Nome: MARIA APARECIDA GOMES LEMOS

Data do Falecimento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Idade: 63 ano(s)

Profissão: COSTUREIRO(A)

Nome do Pai: VICENTE LEMOS DE OLIVEIRA

Nome da Mãe: MARIA GOMES ROCHA

Número da FAF: 013584/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BERTI – S.J.P

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: MENINO DEUS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3657-7377

Nome: VILSON BREJINSKI STALL

Data do Falecimento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Idade: 70 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: DAVID STALL

Nome da Mãe: FLORENTINA BREJINSKI STALL

Cônjuge: LUIND STALL

Número da FAF: 013581/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL DE MAFRA- PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: A PARANAENSE (CAMPINA GRANDE DO SUL/PR) (41) 3679-4040

Nome: TYAGO VINCCENT ALVES

Data do Falecimento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Idade: 35 ano(s)

Profissão: ADMINISTRADOR(A)

Nome do Pai: ROBERTO BENEDITO ALVES

Nome da Mãe: CILAMAR WOICIEKOWSKI ALVES

Cônjuge: JAQUELINE CORDEIRO RIOS

Número da FAF: 013580/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSP MATERNIDADE MARIETA KONDER B. ITAJAI /SC

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 4 DO CEM MUN DO AGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: ANIZIO MARCELINO RODRIGUES

Data do Falecimento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Idade: 72 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: HERMENEGILDO RODRIGUES

Nome da Mãe: PATRICIA MARCELINO RODRIGUES

Número da FAF: 013577/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: OUTROS – CAPELA NSA DO CARMO – PARANAGUÁ – PR

Local do Sepultamento: CEM MUN NSA SRA DO CARMO (PARANAGUA/PR)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 18 de outubro de 2019

Funerária: NOSSA SENHORA DO ROCIO (PARANAGUÁ/PR) (41) 3423-1710

Nome: ANA HELENA VELLOSO BRANDAO SERRANO

Data do Falecimento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Idade: 56 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ERNY LUIZ BRANDAO

Nome da Mãe: JULIA VELLOSO BRANDAO

Cônjuge: JOSE MARIA OREFICE SERRANO

Número da FAF: 013576/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Velório: OUTROS – A DEFINIR

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: ICLEA COSTA ANDRADE

Data do Falecimento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: ALEXANDRE DA COSTA

Nome da Mãe: FRANCISCA APOLINARIA DA COSTA

Cônjuge: JOAO DA LUZ ANDRADE

Número da FAF: 013575/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – PAULINO SIQUEIRA CORTES 2304/SAO JOSE DOS PINHAIS/PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BERTI SAO JOSE PINHAIS

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SÃO JOSÉ (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-0815

Nome: JOSE TIBURCIO DA SILVA FILHO

Data do Falecimento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Idade: 85 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: JOSE TIBURCIO DA SILVA

Nome da Mãe: GERALDA BENEDITA DOS SANTOS

Cônjuge: LAZARA DA CUNHA SILVA

Número da FAF: 013574/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPÉLA 01 DO BOQUEIRÃO

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 às 13:30h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: ERENILSON ANTONIO DOS SANTOS

Data do Falecimento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Idade: 55 ano(s)

Profissão: METALÚRGICO

Nome do Pai: ELIAS BARBOSA DOS SANTOS

Nome da Mãe: CONCEICAO CUNHA DOS SANTOS

Cônjuge: ELISABETE APARECIDA LEVINSKI

Número da FAF: 013572/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA BAIRRO NOVO B SITIO CERCADO CTBA PR

Local do Sepultamento: UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL

Data do Sepultamento: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: LUIZ LOPES DA SILVA

Data do Falecimento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Idade: 73 ano(s)

Profissão: OUTROS

Nome do Pai: JOAQUIM LOPES DA SILVA

Nome da Mãe: ALFA MARIA DA SILVA

Número da FAF: 013571/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SUGISAWA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO

Local do Sepultamento: PAROQUIAL DE CAMPO COMPRIDO

Data do Sepultamento: sexta-feira, 18 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161

Nome: FRANCYLENA CAMARGO PASQUINI

Data do Falecimento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Idade: 79 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: SWENON MONTES DE CAMARGO

Nome da Mãe: MARFISA CONCEICAO CAMARGO

Cônjuge: RICARDO PASQUINI

Número da FAF: 013570/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Velório: PARQUE IGUAÇU

Local do Sepultamento: PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: NOELY ROZA DO AMARAL

Data do Falecimento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Idade: 95 ano(s)

Profissão: DENTISTA

Nome do Pai: GUILHERME GRIEBELER

Nome da Mãe: LUCIA GRIEBELER

Cônjuge: CELSO DO AMARAL

Número da FAF: 013568/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – NAÇOES

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 03 ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313

Nome: JUCIMAR SOARES DOS SANTOS

Data do Falecimento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Idade: 49 ano(s)

Profissão: SERVENTE

Nome do Pai: OTAVIO SOARES DOS SANTOS

Nome da Mãe: MARIA DE LOURDES SANTOS

Número da FAF: 013567/2019

Local do Falecimento: UPA – BOA VISTA

Local do Velório: OUTROS – IGREJA EVANG.ASSEMBLEIA DE DEUS//JD PARATI–ALMIRANTE TAMANDARÉ

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Funerária: BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33721847

Nome: NIZIA BRANDAO DE PADUA

Data do Falecimento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Idade: 95 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MANOEL FERREIRA BRANDAO

Nome da Mãe: ANTONIA VIEIRA DE MEDEIROS

Cônjuge: EVARISTO GOMES DE PADUA FILHO

Número da FAF: 013566/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: LIBERDADE (CURITIBA) (41) 3075-7818

Nome: OTACILIO PEREIRA CARNAUBA FILHO

Data do Falecimento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Idade: 44 ano(s)

Profissão: LAVRADOR

Nome do Pai: OTACILIO PEREIRA CARNAUBA

Nome da Mãe: IRACEMA PEREIRA CARNAUBA

Cônjuge: IRACEMA PEREIRA CARNAUBA

Número da FAF: 013563/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA DE CRUZEIRO DO SUL PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 17 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: BOA VISTA ( CAMPO MAGRO -PR) (41) 33721847