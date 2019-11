Nome: KATSUO HOSHINO

Data do Falecimento: segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Idade: 89 ano(s)

Profissão:

Nome do Pai: TOMI HOSHINO

Nome da Mãe: RYOHEY HOSHINO

Cônjuge: SATSUKO TABATA HOSHINO

Número da FAF: 015029/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: JARDIM DA PAZ

Data do Sepultamento: terça-feira, 19 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: TATIANA MARTENETZ FURIN

Data do Falecimento: segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Idade: 80 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOAO WLADEMIRO MARTENETZ

Nome da Mãe: REGINA KLEEMANN MARTENETZ

Cônjuge: FULVIO FURIN

Número da FAF: 015028/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 02 MUNICIPAL AGUA VERDE CURITIBA PR

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 19 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: RONALDO DEGMAR DA SILVA

Data do Falecimento: segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Idade: 46 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: SEBASTIAO LUIZ DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA

Número da FAF: 015027/2019

Local do Falecimento: OUTROS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL TRAV. DO RIO 47 ATUBA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA SANTA CRUZ COLOMBO PR

Local do Sepultamento: CEMITERIO PEDRO FUSS (S.J. DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 19 de novembro de 2019 às 16:30h

Funerária: MEDIANEIRA (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3047-6600

Nome: ZORAIDE IGNES PEREIRA JORGE

Data do Falecimento: segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: ALBERTO PEREIRA JORGE FILHO

Nome da Mãe: MARIA CANDIDA PEREIRA JORGE

Número da FAF: 015026/2019

Local do Falecimento: LARES E ASILOS – DESEMBARGADOR MOTA/AGE REPOUSO E RECUPERACAO/CTBA/PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 02 SAO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: terça-feira, 19 de novembro de 2019 às 14:00h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678

Nome: JOAO BAPTISTA DE LIMA

Data do Falecimento: segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: SEBASTIAO BAPTISTA DE LIMA

Nome da Mãe: ETELVINA DE JESUS

Cônjuge: APARECCIDA DELISE DE LIMA

Número da FAF: 015025/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 19 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: ÔMEGA (CURITIBA) (41) 3045-0490

Nome: OLIVAR PONCIANO DE PAULA

Data do Falecimento: segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Idade: 56 ano(s)

Profissão: METALÚRGICO

Nome do Pai: SEBASTIAO PONCIANO DE PAULA

Nome da Mãe: EVA SCHMIDT DE PAULA

Número da FAF: 015024/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CAJURU

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 19 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: PREVENIR (PINHAIS – PR) (41) 3668-4391

Nome: JORGE AIRTON BARBOSA

Data do Falecimento: segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Idade: 78 ano(s)

Profissão: AUTONOMO

Nome do Pai: MANOEL ANTONIO BARBOSA

Nome da Mãe: MARIA FRANCISCA BARBOSA

Cônjuge: MARIA IVETE FRANCO BARBOSA

Número da FAF: 015023/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO/PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA Nº 01 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: terça-feira, 19 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: TEREZA RENILDA CAMARGO

Data do Falecimento: segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Idade: 73 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: PAULO SIMOES

Nome da Mãe: FRANCISCA GOMES DE SIQUEIRA

Cônjuge: ANADIR CAMARGO

Número da FAF: 015022/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: IGREJAS – IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CAMPO DO SANTANA CTBA

Local do Sepultamento: CEMITERIO SANTO EXPEDITO LTDA

Data do Sepultamento: terça-feira, 19 de novembro de 2019 às 17:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: MAFALDA GROTZNER

Data do Falecimento: segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Idade: 81 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JOAO BATISTA TAVERNA

Nome da Mãe: MARIA TAVERNA DE PRA

Número da FAF: 015021/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: terça-feira, 19 de novembro de 2019 às 10:30h

Funerária: SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776

Nome: SERGIO MOREIRA DA ANUNCIACAO

Data do Falecimento: segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Idade: 59 ano(s)

Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA

Nome do Pai: DIVALDO LIMA DA ANUNCIACAO

Nome da Mãe: NAIDALIA MOREIRA DA ANUNCIACAO

Cônjuge: SONIA MITTERBAUER DA ANUNCIACAO

Número da FAF: 015019/2019

Local do Falecimento: LOCAL PÚBLICO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL RUA ITATIAIA Nº 548 PORTAO CTBA/PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPÉLA 4 DO CEM UN DO AGUA VERDE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 19 de novembro de 2019 às 19:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: ISIS MARIA CARVALHO FERES

Data do Falecimento: segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Idade: 73 ano(s)

Profissão: PROFESSOR(A)

Nome do Pai: OSIRIS NASCIMENTO DE CARVALHO

Nome da Mãe: IVANETE BELEM DE CARVALHO

Cônjuge: CESAR COELHO FERES

Número da FAF: 015020/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 03 MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 19 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: CATEDRAL (CURITIBA) (41) 3224-6726

Nome: GIOVANY RIBAS DOS SANTOS

Data do Falecimento: domingo, 17 de novembro de 2019

Idade: 32 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: OSNI DOS SANTOS

Nome da Mãe: ERONDINA DAS GRACAS RIBAS DOS SANTOS

Número da FAF: 015018/2019

Local do Falecimento: VIA PÚBLICA – R, GASPAR KAVIA , 38 – VALE VERDE – COLOMBO / PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA ADRIANA – COLOMBO

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR)

Data do Sepultamento: terça-feira, 19 de novembro de 2019 às 14:00h

Funerária: MEDIANEIRA (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3047-6600

Nome: ELYSEO MANOEL SEZERINO JUNIOR

Data do Falecimento: domingo, 17 de novembro de 2019

Idade: 46 ano(s)

Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA

Nome do Pai: ELYSEO MANOEL SEZERINO

Nome da Mãe: MARIA ZELY VIEIRA SEZERINO

Número da FAF: 015017/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS)

Data do Sepultamento: terça-feira, 19 de novembro de 2019 às 10:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: MARILIS MICHELE DA SILVA

Data do Falecimento: segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Idade: 36 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MIGUEL ACIR DA SILVA

Nome da Mãe: VERA LUCIA DA SILVA

Número da FAF: 015015/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA LAPA – PR

Data do Sepultamento: terça-feira, 19 de novembro de 2019

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (LAPA/PR) (41) 99998-2231

Nome: EMILIO SILVA DOS SANTOS

Data do Falecimento: segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Idade: 62 ano(s)

Profissão: PEDREIRO

Nome do Pai: ANDRE SILVA DOS SANTOS

Nome da Mãe: MARIA WOYDILO DOS SANTOS

Número da FAF: 015013/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL DO ORLEANS

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: terça-feira, 19 de novembro de 2019 às 11:00h

Funerária: BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678