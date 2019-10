Nome: ADENIR FRANCISCHINI

Data do Falecimento: terça-feira, 22 de outubro de 2019

Idade: 66 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: JOAQUIM FRANCISCHINI

Nome da Mãe: MERCEDES DE SIQUEIRA FRANCISCHINI

Cônjuge: SOELI APARECIDA FRANCISCHINI

Número da FAF: 013812/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 01 DO CEMITÉRIO DO AGUA VERDE

Local do Sepultamento: PARQUE METROPOLITANO (FAZENDA RIO GRANDE)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 13:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: BRASILINA DA COSTA COLLINI

Data do Falecimento: terça-feira, 22 de outubro de 2019

Idade: 75 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MANOEL GOMES DA COSTA

Nome da Mãe: NASIL CORREA DA COSTA

Cônjuge: JOSIAS COLLINI

Número da FAF: 013811/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ECOVILE (INC)

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA BATISTA MEMORIAL EM PGUÁ – PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: NOSSA SENHORA DO ROCIO (PARANAGUÁ/PR) (41) 3423-1710

Nome: IGNEZ VACCARI ROTTA

Data do Falecimento: terça-feira, 22 de outubro de 2019

Idade: 75 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO VACCARI SOBRINHO

Nome da Mãe: PAULINA MARIA STRAPASSOLA VACCARI

Cônjuge: NELSON ROTTA

Número da FAF: 013810/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM CAÇADOR – SC

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: LUCIANO DE LIMA

Data do Falecimento: terça-feira, 22 de outubro de 2019

Idade: 43 ano(s)

Profissão: BORRACHEIRO(A)

Nome do Pai: LUIZ CLAUDINO DE LIMA

Nome da Mãe: TEREZINHA HELENA DE LIMA

Número da FAF: 013809/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 01 – SANTA CANDIDA

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: LOURIVAL ELEUTERIO CRUZ

Data do Falecimento: terça-feira, 22 de outubro de 2019

Idade: 79 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: LOURIVAL CRUZ

Nome da Mãe: VERIDIANA LURDES JACOMEL CRUZ

Cônjuge: NIVEA ERIKA MICHEL CRUZ

Número da FAF: 013807/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: FRANCISCO DALMEN CARNEIRO

Data do Falecimento: terça-feira, 22 de outubro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: BANCÁRIO(A)

Nome do Pai: AUGUSTO NUNES CARNEIRO

Nome da Mãe: JUDITE PRADO DAMASCENO

Cônjuge: IEDA INEZ RORATO CARNEIRO

Número da FAF: 013806/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: ALDERICO RIBEIRO

Data do Falecimento: terça-feira, 22 de outubro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: VIGILANTE

Nome do Pai:

Nome da Mãe: HELENA JACINTA RIBEIRO

Cônjuge: TEREZA DE CARVALHOQ

Número da FAF: 013805/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL TIBAGI PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: TIBAGI (TIBAGI – PR) (42) 3275-2020

Nome: JULIA VITORIA GODOY

Data do Falecimento: terça-feira, 22 de outubro de 2019

Idade: 1 mes(es)

Profissão: MENOR

Nome do Pai: CLEBER DA SILVA GODOY

Nome da Mãe: LIDIANE DO ROCIO MACHADO

Número da FAF: 013804/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PEQUENO PRÍNCIPE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DA FUNERARIA MONTE ALEGRE EM TELEMACO BORBA PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: MONTE ALEGRE (TELÊMACO BORBA – PR) (42) 3273-1822

Nome: MARIA DO ROCIO HENEMANN

Data do Falecimento: terça-feira, 22 de outubro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai:

Nome da Mãe: IRIMITA DE LARA

Cônjuge: NELSON BIORA HENEMANN

Número da FAF: 013799/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: MARCELIZE MARIKO DA SILVA GOTO

Data do Falecimento: terça-feira, 22 de outubro de 2019

Idade: 40 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: TOSHIMI GOTO

Nome da Mãe: ZELI DA SILVA GOTO

Número da FAF: 013797/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA BATISTA NACIONAL NO CAJURÚ – CAJURÚ – CTBA/PR.

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: SUELI KLINGENFUSS

Data do Falecimento: terça-feira, 22 de outubro de 2019

Idade: 57 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ROBERTO KLINGENFUSS

Nome da Mãe: FAUSTA ALVES GUIMARAES DOS SANTOS

Número da FAF: 013796/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019 às 15:00h

Funerária: BAPTISTA E RIBEIRO (BOCAIUVA DO SUL – PR) (041) 3663-4943

