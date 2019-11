Nome: ALCIONIR ANTONIO VIELGOSZ

Data do Falecimento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Idade: 61 ano(s)

Profissão: CONTADOR(A)

Nome do Pai: CLAUDIO VIELGOSZ

Nome da Mãe: IDA VIELGOSZ

Número da FAF: 015398/2019

Local do Falecimento: OUTROS – ESTABELICIMENTO COMERCIAL – AV CANDIDO DE ABREU , 526 – CENTRO CIVICO- CTBA / PR

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019 às 15:30h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: MAURICIO ZAMPIERI DE FREITAS

Data do Falecimento: segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Idade: 41 ano(s)

Profissão: ADVOGADO(A)

Nome do Pai: AGENTIL DE FREITAS

Nome da Mãe: EDENIR ZAMPIERI

Número da FAF: 015397/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUARIA DE APUCARANA PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: ADEMIR CUNICO

Data do Falecimento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Idade: 66 ano(s)

Profissão: PINTOR(A)

Nome do Pai: FRANCISCO CUNICO

Nome da Mãe: ODETTE PRADO CUNICO

Cônjuge: NILCE TEREZINHA CUNICO

Número da FAF: 015396/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO BARREIRINHA CTBA PR

Local do Sepultamento: PAROQUIAL ABRANCHES

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: JOAO FABRICIO NUNES DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão:

Nome do Pai: LAURENTINO OLIVEIRA

Nome da Mãe: OLINDINA NUNES DE OLIVEIRA

Número da FAF: 015395/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: MARIA JOSE AUDA

Data do Falecimento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Idade: 65 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JOSE DE AUDA

Nome da Mãe: DAIZI MARCONDES DE AUDA

Número da FAF: 015394/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL TRIANON GUARAPUAVA PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: NATALINA DA SILVA DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Idade: 55 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: PEDRO DA SILVA

Nome da Mãe: PEDRO DA SILVA

Cônjuge: FLAVIO SIDNEI DE OLIVEIRA

Número da FAF: 015393/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BERTI – SÃO JOSE DOS PINHAIS

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: MARIA DE LOURDES STOEBERL

Data do Falecimento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Idade: 66 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOVINO BUENO

Nome da Mãe: FRANCISCA BUENO

Cônjuge: ORESTES STOEBERL

Número da FAF: 015392/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITAL DE MATERNIDADE PAROLIN CAMPO LARGO PR

Local do Velório: CAPELA VATICANO – ESMERALDA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: GILIARD FRANCA ARAUJO

Data do Falecimento: segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Idade: 31 ano(s)

Profissão: SERVENTE

Nome do Pai: NELSON BRAZ ARAUJO

Nome da Mãe: DALILA DE FRANCA SOUZA

Número da FAF: 015391/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL/PR

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Funerária: MENINO DEUS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3657-7377

Nome: CLAIR DA CRUZ

Data do Falecimento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Idade: 30 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO ARI DA CRUZ

Nome da Mãe: VERA LUCIA CAMARGO

Número da FAF: 015390/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL TIJUCAS DO SUL

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Funerária: CRISTO REI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) (41) 3035-5308

Nome: JUREMA KAIKO TAKAHASHI

Data do Falecimento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: KANJI SATO

Nome da Mãe: TUYAKO UMAMOTO SATO

Cônjuge: SATOSHI TAKAHASHI

Número da FAF: 015389/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: ROSIMERY SCUISSIATO GASPAR

Data do Falecimento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Idade: 57 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ADAYR SCUISSIATO

Nome da Mãe: MARIA SCUISSIATO

Cônjuge: MAURO GASPAR

Número da FAF: 015388/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMANTE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019 às 10:30h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: JOAO AUGUSTO MAIA

Data do Falecimento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Idade: 99 ano(s)

Profissão: AUDITOR(A)

Nome do Pai: AUGUSTO ALVES MAIA

Nome da Mãe: MARIA ESTEVAO ALVES

Número da FAF: 015387/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Funerária: PREVENIR (PINHAIS – PR) (41) 3668-4391

Nome: WIELLIAM FERREIRA

Data do Falecimento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JOSE LUIZ FERREIRA

Nome da Mãe: MARIA FERREIRA

Cônjuge: DIRCE CARDOSO FERREIRA

Número da FAF: 015386/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 02 SANTA CANDIDA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome: ANNA VICTORIA TEIXEIRA MAIA

Data do Falecimento: segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Idade: 2 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: CARLOS EDUARDO DA SILVA MAIA

Nome da Mãe: HEMYLY CAROLINE TEIXEIRA MAIA

Número da FAF: 015385/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE DOS PINHAIS

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA – SÃO JOSE DOS PINHAIS

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: CRISTO REI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) (41) 3035-5308

Nome: ANA CLARA CREASSO ALBERTONI

Data do Falecimento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Idade: 1 mes(es)

Profissão: MENOR

Nome do Pai: CLAUDEMIR JOSIVALDO ALBERTONI

Nome da Mãe: TANIA JAQUELINE CREASSO ALBERTONI

Número da FAF: 015382/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PEQUENO PRÍNCIPE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE TOLEDO/PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Funerária: BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33721847

Nome: JOAQUINA FELIX CASEMIRO

Data do Falecimento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: DOMINGOS FELIX CASEMIRO

Nome da Mãe: JOSEPHA MARIA DOS SANTOS

Número da FAF: 015381/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE JOINVILLE / SC

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Funerária: BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33721847

Nome: OSMARINA NEVES DE ANDRADE

Data do Falecimento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO PEDRO NEVES

Nome da Mãe: ANA DE SOUZA NEVES

Cônjuge: ANTONIO BORGES DE ANDRADE

Número da FAF: 015380/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPÉLA 01 DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: CELIO PURCOTE

Data do Falecimento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Idade: 60 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL

Nome do Pai: ZEFERINO PURCOTE

Nome da Mãe: EVA VEIGA

Cônjuge: MARA SOLANGE PEPPLOW PURCOTE

Número da FAF: 015379/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CREMATÓRIO VATICANO ALMIRANTE TAMANDARE PR

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 27 de novembro de 2019 às 10:50h

Funerária: PERPETUO SOCORRO(PORTO AMAZONAS/PR) (41) 3018-0141