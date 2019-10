Nome: ELY DE ALMEIDA SANTOS

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: SADY DE ALMEIDA SANTOS

Nome da Mãe: ANGELINA BENINCA SANTOS

Cônjuge: MARILENA OLIVEIRA DE ALMEIDA SANTOS

Número da FAF: 013909/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NAÇOES

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: ONDINA SENTONE

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 98 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: ALFREDO DE OLIVEIRA SENTONE

Nome da Mãe: ANNA ZAVADZKI SENTONE

Número da FAF: 013908/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PILAR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 01 SÃO FRANCISCO DE PAULA MUNICIPAL

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: MARCO ANTONIO DOLABELLA

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: MARCIO COUTINHO DOLABELLA

Nome da Mãe: IRENE DOLABELLA

Número da FAF: 013907/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA UNILUTUS CTBA – PR

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: domingo, 27 de outubro de 2019

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: JOSE LEME DO PRADO JUNIOR

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 61 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: JOSE LEME DO PRADO SOBRINHO

Nome da Mãe: CECILIA DA SILVA PRADO

Cônjuge: VANI DO PRADO

Número da FAF: 013906/2019

Local do Falecimento: UNIDADE DE SAÚDE – UPA SÍTIO CERCADO – RUA DR. LEVY BUQUERA Nº 700 – SÍTIO CERCADO – CTBA/PR.

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: EVANIL CATENASSI

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: RAIMUNDO CATENASSI

Nome da Mãe: MADALENA ANTUNES CATENASSI

Cônjuge: NAO SOUBE INFORMAR

Número da FAF: 013905/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: DORACI DOS SANTOS

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 50 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: DORALICE DAS GRACAS DOS SANTOS

Número da FAF: 013904/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS 935

Local do Sepultamento: GUARITUBA (PIRAQUARA)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 às 15:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: JOSE MACHADO DA COSTA

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Nome do Pai: JOAQUIM MACHADO DA COSTA

Nome da Mãe: VERSINA FARIAS

Cônjuge: LAIR DOS SANTOS COSTA

Número da FAF: 013903/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA MUNICIPAL BOQUEIRÃO 01- CURITIBA PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 às 15:00h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: VANDA MARIA BONFIM

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 48 ano(s)

Profissão: PUBLICITÁRIO(A)

Nome do Pai: JOSE BONFIM

Nome da Mãe: GENI APARECIDA LOPES BONFIM

Cônjuge: MARCIO FERNANDO DE FREITAS

Número da FAF: 013902/2019

Local do Falecimento: UPA – BOQUEIRAO

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DA UNILUTUS

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: NOEL RODRIGUES DOS SANTOS

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: ELETRICISTA

Nome do Pai: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS

Nome da Mãe: DONATILA RODRIGUES DOS SANTOS

Cônjuge: LENIRA APARECIDA DOS SANTOS

Número da FAF: 013901/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PILAR

Local do Velório: OUTROS – PARQUE SÃO GABRIEL COLOMBO PR

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ARAUCÁRIAS (COLOMBO)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019

Funerária: MENINO DEUS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3657-7377

Nome: FABIO FURMAN PINTO DA LUZ

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 36 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: JOSEMAR PINTO DA LUZ

Nome da Mãe: MARIA RUTE FURMAN DA LUZ

Número da FAF: 013899/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA EVANGÉLICA – NOVO MUNDO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: MARILDO RODRIGUES DE ALMEIDA

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 42 ano(s)

Profissão: VENDEDOR(A)

Nome do Pai: SEBASTIAO RODRIGUES DE ALMEIDA

Nome da Mãe: ILDA DO NASCIMENTO DE ALMEIDA

Número da FAF: 013898/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: ARIALDO SEVERO DA PAZ

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: PINTOR(A)

Nome do Pai: ODILON SEVERO DA PAZ

Nome da Mãe: TEREZINHA CONCEICAO BARCELOS PAZ

Número da FAF: 013896/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: TEREZA MARIA DE JESUS

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 76 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: CARMINDO LOPES RIBEIRO

Nome da Mãe: SENHORINHA MARIA DE JESUS

Cônjuge: DANIEL LOPES RIBEIRO

Número da FAF: 013895/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA CRISTÃ REMANESCENTE PRIMITIVA SITIO CERCADO CTBA

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: AMELIA SILVEIRA NEVES

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO BORBA

Nome da Mãe: FLORIPA SILVEIRA NEVES

Cônjuge: JOAO SZYMONIAK

Número da FAF: 013894/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 02 – SANTA CANDIDA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: MARTINS FILUS

