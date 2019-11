Nome: CELIA GUIMARAES MARTINS

Data do Falecimento: segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Idade: 75 ano(s)

Profissão: PESQUISADOR(A)

Nome do Pai: ALVARO RIBEIRO GUIMARAES

Nome da Mãe: ERCILIA ZAGONEL GUIMARAES

Número da FAF: 015359/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 1 SAO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: terça-feira, 26 de novembro de 2019 às 13:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: MARIA TRINDADE DA CRUZ

Data do Falecimento: segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: MARIA JOSE DA CRUZ

Número da FAF: 015358/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 26 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: ANTONIO ROMARIO BORGES DE VARGAS

Data do Falecimento: segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Idade: 75 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: JOSE VARGAS DA COSTA

Nome da Mãe: GRACIOLINA BORGES DE VARGAS

Cônjuge: LAURA DE VARGAS

Número da FAF: 015357/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MEMORIAL DA VIDA – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR.

Local do Sepultamento: CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 26 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: EIXO SUL SERVIÇOS PÓSTUMOS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3036-2506

Nome: ERETUZA BARBOSA DE MORAIS

Data do Falecimento: segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Idade: 74 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: FLORIANO BARBOSA DE MORAIS

Nome da Mãe: FRANCISCA JONAS DA CONCEICAO

Número da FAF: 015356/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: PAULO VICENTE PEREIRA DE SOUZA

Data do Falecimento: segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão:

Nome do Pai: CLOVIS RODRIGUES DE SOUZA

Nome da Mãe: ZALIA PEREIRA DE SOUZA

Cônjuge: DORISWERNECK DE SOUZA

Número da FAF: 015355/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 004 DO AGUA VERDE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 26 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: AUGUSTO WAGNER LEITE

Data do Falecimento: segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Idade: 56 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JOSE FERREIRA LEITE

Nome da Mãe: ILUAL ROSA LEITE

Número da FAF: 015354/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 02 CEMITÉRIO MUNICIPAL DOP BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 26 de novembro de 2019 às 14:30h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: RENILSE AMARAL JULIO

Data do Falecimento: segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: MARIA MADALENA AMARAL

Cônjuge: ANTONIO ALBERTO ALVES JULIO

Número da FAF: 015350/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: PARQUE SÃO PEDRO

Local do Sepultamento: PARQUE SÃO PEDRO

Data do Sepultamento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: GISLENE KIOMI NITTA

Data do Falecimento: segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Idade: 49 ano(s)

Profissão: VENDEDOR(A)

Nome do Pai: KATUO NITTA

Nome da Mãe: TEREZINHA NITTA

Cônjuge: JAIR LIMA DE BASTOS

Número da FAF: 015349/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BERTI SAO JOSE DOS PINHAIS

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Funerária: SÃO CAMILO (PIRAQUARA – PR) (41) 3673-5593

Nome: JOAO RANGEL MACHADO PEREIRA

Data do Falecimento: sábado, 23 de novembro de 2019

Idade: 45 ano(s)

Profissão: COZINHEIRO(A)

Nome do Pai: JOSE MARIA PEREIRA

Nome da Mãe: TERESA MACHADO PEREIRA

Número da FAF: 015348/2019

Local do Falecimento: OUTROS – TERRENO BALDIO RUA CAPITÃO ANTONIO JOAQUIM BARBOSA 108 CRUZEIRO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA NOSSA SENHORA DA PAZ BOQUEIRÃO CTBA PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: JACQUELINE NUNES DE CARVALHO

Data do Falecimento: segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Idade: 38 ano(s)

Profissão: ASSISTENTE DEPTO. PESSOAL

Nome do Pai: VIVALDINO NUNES DE CARVALHO

Nome da Mãe: ELVIRA TEREZINHA DE CARVALHO

Número da FAF: 015347/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: IERTY DE ANDRADE CASTAGNOLI

Data do Falecimento: domingo, 24 de novembro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ARISTEU DOS SANTOS ANDRADE

Nome da Mãe: HELGA BOUTIN ANDRADE

Cônjuge: ANTONIO CASTAGNOLI

Número da FAF: 015345/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL – CAMPO LARGO/PR.

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Funerária: FUNERÁRIA ANDRADE (CAMPO LARGO – PR) (41) 3292-3485

Nome: MARIA APARECIDA STRUCHER

Data do Falecimento: segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: COZINHEIRO(A)

Nome do Pai: OTAVIO PRETO

Nome da Mãe: MARIA JOSE PRETO

Número da FAF: 015343/2019

Local do Falecimento: UPA – FAZENDINHA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 26 de novembro de 2019 às 16:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: JOAO VITOR DOS SANTOS

Data do Falecimento: domingo, 24 de novembro de 2019

Idade: 19 ano(s)

Profissão: REPOSITOR(A)

Nome do Pai:

Nome da Mãe: LUCIANE ROSA DOS SANTOS

Número da FAF: 015342/2019

Local do Falecimento: OUTROS – UPA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA JARDIM GRAVILLE EM ALMIRANTE TAMANDARÉ

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

Data do Sepultamento: terça-feira, 26 de novembro de 2019

Funerária: SERVIÇOS FUNERÁRIOS TAMANDARÉ(ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) (41) 3657-1206

Nome: ROBERTO FELISBERTO

Data do Falecimento: domingo, 24 de novembro de 2019

Idade: 62 ano(s)

Profissão: PORTEIRO(A)

Nome do Pai: ANTONIO FELISBERTO

Nome da Mãe: ALZIRA FELISBERTO

Número da FAF: 015340/2019

Local do Falecimento: UPA – CAMPO COMPRIDO

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 26 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: MARCO ANTONIO PEREIRA FLORES

Data do Falecimento: segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Idade: 75 ano(s)

Profissão: MÉDICO(A)

Nome do Pai: APOLONIO FLORES

Nome da Mãe: RAMONA PEREIRA FLORES

Cônjuge: TANIA REGINA PINHEIRO FLORES

Número da FAF: 015338/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: CAPELA VATICANO – ESMERALDA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: terça-feira, 26 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490