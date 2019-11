Nome: MARCELO SOARES KINAKI

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 31 ano(s)

Profissão: ANALISTA ADMINISTRATIVO

Nome do Pai: JOSE IRIO KINAKI

Nome da Mãe: MARLI SOARES

Número da FAF: 015184/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: CENTRAL DE LUTO (CURITIBA – PR) (41) 3071-6005

Nome: LUIZA MILEK DOS SANTOS

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 73 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Nome do Pai: JOSE MILEX FILHO

Nome da Mãe: FRANCISCA DE SOUZA MILEK

Cônjuge: NATANAEL DOS SANTOS

Número da FAF: 015183/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – CAPELA CREMATÓRIO VATICANO

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33721847

Nome: ELIZABETH VILLATORI

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: WENCESLAU STUTZ

Nome da Mãe: MARIA STUTZ

Cônjuge: CELSO VILLATORI

Número da FAF: 015182/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – FRATURAS XV

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 3

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 16:00h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: MARCO ROBERTO MIYAMOTO

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 51 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: CHIKAYUKI MIYAMOTO

Nome da Mãe: FILOKO SAKAI MIYAMOTO

Cônjuge: ROSILENE VENTURA MIYAMOTO

Número da FAF: 015181/2019

Local do Falecimento: LOCAL PÚBLICO – LOCAL PUBLICO RUA FRANCISCO DEROSSO 4147

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 2 DO MUNICIPAL DO BOQUEIRAO

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: MARIA IVONE DA SILVA

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: SEBASTIAO EZIQUIEL DA SILVA

Nome da Mãe: GENI MARIA DA SILVA

Número da FAF: 015180/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA CEMITERIO MEMORIAL BOSQUE DA PAZ

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019

Funerária: OUTROS

Nome: JEVERSON SIMAO LAGES

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 40 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: DANIEL SIMAO LAGES

Nome da Mãe: NEUSETE DE FATIMA LAGES

Número da FAF: 015179/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – RUA WALDEMAR PEREIRA DA SILVA Nº 520 – UBERABA – CTBA/PR.

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: MANUELLA PINHEIRO DO NASCIMENTO

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 2 mes(es)

Profissão: MENOR

Nome do Pai: RAFAEL VICTOR NASCIMENTO

Nome da Mãe: LARISSA PINHEIRO DE OLIVEIRA

Número da FAF: 015178/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – PEQUENO PRÍNCIPE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEMITÉRIO BOM JESUS EM CUIABA MATO GROSSO

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019

Funerária: BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33721847

Nome: ALBINO SIGNORINI

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 78 ano(s)

Profissão: EMPRESARIO(A)

Nome do Pai: ALEXANDRE SIGNORINI

Nome da Mãe: SALUTE PAULINA GALLON SIGNORINI

Número da FAF: 015177/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: ADELCIO CUNHA

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 60 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: JOAO CUNHA

Nome da Mãe: NELCI CUNHA

Número da FAF: 015176/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: IVALDO BALDON DE MEDEIROS

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 58 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: ALDO MEDEIROS

Nome da Mãe: URSULINA DE CASTRO BALDON MEDEIROS

Cônjuge: MARCIA MARINA MEDEIROS

Número da FAF: 015175/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: IGREJAS – QUARTA IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: JOAO CORREIA DE RAMOS

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Nome do Pai: DAVID RAMOS

Nome da Mãe: LEOPOLDINA CORREIA DE RAMOS

Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS ARAUJO RAMOS

Número da FAF: 015174/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: IGREJAS – ASSEMBLEIA DE DEUS ALTO BARIGUI

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: LADEMIRO MARINHAK

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 74 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: JOAO MARINHAK

Nome da Mãe: ANA MARINHAK

Cônjuge: ANA MARINHAK

Número da FAF: 015173/2019

Local do Falecimento: UPA – BOQUEIRAO

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: SINDI SAÚDE (PRUDENTÓPOLIS – PR) (42) 3446-5540

Nome: KURT NAUNAPPER

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 55 ano(s)

Profissão: ECONOMISTA

Nome do Pai: HORST OTTO NAUNAPPER

Nome da Mãe: PAULINA POLITELO NAUNAPPER

Cônjuge: KARLA ANZOATEGUI TERTULIANO NAUNAPPER

Número da FAF: 015172/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMANTE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:30h

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: IRACEMA BATISTA MOREIRA

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: COZINHEIRO(A)

Nome do Pai: OCTAVIO BATISTA MOREIRA

Nome da Mãe: MARIA BATISTA MOREIRA

Número da FAF: 015171/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SUGISAWA

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: MARLENE SILVA

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 65 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Nome do Pai: OTAVIANO SILVA

Nome da Mãe: JOANA ROSA DA SILVA

Número da FAF: 015170/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 01

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: CLAUDIO CORDEIRO

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 57 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: MATEUS CORDEIRO

Nome da Mãe: PALMIRA COUTE CORDEIRO

Número da FAF: 015169/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL – MANDIRITUBA/PR.

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: ROSA DE FREITAS DA SILVA

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ZEFERINO NARCISO CONSTANTE DE FREITAS

Nome da Mãe: ELISIA JOAO FRANCISCO DE FREITAS

Cônjuge: JOAO ANTONIO DA SILVA

Número da FAF: 015168/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: NAGIB TOLEB TANOUS BARBOSA

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 109 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: TOLEB TANOUS

Nome da Mãe: ANJUL TANOUS

Cônjuge: LINDA BALECHE BARBOSA

Número da FAF: 015167/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SUGISAWA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE PARANAGUA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: NOSSA SENHORA DO ROCIO (PARANAGUÁ/PR) (41) 3423-1710

Nome: ARTHUR DIEGO DOS SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Idade: 10 hora(s)

Profissão:

Nome do Pai: EDILSON JOSE COSTA DOS SANTOS

Nome da Mãe: ANA PAULA DE MORAES DOS SANTOS

Número da FAF: 015166/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: VILMAR XAVIER DE FREITAS

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 58 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Nome do Pai: JOSE CAMARGO DE FREITAS

Nome da Mãe: ELSA XAVIER DE FREITAS

Número da FAF: 015165/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: PARQUE SÃO PEDRO

Local do Sepultamento: PARQUE SÃO PEDRO

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: AMBROSIO BACHENSKI

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 80 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Nome do Pai: NICOLAU BACHENSKI

Nome da Mãe: PLACEDINA MACOHIN

Cônjuge: MARGARIDA MARKOVICZ BACHENSKI

Número da FAF: 015164/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DA IGREJA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: MEDIANEIRA (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3047-6600

Nome: YOLANDA BUTEWICZ XAVIER

Data do Falecimento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: EDMUNDO BUTEWICZ

Nome da Mãe: BRONISLAWA BUTEWICZ

Cônjuge: JOSE XAVIER

Número da FAF: 015162/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 22 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351