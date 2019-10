Nome: ROSI BUBA

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 75 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JUVENAL KLEINKE

Nome da Mãe: ROSALINA KLEINKE

Cônjuge: FELIPPE BUBA

Número da FAF: 013763/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019 às 13:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: PAULO CEZAR DOTTI

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 65 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: AMERICO DOTTI

Nome da Mãe: ELFRIDA LARSEN DOTTI

Cônjuge: SOLANGE TEREZINHA DOTTI

Número da FAF: 013761/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUARIA SANTA CATARINA DE ITAPOA SC

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33721847

Nome: LUIZ ANTONIO FILIPPETTO CEQUINEL

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Nome do Pai: RAVILSON AUGUSTO CEQUINEL

Nome da Mãe: MARIA LUCI FILIPPETTO CEQUINEL

Número da FAF: 013758/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 02 MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: INGRID MARANHAO DE CARVALHO

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: ERCILIO BESSA DE CARVALHO

Nome da Mãe: LEDA MARANHAO DE CARVALHO

Número da FAF: 013756/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SUGISAWA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 03 MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA APARTIR DAS 9:00H 22/10/19

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019 às 11:30h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: SANTO FERREIRA VALENTE

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: SEBASTIAO RICARDO VALENTE

Nome da Mãe: MARIA ANTONIA VALENTE

Número da FAF: 013757/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITERIO TOMAS COELHO (ARAUCÁRIA)

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: JOSE FERREIRA DIAS

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 86 ano(s)

Profissão: MILITAR

Nome do Pai: ALFREDO DA SILVA DIAS

Nome da Mãe: BENEDITA FERREIRA DAS DORTES

Cônjuge: IRACEMA FERREIRA DIAS

Número da FAF: 013755/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – GERAL DO EXERCITO

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BOM PASTOR PINHAIS /PR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019 às 12:00h

Funerária: EIXO SUL SERVIÇOS PÓSTUMOS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3036-2506

Nome: BEATRIZ MULLER DOMINGUES

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 99 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO BAPTISTA SILVEIRA

Nome da Mãe: FLORIPA ANDRADE SILVEIRA

Cônjuge: FLORIVAL JOAO MULLER DOMINGUES

Número da FAF: 013754/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: FRANCISCO ALBERTO DA ROCHA DOMINGUES

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: FRANCISCO ALBERTO DOMINGUES ARNEZ

Nome da Mãe: CLARA ROCHA DOMINGUES

Cônjuge: DARCY SEMINARA DOMINGUES

Número da FAF: 013753/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPÉLA 01 DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512

Nome: RAIMUNDA TERESINHA DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 93 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: LEOLINO ESTEVAM DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: MARIA JOSE GOMES

Cônjuge: JURACI LEMOS RIBEIRO

Número da FAF: 013752/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: OUTROS – CAP SÃO RAFAEL CIC CTBA/PR.

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: SEBASTIAO ANDOLFATO

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 74 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: ANGELO ANDOLFATO

Nome da Mãe: MARGARIDA PAULA ANDOLFATO

Cônjuge: JOSEFINA DE JESUS RAMOS ANDOLFATO

Número da FAF: 013750/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE CERRO AZUL

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019 às 13:00h

Funerária: MENINO DEUS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3657-7377

Nome: PEDRO ROSA DA SILVA

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: FLORINDO RODRIGUES DE PONTES

Nome da Mãe: ROSA AUGUSTA DA SILVA

Cônjuge: ANADIR DOS SANTOS SILVA

Número da FAF: 013748/2019

Local do Falecimento: OUTROS – UPA AFONSO PENA SAO JOSE DOS PINHAIS PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BERTI SAO JOSE DOS PINHAIS PR

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: CRISTO REI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) (41) 3035-5308

Nome: LAUDETE DE FATIMA KRUMMRICK

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 50 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: HORST WAKDEMAR KRUMMRICK

Nome da Mãe: ISABEL APARECIDA BRAGA KRUMMRICK

Cônjuge: DIRCEU BORGES

Número da FAF: 013746/2019

Local do Falecimento: UPA – PINHEIRINHO

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: ENEDINA CHERUBINI PIANA

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: SYLVIO CHERUBINI

Nome da Mãe: AMERICA AUGUSTIN CHERUBINI

Cônjuge: OLIMPIO PIANA

Número da FAF: 013745/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: GLACY CORREIA DE FREITAS

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO CORREIA DE FREITAS

Nome da Mãe: HERMINIA SANTOS FREITAS

Número da FAF: 013744/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019 às 19:00h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: SABURO SUGISAWA

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão: MÉDICO(A)

Nome do Pai: SEIGORO SUGISAWA

Nome da Mãe: TERU SUGISAWA

Cônjuge: KIKUE SASAKI SUGISAWA

Número da FAF: 013743/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SUGISAWA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 03 MUNICIPAL ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: DERONICE DA SILVA ALMEIDA

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 60 ano(s)

Profissão: DIARISTA

Nome do Pai: JOAO DUTRA DA SILVA

Nome da Mãe: DORVALINA OLIVEIRA DA SILVA

Cônjuge: JOSE AIRTON DE ALMEIDA

Número da FAF: 013742/2019

Local do Falecimento: UPA – CAJURU

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEM SÃO GABRIEL COLOMBO/PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO SÃO GABRIEL (COLOMBO)

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: BENITO ABRAO PERIZZOLO

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: JOSE PERIZZOLO

Nome da Mãe: ELCIDE PERIZZOLO

Número da FAF: 013740/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEMITÉRIO JARDIM UNIÃO DA SAUDADE PORTO UNIÃO SC

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: terça-feira, 22 de outubro de 2019 às 09:00h

Funerária: BOM JESUS (PORTO UNIAO – SC) (042) 35224708

Nome: ANGELO SANTANA

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 71 ano(s)

Profissão: MILITAR

Nome do Pai: JOSE SANTANA

Nome da Mãe: LUIZA SANTANA

Cônjuge: HERCILIA DE LOURDES SANTANA

Número da FAF: 013739/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019 às 14:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: SIRLEI VIEIRA DE MELO

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 59 ano(s)

Profissão: CAIXA

Nome do Pai: ANTENOR LOUREIRO DE MELO

Nome da Mãe: EDESIA MARTINS DE MELO

Cônjuge: DANIEL VITAL DE LIMA

Número da FAF: 013738/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 02 – ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: MARIO ANTONIO DE ABREU

Data do Falecimento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: JOAO ANTONIO DE ABREU

Nome da Mãe: MARIA PURCINA DE JESUS

Cônjuge: BENEDITA CANDIDA DA SILVA DE ABREU

Número da FAF: 013737/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 01 MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: segunda-feira, 21 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003