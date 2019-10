Nome: ERNESTO LINS DOS SANTOS

Data do Falecimento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: MARCENEIRO

Nome do Pai:

Nome da Mãe: GUILHERMINA MARIA ROSA

Cônjuge: ELVIRA DOS SANTOS

Número da FAF: 012497/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 às 16:00h

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: GERCINO PEREIRA DE SOUZA

Data do Falecimento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão: PEDREIRO

Nome do Pai: JOAO PEREIRA DE SOUZA

Nome da Mãe: TITA PARDIM

Cônjuge: ENESITA FERREIRA DE SOUZA

Número da FAF: 012496/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 01 DO CEMITÉRIO DO BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 às 17:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: MARIA TRINDADE PROCHMANN

Data do Falecimento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: NORBERTO SOARES DOS SANTOS

Nome da Mãe: MARIA DAS DORES DE PAULA

Cônjuge: FLAVIO WEBER

Número da FAF: 012495/2019

Local do Falecimento: UPA – SITIO CERCADO

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 às 09:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: LAISA GRANEMANN QUINZAN

Data do Falecimento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: DIRETOR(A)

Nome do Pai: JOAO GRANEMANN

Nome da Mãe: NATALIA MAJEWSKI GRANEMANN

Cônjuge: JOAO BATISTA QUINZAN

Número da FAF: 012494/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 03 CEMITÉRIO MUN. SÃO FCO DE PAULA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 às 09:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: ADIR DE PAULA

Data do Falecimento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai:

Nome da Mãe: ROSALINA ILDA DE PAULA

Número da FAF: 012492/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BERTI SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 às 15:00h

Funerária: SÃO JOSÉ (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-0815

Nome: CECILIA BAYER

Data do Falecimento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ALBERTO FONTANA

Nome da Mãe: PAULINA DANNA

Cônjuge: AFONSO BAYER

Número da FAF: 012491/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 02 – BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 às 11:00h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: ONOFRE ROQUE DA SILVA

Data do Falecimento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Idade: 101 ano(s)

Profissão:

Nome do Pai: ANTONIO ROQUE DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA BRIGIDA DA SILVA

Cônjuge: LAUDELINA FERREIRA

Número da FAF: 012490/2019

Local do Falecimento: UPA – CAMPO COMPRIDO

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 às 11:00h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: JOAO GOMES PINTO DE SIQUEIRA

Data do Falecimento: terça-feira, 16 de julho de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão:

Nome do Pai: LICINIO GOMES PINTO DE SIQUEIRA

Nome da Mãe: ESMERALDA DE MELO SIQUEIRA

Número da FAF: 012489/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – R.SÃO JOÃO BATISTA ESQ. C/ SEBASTIÃO LEONEL – GUARITUBA – PIRAQUARA/PR

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: SÃO ROQUE (PIRAQUARA)

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Funerária: SÃO CAMILO (PIRAQUARA – PR) (41) 3673-5593

Nome: JOSE POTINA DE MAURO

Data do Falecimento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Idade: 80 ano(s)

Profissão: PINTOR(A)

Nome do Pai: SALVADOR DE MAURO

Nome da Mãe: CATARINA POTINA DE MAURO

Cônjuge: SOLEDAD PEREIRA DE MAURO

Número da FAF: 012487/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – CAPELA LIBERDADE

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 às 09:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: JUAREZ MARQUES DE SOUSA

Data do Falecimento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Idade: 65 ano(s)

Profissão: ELETRICISTA

Nome do Pai: ROSEMIRO MARQUES DE SOUSA

Nome da Mãe: ISABEL MARIA DE JESUS

Número da FAF: 012486/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO

Local do Velório: OUTROS – CAPELA CEMITÉRIO PEDRO FUSS EM S.J.P.

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 às 10:00h

Funerária: MEDIANEIRA (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3047-6600

Nome: SANTINA DELIBERAL BONI

Data do Falecimento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANGELO DELIBERAL

Nome da Mãe: ROSA MADALOSSO DELIBERAL

Cônjuge: OTILE BONI

Número da FAF: 012485/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEMITÉRO MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ/SC

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: TARCIZO PEDROZO DE MORAES

Data do Falecimento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Idade: 90 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: SEBASTIAO PEDROZO DE MORAES

Nome da Mãe: VERGILIA PEDROZO DA COSTA

Cônjuge: DALVA MARIA PEDROZO DE MORAES

Número da FAF: 012483/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019 às 16:30h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: LUCIA WYRWANT

Data do Falecimento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: PAULO VALENGA

Nome da Mãe: SOFIA VALENGA

Cônjuge: JAN WYRWANT

Número da FAF: 012482/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 às 17:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: LUIZ CAMPESTRINI

Data do Falecimento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Idade: 96 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: ANDRE CAMPESTRINI

Nome da Mãe: FREDESINDA LAZARINI

Cônjuge: ELYDIA MASSOLIN CAMPESTRINI

Número da FAF: 012481/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SÃO MARCOS

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 às 09:30h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: PEDRO RODRIGUES DE MORAIS

Data do Falecimento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL

Nome do Pai: FABIO RODRIGUES DE MORAIS

Nome da Mãe: REGINA MARIA DA SILVA

Cônjuge: VALDEMIRA LIMA DE MORAIS

Número da FAF: 012479/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 02 MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019 às 20:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: SERAFIM PORFIRIO DO NASCIMENTO

Data do Falecimento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Idade: 51 ano(s)

Profissão: AÇOUGUEIRO

Nome do Pai: JOSE PORFIRIO DO NASCIMENTO

Nome da Mãe: MARIA LOPES DA CRUZ

Número da FAF: 012477/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 25 de setembro de 2019 às 14:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161