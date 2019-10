Nome: ALEIXO KARACHENSKI

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 71 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: ANDRE KARACHENSKI

Nome da Mãe: HELENA DEBAX KARACHENSKI

Cônjuge: VERONICA JAREK KARACHENSKI

Número da FAF: 012545/2019

Local do Falecimento: OUTROS – POÇO AV SÃO CASEMIRO COLONIA CRISTINA ARAUCÁRIA /PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEM COLONIA CRISTINA ARAUCÁRIA/PR

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO COLONIA CRISTINA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Funerária: SANTA RITA (ARAUCÁRIA -PR) (41) 3642-1736

Nome: MARIA RAMOS FORKERVIS

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: SEBASTIAO RAMOS DA SILVA

Nome da Mãe: ROSA MARIA DA CONCEICAO

Número da FAF: 012544/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: SANTA QUITÉRIA

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 16:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: MARIA LUIZA KOWALSKI KUCANIZ

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JOAQUIM KOWALSKI

Nome da Mãe: HELENA KRAINSKI

Cônjuge: ANTONIO KUCANIZ

Número da FAF: 012543/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ABRANCHES

Local do Sepultamento: PAROQUIAL ABRANCHES

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 às 15:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: AIDA REBELO ROCHE

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: OTILIO NATIVIDADE REBELO

Nome da Mãe: OTILIA PEREZ REBELO

Cônjuge: LINUS ALOYSIO ROCHE

Número da FAF: 012542/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA UNILUTUS CTBA PR

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 às 23:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: SEBASTIAO MACHADO

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 89 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: JOAO HENRIQUE MACHADO

Nome da Mãe: FRANCISCA MARIA SENNE

Número da FAF: 012541/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 11:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: MARLENE FINCATO LUGUES

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: DIONISIO FINCATO

Nome da Mãe: FELICITA LAZZAROTO

Número da FAF: 012540/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PILAR

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 11:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: VALTEMIR TEODORO DA SILVA

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 57 ano(s)

Profissão: METALÚRGICO

Nome do Pai: JAIR TEODORO DA SILVA

Nome da Mãe: TEREZINHA CAMILO DA SILVA

Número da FAF: 012538/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 15:30h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: RAQUEL DOS SANTOS

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: TOME DOS SANTOS

Nome da Mãe: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS

Número da FAF: 012537/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA PQ. METROPOLITANO – F.Z.R GRANDE

Local do Sepultamento: PARQUE METROPOLITANO (FAZENDA RIO GRANDE)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 11:00h

Funerária: NOSSA SENHORA DE LOURDES (FAZENDA RIO GRANDE – PR) (41) 3604-7422

Nome: FRANCISCO FERNANDES DE LIMA

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 50 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: ANTONIO BANDEIRA DE LIMA

Nome da Mãe: TEREZA DE JESUS FERNANDES

Cônjuge: CELIA APARECIDA DONATO DE LIMA

Número da FAF: 012536/2019

Local do Falecimento: UPA – BOA VISTA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPÉLA 02 DO SANTA CÂNDIDA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 11:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: MIGUEL BOA SORTE

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 66 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: JOSIAS BOA SORTE

Nome da Mãe: ANITA MARQUES RODRIGUES

Cônjuge: NEUZA MENDONCA BOA SORTE

Número da FAF: 012534/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 13:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: ESTHER SALES MOUGO

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 2 mes(es)

Profissão:

Nome do Pai: ALESSANDRO DOS SANTOS MOUGO

Nome da Mãe: JACQUELINE DA PAIXAO SALES

Número da FAF: 012533/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA NO BOQUEIRAO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: ELVIRA DA SILVA ELIAS

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: SEVERINO JOSE DA SILVA

Nome da Mãe: JANUARIA EMILIA DOS SANTOS DA SILVA

Número da FAF: 012532/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: JOAO JAMUR GUSSO

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 53 ano(s)

Profissão: MARCENEIRO

Nome do Pai: JOAO GUSSO

Nome da Mãe: ODALEIA ELIAS GUSSO

Número da FAF: 012531/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA CEMEITERIO LUTERANO

Local do Sepultamento: COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 11:00h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: IZOLEIDE MENDES BERTI

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: GERVAZIO MENDES

Nome da Mãe: NAIR MENDES

Cônjuge: JOAQUIM ITALO BERTI SOBRINHO

Número da FAF: 012528/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA UNILUTUS

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 09:00h

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: TEREZINHA CUBAS MAZURKIEVICZ

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 76 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO MAZURKIEVICZ

Nome da Mãe: ROSA CUBAS MAZURKIEVICZ

Número da FAF: 012527/2019

Local do Falecimento: LARES E ASILOS – R, BORTOLO GUSSO , 194 – CAPAO RASO – CTBA / PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 02 MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 12:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: SILVERIA PIACESKI

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MIECISLAU PIACESKI

Nome da Mãe: MARIA PIACESKI

Número da FAF: 012526/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – UPA ALTO MARACANA – COLOMBO / PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 02 MUNICIPAL SANTA CANDIDA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 às 17:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: AURINO LINO DOS SANTOS

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 90 ano(s)

Profissão: PEDREIRO

Nome do Pai: LEOCADIO LINO DOS SANTOS

Nome da Mãe: ALEXANDRINA MARIA DE JESUS

Cônjuge: IZABEL COUTINHO CORDEIRO

Número da FAF: 012525/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 1 DO CEM MUN DO AGUA VERDE

Local do Sepultamento: CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 10:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: LAURA DA ROSA DE ARRUDA

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 75 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANTONIOGREGORIO DA SILVA

Nome da Mãe: BENEDITA DA ROSA

Cônjuge: LEONEL BUENO DE ARRUDA

Número da FAF: 012524/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO JARDIM OSASCO COLOMBO

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777

Nome: MARIZE ERAIRDES LASKAWSKI

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 73 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO GOMES

Nome da Mãe: JURACI CONCEICAO GOMES

Cônjuge: LEOPOLDO LASKAWSKI

Número da FAF: 012522/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA Nº 01 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 11:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: LORIVAL PEDRO GONDRO

Data do Falecimento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Idade: 65 ano(s)

Profissão: OPERADOR(A) CALDEIRA

Nome do Pai:

Nome da Mãe: TEREZA GONDRO

Cônjuge: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GONDRO

Número da FAF: 012521/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 02 – BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 26 de setembro de 2019 às 10:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818