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 60 ano(s)

Profissão: PEDREIRO

Nome do Pai: PEDRO FILUS

Nome da Mãe: ILDA FILUS DE CASTRO

Cônjuge: MARIA LUCELA FILUS

Número da FAF: 013893/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA ADRIANA – COLOMBO

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 13:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: NEUZA CARNEIRO DO NASCIMENTO

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 65 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANTONIO JESUINO DO NASCIMENTO

Nome da Mãe: LEONARDA CARNEIRO DO NASCIMENTO

Cônjuge: PAULINO PEDROSO DE OLIVEIRA

Número da FAF: 013892/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 às 15:00h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: TEREZA MARIA DE JESUS

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 76 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: JOSE DOMINGO DE CARVALHO

Nome da Mãe: SENHORINHA MARIA DE JESUS

Cônjuge: DANIEL LOPES RIBEIRO

Número da FAF: 013890/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA CRISTÃ REMANESCENTE PRIMITIVA – SÍTIO CERCADO – CTBA/PR.

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: ROSENEI APARECIDA RODRIGUES NEVES

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 54 ano(s)

Profissão: COZINHEIRO(A)

Nome do Pai: VANDERLEI RODRIGUES

Nome da Mãe: VERATRIZ DE ABREU RODRIGUES

Cônjuge: CLAUDIO ANTONIO SOARES DAS NEVES

Número da FAF: 013886/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA SITIO CERCADO PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: IDILIA ORIDIA DOS SANTOS SIMOES

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: LAURENTINO ANTONIO RODRIGUES

Nome da Mãe: SEBASTIANA GENEROSA DE LIMA

Cônjuge: JOAO AMARO SIMOES

Número da FAF: 013884/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 04 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: LUZIA ROSA DE JESUS CAMPOS

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 95 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE NUNES CAFE

Nome da Mãe: MARIA ROSA DE JESUS

Cônjuge: JOSE ROSEIRA CAMPOS

Número da FAF: 013883/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 16:30h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: OSIAS PRESTES DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 43 ano(s)

Profissão: AJUDANTE

Nome do Pai: NELCI SOARES DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: ELIZABETH PRESTES DE OLIVEIRA

Número da FAF: 013882/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUARIA JARDIM INDEPENDENCIA/ARAUCARIA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA (ARAUCÁRIA)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: BAPTISTA E RIBEIRO (BOCAIUVA DO SUL – PR) (041) 3663-4943

Nome: GABRIEL AUGUSTO LIGMANOVSKI DA COSTA

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 6 mes(es)

Profissão:

Nome do Pai: FABIANO SOARES DA COSTA

Nome da Mãe: ANA PAULA LIGMANOVSKI DA COSTA

Número da FAF: 013881/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PEQUENO PRÍNCIPE

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: LIDIA MALKO CIONEK

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: NICOLAU MALKO

Nome da Mãe: SOFIA JASKIV MALKO

Cônjuge: JOSE CIONEK SOBRINHO

Número da FAF: 013880/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE PITANGA /PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: sexta-feira, 25 de outubro de 2019 às 13:00h

Funerária: PREVIVIDA (PITANGA – PR) (42) 3646-4601

Nome: ARTHUR WINTER

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL

Nome do Pai: PAULO WINTER

Nome da Mãe: EMMA WINTER

Cônjuge: IZABELLA WINTER

Número da FAF: 013879/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BR-116

Local do Velório: PROTESTANTE

Local do Sepultamento: COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 16:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: LIDIO KRETIKOUSKI

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 48 ano(s)

Profissão: PINTOR(A)

Nome do Pai: ARLINDO KRETIKOUSKI

Nome da Mãe: HELENA FELDE KRETIKOUSKI

Cônjuge: PATRICIA REGINA PEREIRA KRETIKOUSKI

Número da FAF: 013878/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – PARQUE DAS ARAUCARIAS – COLOMBO

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ARAUCÁRIAS (COLOMBO)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: FUNERÁRIA BUCHOSKI DE PINHAIS (PINHAIS/PR) (41) 3059-0605

Nome: MARIA DOS SANTOS RIBAS

Data do Falecimento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO DOS SANTOS

Nome da Mãe: CATHARINA KILO DOS SANTOS

Cônjuge: CELSO RIBAS

Número da FAF: 013876/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE CAMPO COMPRIDO

Data do Sepultamento: quinta-feira, 24 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011