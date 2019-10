Nome: ANDERSON MOREIRA

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 52 ano(s)

Profissão: PINTOR(A)

Nome do Pai: LEVI MOREIRA

Nome da Mãe: MARIA DO NASCIMENTO MOREIRA

Número da FAF: 012460/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – PCA PUBL. – R- TEOMILIA DE F MACAHDO , 01 – FAZENDINHA – CTBA / PR

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: ANASTACIA KAMINSKI

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: STEFANO SVIDMITZKA

Nome da Mãe: PARASKEVIA LUCAS

Cônjuge: ESTEFANO KAMONSKI

Número da FAF: 012455/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – NOVACLINICA HOSP. E MATERNIDADE SAO JOSE DOS PINHAIS PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPÉLA 04 DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019 às 10:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: JONATAN NEVES DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 45 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: JONATAS NEVES DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: ANA NELI TEIXEIRA NEVES DE OLIVEIRA

Número da FAF: 012452/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 2 DO CEM MUN SÃO FRACISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: JARDIM DA PAZ

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019 às 10:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão: MILITAR

Nome do Pai: LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: ANTONIA BARBOSA DE OLIVEIRA

Cônjuge: HELIA REIS GALDINO BARBOSA

Número da FAF: 012450/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: PARQUE MEMORIAL GRACIOSA (QUATRO BARRAS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: OSWALDO JOSE MACHADO DOS SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 16 de setembro de 2019

Idade: 57 ano(s)

Profissão: CHEFE COZINHA

Nome do Pai: JOSE MAGNO DOS SANTOS

Nome da Mãe: FLORINDA MARIA MACHADO DOS SANTOS

Número da FAF: 012449/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 às 15:30h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

Nome: ANA RAFAEL RODRIGUES

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai:

Nome da Mãe: MARIA BORGESMUNIZ

Cônjuge: JOAO CLEMENTE RODRIGUES

Número da FAF: 012448/2019

Local do Falecimento: UPA – PINHEIRINHO

Local do Velório: OUTROS – CAJATI SAO PAULO

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019 às 11:00h

Funerária: STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome: MARLI DALCOL SUTIL

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAQUIM LINO SUTIL

Nome da Mãe: ERCIDIA DALCOL SUTIL

Número da FAF: 012447/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 01 MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019 às 10:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: MAURILIO DOMINGOS MACHOWSKY

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 56 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: DOMINGOS MACHOWSKY

Nome da Mãe: ANNA LEONOR WOR MACHOWSKY

Número da FAF: 012444/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Velório: PARQUE SÃO PEDRO

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO MIGUEL (ARAUCÁRIA)

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: MOACIR ANTONIO BERNARDI

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: SEGURANÇA

Nome do Pai: ATILIO BERNARDI

Nome da Mãe: OLIVIA BERNARDI

Cônjuge: FATIMA BERNADETE BERNARDI

Número da FAF: 012443/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: OUTROS – MEMORIAL DA VIDA SAO JOSE DOS PINHAIS

Local do Sepultamento: CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: LOURDES KOTSAN MAZUR

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: RODOLFO KOTSAN

Nome da Mãe: ADELIA PARIS KOTSAN

Cônjuge: PAULO MAZUR

Número da FAF: 012442/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 1 DO CEM MUN SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 às 09:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 71 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ALFREDO JOSE DA CUNHA

Nome da Mãe: PAULA DA CUNHA

Cônjuge: OSVALDO DO NASCIMENTO

Número da FAF: 012439/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BERTI SJP/PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE CONTENDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019

Funerária: PRADO & BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-7621

Nome: ALICE VENTURA DE GODOI RAMALHO

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: SEBASTIAO VENTURA DOS SANTOS

Nome da Mãe: ALEXANDRINA VENTURA DE GODOI

Cônjuge: JOAO RAMALHO

Número da FAF: 012438/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019 às 15:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: ELEUTERIO DE CASTRO

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: TEODOMIRO RIBEIRO DE CASTRO

Nome da Mãe: MARIA DOMINGUES DE FARIA

Número da FAF: 012437/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO LUCAS

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 02 MUNICIPAL SANTA CANDIDA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019 às 10:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: ELOA BETINA NUNES PACHECO

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 1 ano(s)

Profissão: MENOR

Nome do Pai: PETERSON DOUGLAS PACHECO

Nome da Mãe: ANT CAROLINE NUNES PALMEIRA

Número da FAF: 012436/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA EVANGELICA DA PAZ CAJURU

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 às 15:00h

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: ITANY CERQUEIRA LEITE

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 80 ano(s)

Profissão: AUDITOR(A)

Nome do Pai: ERASTO CERQUEIRA LEITE

Nome da Mãe: DONATILHA ROSA DOS SANTOS

Cônjuge: IVONETE GOMES LEITE

Número da FAF: 012435/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMANTE

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 às 19:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: IVETE RIBEIRO DOS SANTOS KEDZIERSKI

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 49 ano(s)

Profissão: DOMÉSTICA

Nome do Pai: SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS

Nome da Mãe: MARIA NEVES DOS SANTOS

Número da FAF: 012434/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VILA AUTÓDROMO NO CAJURU – CTBA – PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: SANDRA APARECIDA ALMEIDA CHIOCCA

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 62 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE OTACIANO ALMEIDA

Nome da Mãe: CECY LOPES ALMEIDA

Cônjuge: LUIZ CARLOS CHIOCCA

Número da FAF: 012433/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BR-116

Local do Velório: OUTROS – CAPELA FREI ROGÉRIO EM CAMPOS NOVOS – SC

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: terça-feira, 24 de setembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA MONICA (QUATRO BARRAS/PR) (41) 3679-13-10

Nome: NAIR JORGE DE LIMA OLIVEIRA LOPES

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 66 ano(s)

Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM

Nome do Pai: ETELVINO SOARES LIMA

Nome da Mãe: AGRIPINA DE SOUZA JORGE

Cônjuge: NELSON ANTONIO OLIVEIRA LOPES

Número da FAF: 012432/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PILAR

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: MERCI TERESINHA STUMPF LIMA

Data do Falecimento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: EDVINO STUMPF

Nome da Mãe: ROSALINA STUMPF

Cônjuge: NELITO DE AZEVEDO LIMA

Número da FAF: 012431/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR)

Data do Sepultamento: segunda-feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

Funerária: SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600

