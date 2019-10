Nome: MARIA ARACI DA CRUZ

Data do Falecimento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Idade: 76 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: MARIA NATALIA EMILIA DE CALAIS

Cônjuge: MARIO PEREIRA DA CRUZ

Número da FAF: 012585/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 27 de setembro de 2019

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: LUCAS EMANUEL FIEL DE LIMA

Data do Falecimento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Idade: 14 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: IZAIAS PEIXOTO DE LIMA

Nome da Mãe: SANDRA MARA PEREIRA FIEL

Número da FAF: 012584/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: sexta-feira, 27 de setembro de 2019 às 09:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: LUIZ CARLOS MEGA

Data do Falecimento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Idade: 79 ano(s)

Profissão: CONTADOR(A)

Nome do Pai: IZIDORO MEGA

Nome da Mãe: CELINA MEGA

Cônjuge: MARIA ZILDA DOS ANJOS MEGA

Número da FAF: 012583/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SUGISAWA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 02 – ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: sexta-feira, 27 de setembro de 2019 às 15:00h

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: PERSEDI GUIDETTI GOMES

Data do Falecimento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Idade: 93 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: PASCHOAL GUIDETTI

Nome da Mãe: MARGARIDA SEREZE

Cônjuge: AFRIZIO GOMES

Número da FAF: 012581/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 01 DO CEMITÉRIO DO BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 27 de setembro de 2019 às 11:00h

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: CARLOS NELSON CHICHORRO

Data do Falecimento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão:

Nome do Pai: EWANDRO CHICHORRO

Nome da Mãe: ESTHER PREIRA CHICHORRO

Número da FAF: 012579/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: sexta-feira, 27 de setembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: VALDECIR MURAROTO

Data do Falecimento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Idade: 58 ano(s)

Profissão: ELETRICISTA

Nome do Pai: FELICIO MURAROTO

Nome da Mãe: CARMELITA ROMUALDO MURAROTO

Número da FAF: 012578/2019

Local do Falecimento: UPA – CAJURU

Local do Velório: OUTROS – CAPELA AVM CTBA – PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: sexta-feira, 27 de setembro de 2019 às 11:30h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: RITA DE CASSIA WERLICH

Data do Falecimento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Idade: 62 ano(s)

Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Nome do Pai: ESTEFANO SOIKA

Nome da Mãe: MARIA APARECIDA SOIKA

Cônjuge: CELIO WERLICH

Número da FAF: 012577/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA SLÃO PAROQUIAL CONJUNTO APOLO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SÃO MARCOS

Data do Sepultamento: sexta-feira, 27 de setembro de 2019 às 09:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: MARLENE MARTENDAL

Data do Falecimento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO ANTONIO NASCIMENTO

Nome da Mãe: MARIA PATRICIA

Cônjuge: SEBASTIAO MARTENDAL

Número da FAF: 012576/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: TERESINHA DE FATIMA NASCIMENTO PAULINO

Data do Falecimento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Idade: 53 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JOSE EVANGELISTA DO NASCIMENTO

Nome da Mãe: VITALINA SOARES DE LIMA

Cônjuge: LUIZ CARLOS PAULINO

Número da FAF: 012574/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: sexta-feira, 27 de setembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: ROSA YEDNACH

Data do Falecimento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: VAJUN FABIENSKI

Nome da Mãe: LYDIA LOURENCO PIMENTEL

Cônjuge: WALDOMIRO YEDNACH

Número da FAF: 012573/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 01 – ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 27 de setembro de 2019 às 10:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: ELZIA BISCARDI ORDINE

Data do Falecimento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Idade: 95 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ERNESTO BISCARDI ORDINE

Nome da Mãe: CESIRA BISCARDI

Cônjuge: ODILON ESPINOLA ORDINE

Número da FAF: 012572/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 27 de setembro de 2019

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: DIOMAR KEIL

Data do Falecimento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Idade: 89 ano(s)

Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL

Nome do Pai: ADOLFO KEIL

Nome da Mãe: FLORENTINA KEIL

Cônjuge: LILIA OLIVEIRA KEIL

Número da FAF: 012571/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 17:00h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: ALEXANDRE KURDY

Data do Falecimento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Idade: 90 ano(s)

Profissão: PROJETISTA

Nome do Pai: WLADISLAW KURDYBANOWSKI

Nome da Mãe: ROZALIA KURDYBANOWSKI

Cônjuge: GRACITA BARCIK KURDY

Número da FAF: 012568/2019

Local do Falecimento: UPA – BOA VISTA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 02 CEMITÉRIO MUN. SÃO FCO DE PAULA CTBA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 27 de setembro de 2019 às 10:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: SARA HELENA MARQUES DAMMSKI

Data do Falecimento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Idade: 93 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: IZIDORO MARQUES

Nome da Mãe: GUIOMAR DA C MARQUES

Cônjuge: JOB DAMMSKI

Número da FAF: 012569/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PILAR

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 17:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

