano(s)

Profissão: ELETRICISTA

Nome do Pai:

Nome da Mãe: TEREZA DE CARVALHO

Cônjuge: LUCIANA SUTIL DE OLIVEIRA DE CARVALHO

Número da FAF: 014074/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: JOAO CAMPOS DA SILVA

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: SEBASTIANA MARIA DA SILVA

Número da FAF: 014073/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Local do Velório: IGREJAS – CAPELA DA PAZ

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: MARIA LUCIA CORADASSI

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: AUXILIAR

Nome do Pai: VICTOR CORADASSI

Nome da Mãe: AMALIA CUNICO CORADASSI

Número da FAF: 014072/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ABRANCHES

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: IRMA MAIR LEMOINE

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: ALUISIO MAIR

Nome da Mãe: MARIA DO BELEM MAIR

Cônjuge: RUY CARLOS LEMOINE

Número da FAF: 014071/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: JOSE ORLANDO PERONI

Data do Falecimento: segunda-feira, 28 de outubro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: EMPRESARIO(A)

Nome do Pai: ALEXANDRE PERONI

Nome da Mãe: AMALIA ELORZA PERONI

Cônjuge: MARIA DA CONCEICAO ROCHA TORRES PERONI

Número da FAF: 014070/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Velório: OUTROS – CAPELA PREVER DE IGUAPE – SAO PAULO

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 29 de outubro de 2019

Funerária: MURICY (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3096-0055