Nome: EVAIR GOMES

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 62 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: HONORIO GOMES

Nome da Mãe: MARIA DA SILVA GOMES

Cônjuge: MARIA DE FATIMA VASCONCELOS GOMES

Número da FAF: 015082/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: BAPTISTA E RIBEIRO (BOCAIUVA DO SUL – PR) (041) 3663-4943

Nome: GIOVANI MOURA WOLTMANN

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 19 ano(s)

Profissão: ESTUDANTE

Nome do Pai: ONEIDE GIOVANI WOLTMANN

Nome da Mãe: SIMONE MARIA DE MOURA WOLTMANN

Número da FAF: 015081/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111

Nome: BRUNO CESAR DE SOUZA

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 27 ano(s)

Profissão: AJUDANTE

Nome do Pai: VALMIR COSTA DE SOUZA

Nome da Mãe: SANDRA REGINA PORTO DE SOUZA

Cônjuge: JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA SOUZA

Número da FAF: 015080/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS BETEL NO CAJURU – CTBA/PR.

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 13:00h

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: MIRIAM GUEDES BERTOTTI

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 57 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JOAO MARIA GUEDES

Nome da Mãe: ANTONIA SOARES DE OLIVEIRA

Número da FAF: 015079/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA NATALINA BERTI SJP

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 14:00h

Funerária: SÃO JOSÉ (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-0815

Nome: ADRIANA MUNIZ DE OLIVEIRA

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 35 ano(s)

Profissão: CONFEITEIRO(A)

Nome do Pai: MIGUEL MUNIZ DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: APARECIDA DA DORES ELIAS

Cônjuge: MILTOM FERNANDES TUKAMOTO

Número da FAF: 015078/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUARIA IPE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE CONTENDA

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: PRADO & BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-7621

Nome: ARNALDO PAULO DE CASTRO

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 77 ano(s)

Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO

Nome do Pai:

Nome da Mãe: MARIA TEODORA DE JESUS

Cônjuge: DINEIA RIBEIRO DE CASTRO

Número da FAF: 015077/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL )

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: JOAO CARLOS BORGES

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: AQUILES BORGES

Nome da Mãe: AMELIA DIDES BORGES

Número da FAF: 015076/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014

Nome: EMILIA LATCZUK VOJANSKI

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 76 ano(s)

Profissão: DIARISTA

Nome do Pai: LADISLAU LATCZUK

Nome da Mãe: ROSA LATCZUK

Cônjuge: EMILIO VOJANSKI

Número da FAF: 015075/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 13:00h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: JOAQUIM DOMINGUES SOARES

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 76 ano(s)

Profissão: PORTEIRO(A)

Nome do Pai: JOSE SOARES

Nome da Mãe: ISOLINA SOARES GRAMINHA

Cônjuge: ILZA FERREIRA SOARES

Número da FAF: 015073/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: OUTROS – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES JUCI

Local do Sepultamento: FERRARIA (CAMPO LARGO)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Funerária: SÃO FRANCISCO FILIAL 05 (COLOMBO – PR) (41) 3621-3838

Nome: ADELAIDE VAISS MARQUES

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 91 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ALBINO VAISS

Nome da Mãe: ANGELICA VAISS

Cônjuge: ANTONIO MARQUES

Número da FAF: 015072/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA ESSENCIAL

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: INES LANGA ROCHA

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 68 ano(s)

Profissão: DOMÉSTICA

Nome do Pai: ANTONIO LANGA

Nome da Mãe: MARTHA ADELAIDE OSSOSKI LANGA

Número da FAF: 015070/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ABRANCHES

Local do Sepultamento: PAROQUIAL ABRANCHES

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: JOSE MARIA MENDES

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: SOLDADOR

Nome do Pai: DOMINGOS CONRADO MENDES

Nome da Mãe: MARIA DAS DORES LEITE

Número da FAF: 015069/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: JOAO CARLOS FERREIRA

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 67 ano(s)

Profissão: PORTEIRO(A)

Nome do Pai: JOAO PADILHA FERREIRA

Nome da Mãe: EDUVIRGES MARTINS FERREIRA

Número da FAF: 015067/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA (ARAUCÁRIA)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 09:30h

Funerária: SANTA RITA (ARAUCÁRIA -PR) (41) 3642-1736

Nome: CLOVIS CARLOS BATISTI

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: MECÂNICO

Nome do Pai: CLAUDINO JOSE BATISTI

Nome da Mãe: CECILIA GEMMA TOAZZA BATISTI

Número da FAF: 015066/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: PARQUE SÃO PEDRO

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 09:30h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: ADILSON LIMA LARANJA

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 78 ano(s)

Profissão: CONTADOR(A)

Nome do Pai: WALKIR AUGUSTO LARANJA

Nome da Mãe: ANTONIA LIMA LARANJA

Cônjuge: LIRACI PERES LARANJA

Número da FAF: 015062/2019

Local do Falecimento: UPA – PINHEIRINHO

Local do Velório: OUTROS – CEM JARDIM DA SAUDADE EM PINHAIS-PR

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 21 de novembro de 2019 às 16:30h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505

Nome: WILSON COELHO

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 82 ano(s)

Profissão: MILITAR

Nome do Pai: CARLOS ALBERTO COELHO

Nome da Mãe: IZABEL LAPA COELHO

Cônjuge: IDA MEISTER MARTINS COELHO

Número da FAF: 015063/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – GERAL DO EXERCITO

Local do Velório: CAPELA VATICANO – DIAMANTE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: ARACI TEREZINHA CHIQUITO

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 60 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: EURICO CHIQUITO

Nome da Mãe: GUIOMAR CERCAL CHIQUITO

Número da FAF: 015061/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA SÃO CAMILO – PIRAQUARA/PR

Local do Sepultamento: SÃO ROQUE (PIRAQUARA)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: LUCIENE APARECIDA RODRIGUES

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 41 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: LAZARO VICENTE RODRIGUES

Nome da Mãe: MARIA DE JESUS RODRIGUES

Número da FAF: 015060/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: VERTICAL

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: SILVIA FATIMA DE MELLO

Data do Falecimento: segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Idade: 54 ano(s)

Profissão: BANCÁRIO(A)

Nome do Pai: RAUL PINHEIRO DE MELLO

Nome da Mãe: GERTRUDES PINHEIRO DE MELLO

Número da FAF: 015059/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: SANTA CECILIA DE CURITIBA (CURITIBA/PR) (41) 3339-1998

Nome: WALDEMIRO DE MEIRA

Data do Falecimento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: FRANCISCO PEREIRA DE MEIRA

Nome da Mãe: JOAQUINA TERESA BORGES

Cônjuge: MARIA LEONIR DA ROCHA

Número da FAF: 015058/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 às 09:00h

Funerária: CRISTO REI SCHLOSSER (TIJUCAS DO SUL-PR) (41) 8809-6015