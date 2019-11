Nome: DIVA DO ROSARIO ARNS

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 94 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ORCINO JOSE DO ROSARIO

Nome da Mãe: ANALIA RIBAS DO ROSARIO

Cônjuge: ADALBERTO ARNS

Número da FAF: 015137/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BR-116

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:00h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: NICOLAU STAREPRAVO

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 74 ano(s)

Profissão: MECÂNICO

Nome do Pai: HILARIO STAREPRAVO

Nome da Mãe: MARIA STAREPRAVO

Cônjuge: LEONELIA CHUED STAREPRAVO

Número da FAF: 015136/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777

Nome: * NATIMORTO*

Data do Falecimento: domingo, 17 de novembro de 2019

Idade:

Profissão:

Nome do Pai: WALDER MIRANDA GOMES

Nome da Mãe: THALIA CARDOSO WARPECHOSKI

Número da FAF: 015135/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MATERNIDADE VICTOR FERREIRA DO AMARAL

Local do Velório: DIRETO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: NAIR HONORIA MACIEL

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 84 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MANOEL HONORIO DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA JOSE DE JESUS

Cônjuge: JUVELINO SOARES MACIEL

Número da FAF: 015133/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: OUTROS – CAPELA METROPOLITANA DA FAZENDA RIO GRANDE PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 14:00h

Funerária: NOSSA SENHORA DE LOURDES (FAZENDA RIO GRANDE – PR) (41) 3604-7422

Nome: INES DOS SANTOS DINIZ

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 59 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: BENEDITO ALVES DOS SANTOS

Nome da Mãe: SILVINA MOLINA DOS SANTOS

Cônjuge: MIGUEL DINIZ

Número da FAF: 015132/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – GERAL DO EXERCITO

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEM DA FAZENDA RIO GRANDE /PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Funerária: CONFIANÇA (FAZENDA RIO GRANDE/PR) (41) 3627-2151

Nome: BERENICE ANTONIA DA CUNHA MEDINA

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: MÉDICO(A)

Nome do Pai: ALFREDO ANTONIA DA CUNHA

Nome da Mãe: JAIR AMARAL DA CUNHA

Número da FAF: 015131/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 19:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: BRUNO INACIO QUINTANA DA SILVA

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 17 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: ADEMIR INACIO DA SILVA

Nome da Mãe: ROSEMERI QUINTANA

Número da FAF: 015129/2019

Local do Falecimento: OUTROS – DENTRO DO VEICULO BR 277 GUATUPE SAO JOSE DOS PINHAIS PR

Local do Velório: OUTROS – ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DO UBERABA

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: MARIA ESMERALDA BRITES

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 75 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: CIDRAK DE PAULA BRITES

Nome da Mãe: ADY ANGELO BRITES

Número da FAF: 015130/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – IGREJA 1 BATISTA/ ANTONINA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: BOM JESUS (ANTONINA/PR) (41) 3432-0525

Nome: PAULO HENRIQUE MACHADO

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 50 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JOAO BATISTA MACHADO

Nome da Mãe: LUCI RODRIGUES MACHADO

Número da FAF: 015128/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 2 DO CEM MUN DO SANTA CANDIDA/PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: MAURICIO PEREIRA DA SILVA

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 56 ano(s)

Profissão: PEDREIRO

Nome do Pai: SIRINO PEREIRA DA SILVA

Nome da Mãe: BENEDITA FLOES DA SILVA

Número da FAF: 015127/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: NAIR MICIMA

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 92 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: NAKANO GUENGOL

Nome da Mãe: NAKANO SECHY

Cônjuge: SADAO MICIMA

Número da FAF: 015126/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: MARIA ELISABETH LEICHSENRING SELLA

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 53 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL

Nome do Pai: MOACIR ORLANDO LEICHSENRING

Nome da Mãe: MARIA NEVIA LEICHSENRING

Número da FAF: 015125/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Velório: OUTROS – ADEFINIR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: MIGUEL QUIRINO BOTELHO

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: MESTRE OBRAS

Nome do Pai:

Nome da Mãe: MARIA DOS SANTOS BOTELHO

Cônjuge: ADENILDE DE JESUS COSTA ALVES

Número da FAF: 015124/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA (ARAUCÁRIA)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Funerária: SANTA RITA (ARAUCÁRIA -PR) (41) 3642-1736

Nome: ARLETE MARIA GONCALVES

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 49 ano(s)

Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL

Nome do Pai: PEDRO DE JESUS GONCALVES

Nome da Mãe: ALDENORA SANTOS GONCALVES

Cônjuge: ODIMAR GOMES CAMPOS

Número da FAF: 015123/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEM DA CIDADE DE GAMA DISTRITO FEDERAL

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Funerária: REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395

Nome: FERMINO BRITO DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: VIGILANTE

Nome do Pai: AURELINO BRITO DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: TERCILIA BRITO DE OLIVEIRA

Cônjuge: DEOLINDA DE LIMA OLIVEIRA

Número da FAF: 015122/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSP. MATERNIDADE NOSA SENHORA DO ROCIO CAMPO LARGO PR

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CAMPO LARGO PR

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CAMPO LARGO/PR) (41) 3393-5076

Nome: MARCOS RIBEIRO DA COSTA

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 30 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: NICANOR RIBEIRO DA COSTA

Nome da Mãe: SIRLEY ALVES DA COSTA

Número da FAF: 015121/2019

Local do Falecimento: OUTROS – STANISLAU SELEUKO 51 UMBARA/CTBA/PR

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Funerária: BOM JESUS DE MANDIRITUBA (MANDIRITUBA – PR) (41) 3626-1235

Nome: DINASIR PRUDENCIO DE LARA

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 38 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: ODORICO PRUDENCIO

Nome da Mãe: CLARINDA DOS SANTOS PRUDENCIO

Cônjuge: JOAO ELISTO DE LARA

Número da FAF: 015120/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 14:00h

Funerária: GOMES ITAPERUÇU ( RIO BRANCO DO SUL-PR) (41) 36031430

Nome: RUTE ROBERTI

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: EMPRESARIO(A)

Nome do Pai: PAULO ROBERTI

Nome da Mãe: ADA ROBERTI

Número da FAF: 015118/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BOM JESUS – SAO FRANCISCO

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 15:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: CELIA ROSI DE LIMA DIHL

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 60 ano(s)

Profissão: DOMÉSTICA

Nome do Pai: ANTONIO BERNARDES DE LIMA

Nome da Mãe: MARIA DA LUZ CALLET DE LIMA

Cônjuge: ALCEU DIHL

Número da FAF: 015119/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: PAROQUIAL COLONIA ORLEANS

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: RENATO MARIANO DA SILVA

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 24 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: JOAOZINHO CORREIA DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA CLEONICE MARIANO

Número da FAF: 015116/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR

Local do Velório: OUTROS – ASSOC. DE MORADORES ANA LIBERDADE- COLOMBO

Local do Sepultamento: CEMITERIO SÃO GABRIEL (COLOMBO)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 13:00h

Funerária: SÃO FRANCISCO – FILIAL 06 (COLOMBO – PR) (41) 3656-3662

Nome: CATARINA SCHILEIDER SOCZEK

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 80 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: LEOPOLDO SOCZEK

Nome da Mãe: EDVIRGEM SCHILEIDER SOCZEK

Número da FAF: 015115/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: ANDERSON ALVES DA SILVA

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 19 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: JOSEMAR DA SILVA

Nome da Mãe: JULIANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS

Número da FAF: 015114/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – R NILO PROCOPIO , S/N – CAMPO LARGO / PR

Local do Velório: OUTROS – CENTRO COMUNITARIO CORONEL VIVIDA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 08:00h

Funerária: JERUSALÉM (CORONEL VIVIDA – PR) (46) 32323043

Nome: JOAO FERREIRA DE SOUZA

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 101 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA

Nome da Mãe: FRANCISCA ALVES DE SOUZA

Cônjuge: MARIA CONCEICAO DE SOUZA

Número da FAF: 015112/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: OUTROS – CAPELA SÃO LEOPOLDO CIC CTBA PR

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 13:00h

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: JULIA PRESTES DE LIMA

Data do Falecimento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: IBHAIM PRESTES DE MACEDO

Nome da Mãe: HELENA ALVES DE SOUSA

Número da FAF: 015111/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722